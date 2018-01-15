По российским СМИ несколько дней гуляла цитата из ChinaNews по поводу усиления внимания к патриотическому воспитанию в нашей стране и положительных результатов такой политики. Перевод, предложенный ИноСМИ, сразу вызвал вопросы. Если бы он полностью соответствовал позиции издания, китайских коллег можно было бы упрекнуть как минимум в некритичности.

Валентина Андреева ИА REGNUM Сельский мост

В переводе ИА REGNUM взгляд китайской стороны на данную проблему предстал более основательным, не лишённым комплементарности, но всё же предполагающим больше не констатацию, а сигнал. Мне он видится сигналом двоякого рода.

Во-первых, — и это, думаю, главное, — речь идёт о сигнале своим, китайским, гражданам: вот что такое сегодняшняя Россия, наш вновь обретённый союзник, который нам нужен в набирающем силу противостоянии с США; Россия преодолела морок 1990-х и имеет перспективы полностью восстановиться в качестве мирового цивилизационного центра.

Другой сигнал нам: хотелось бы, чтобы путь восстановления «единой системы ценностей и идеологии» был в России не просто выбран, а пройден, причём пройден успешно, а «единство истории», или «историческая преемственность», были не просто целью некоего «стремления», выражающегося в тысячах программ, мероприятий и структур, а его живым правдивым результатом. Тогда будет возможно и национальное возрождение.

Китай, конечно, важнейший партнёр России в том, чтобы после периода преимущественного хозяйничанья на нашей планете американизированного западнизма восстановить приемлемый для созидательной жизни мировой порядок, мнение Китая для нас важно, но давайте всё же поговорим о главном: о нас самих. Мы-то что думаем: присутствует в современной российской действительности то, что констатируют аналитики ChinaNews, — настоящее патриотическое и нравственное воспитание как основа национального возрождения — или отсутствует?

В принципе, констатация китайского издания рождается не на пустом месте: сегодняшнее положение в области идеологии, воспитательной работы и образования значительно отличается от того, что мы наблюдали в России в начале 2000-х годов, и тем более — в 1990-е. Но нравственная дыра, в которую поверг нашу страну и наш народ ельцинский режим, и сегодняшние гнетущие либерально-рыночные порядки требуют совершенно другой степени последовательности и системности, не побоюсь этого слова, строгости, а также элементарной честности в работе по восстановлению мировоззрения, соответствующего отечественным культурно-историческим основам. Вранья за последние десятилетия на нас было вылито столько, оскомина на него столь сильная, что любая фальшь чувствуется за сотню шагов.

Эти фальшь, непоследовательность и шатания остаются в значительной части с нами и сегодня.

Для меня навсегда останутся несовместимыми установка на патриотизм и продолжающееся чествование разрушителя Большой России Бориса Ельцина. Патриотизм и вручение ордена Андрея Первозванного иуде Михаилу Горбачёву. Патриотизм и присуждение Государственной премии Людмиле Алексеевой. Патриотизм и предвыборные махинации с использованием персонажей типа Ксении Собчак. Патриотизм и реверансы перед гомосексуалистами. Патриотизм и задрапированный в дни народных торжеств Мавзолей В.И. Ленина; белые двуглавые орлы на красноармейской технике, проходящей 7 ноября по Красной площади. Этот перечень, к сожалению, далеко не исчерпан. Уверен, что так думает большинство моих сограждан.

Kremlin.ru На торжественном открытии Ельцин-центра

Возьмём недавний пример. На встрече Владимира Путина со школьниками 11 января одна из участниц поднимает проблему создания сплочённой семьи. Какой ответ мне подсказывает моё чувство патриотизма? Сосредоточиться на современных угрозах развитию семьи: на ювенальной юстиции, которая продолжает по-змеиному вползать в законодательные основы и практику нашей жизни, на однополых браках, проповедуемых нам с Запада, на попытках размыть грань между мужчиной и женщиной и узаконить усыновление детей гомосексуалистами. Да мало ли ещё угроз существует для современной российской семьи; один уровень средних доходов по регионам чего стоит! Наш президент избирает другую линию. Он критикует подходы к проблеме семьи Карла Маркса и Фридриха Энгельса и притягивает к ним Владимира Ильича Ленина, который вообще в своих работах против института семьи не выступал! Да, после Гражданской войны среди коммунистов, да и то лишь среди небольшой их части, присутствовало пренебрежительное отношение к институту семьи, но оно было быстро изжито (и нашему с Владимиром Путиным поколению всё это в школе подробно разъясняли). И самое главное, разве сердцу патриота до боли не понятно, что всё это внешнее пренебрежение семейными ценностями, стремление сформировать понимание, что детей можно благополучно воспитывать в коммунах, было не от хорошей жизни, как у Маркса с Энгельсом, а от океана горя, захлестнувшего Россию? От того, что большинство семей было разрушено, что родителей у миллионов беспризорников просто не было?

Одним словом, для меня патриотизм не совместим с классовым подходом в трактовке явлений общенационального значения.

И, конечно же, глубочайшая пропасть разделяет настоящий патриотизм и современный вариант буржуазности. На определённом этапе истории буржуазия выступила в качестве создателя идеологии национализма и патриотизма, но с тех пор крупный капитал давно вышел за национальные границы. Сегодня он не просто космополитичен, он насквозь коррумпирован глобализмом. А вместе с ним — и все, кого он «окормляет». Между тем в этом «капитал-глобализме» весь сегодняшний российский мейнстрим — от «бизнеса» до «культуры»!

Виктор Дени. Капитал. 1920

В свою очередь, те слои общества, которые способны и хотят действовать патриотично, материально несамостоятельны, без спонсирования со стороны капитала они не могут осуществить и десятой доли своих чаяний. Капитал же на первое место ставит не преобразование действительности, не устремлённость в будущее, а задачу продолжения дискредитации нашего ближайшего прошлого, своего противника — советского строя. А ведь именно этот строй дал объективные основания для любви и преданности широчайших слоёв населения не только своей стране, но и своему государству.

Как мы видим по предвыборной кампании, у нынешнего российского государства налицо предельно утилитарный подход не только к достижениям советского времени, но и людям той эпохи: они стали не нужны. Правящий класс сделал ставку на молодёжь, делает вид, что сумел «охватить её», и намерен на этой основе «капитализировать». Не получится. Молодёжь — любая молодежь — предельно чувствительна к нечестности и непоследовательности, к меркантилизму и так называемому «прагматизму», а современное российское государство, повторю, насквозь «прагматично» и меркантильно.

Возможно ли в этих обстоятельствах системное развитие патриотического мировоззрения? Думаю, что нет. Даже просто честного общенационального патриотического дискурса не получается! А ведь мы ещё не коснулись ограниченности самого приведённого китайским изданием тезиса Владимира Путина о том, что в России «не может быть никакой объединяющей идеи, кроме патриотизма»… Впрочем, об этом я написал ещё в 2016 году сразу после того, как указанные слова были произнесены, и желающие могут познакомиться с моими мыслями на этот счёт вот в этой публикации.