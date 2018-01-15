Китай похвалил РФ: «воспитание боевого народа» это «вставание с колен»?

Антон Безносюк, , 10:56 — REGNUM

Патриотическое и нравственное воспитание стали основой национального возрождения современной России, что выражается в создании кадетских школ и военно-патриотических лагерей, полагает журналист китайского издания Сhina news Ван Лу в своем материале под громким названием «Воспитание боевого народа».

О чем речь?

Ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, который неоднократно в своих речах заявлял, что в России «не может быть никакой объединяющей идеи, кроме патриотизма», журналист отмечает, что на пути возрождения патриотизма в России сделано очень многое.

В частности, речь идет о подписанной в 2016 году премьер-министром России Дмитрием Медведевым программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», которая, как отмечает журналист, призвана резко нарастить ряды патриотической молодежи России.

Ван перечисляет достижения, сделанные в рамках программы за 2016 год, включая проведение 6500 военно-патриотических мероприятий, прохождение нормативов ГТО сотнями тысяч российских молодых людей, а также создание более 7000 молодежных образовательных структур, занимающихся патриотическим воспитанием.

В качестве примера учебного заведения военно-патриотической направленности журналист приводит Кадетскую школу имени генерала Ермолова под Ставрополем, которая была основана более 20 лет назад, где дети «как настоящие солдаты… регулярно учатся рукопашному бою, греко-римской борьбе и использованию автомата Калашникова» вместо «ловли покемонов».

«На новом историческом этапе Россия решила при помощи патриотического воспитания создать современную систему повсеместного возрождения нравственного воспитания. Одновременно с этим усиление роли патриотического воспитания в развитии государства и национальном возрождении стало важным достижением, отвечающим выбранному пути восстановления «единой системы ценностей и идеологии», а также стремлению России к «историческому единству», «преемственности поколений» и «культурной общности» в рамках стратегического решения интеграционного развития», — делает вывод журналист (здесь и далее перевод ИА REGNUM).

Ссылаясь на слова президента России Владимира Путина о том, что в Конституции нашей страны запрещена монополия какой-либо политической силы на власть, а значит и идеологическая монополия, журналист отмечает, что только патриотизм может стать этой объединяющей идеей для России.

«Путин твердо уверен, что патриотизм является прочной основой будущего, а патриотическое воспитание имеет решающее значение для укрепления мощи Российского государства. Обобщая причины распада Советского Союза, недостаток патриотизма принято считать одной из важнейших. После распада СССР в обществе разлилась апатия, а развитию государства не хватало духовного импульса», — продолжил китайский журналист, добавив, что Путин уверен в том, что «если не мы будем воспитывать своих детей, американцы сделают это вместо нас… как на Украине».

Подводя итог, Ван отметил, что не все в России разделяют подобный военно-патриотический подход в качестве базиса для национального объединения и возрождения России, некоторые убеждены, что нельзя объединиться вокруг идеи, основанной на войне. По их мнению, «слепой патриотизм» не тождественен любви к Родине, являясь насаждением чужой воли молодежи и запретом на свободомыслие.

Читайте также: Нужен ли России «старший брат» Китай?

Так ли оно всё просто?

Не вижу смысла обсуждать, так ли все хорошо обстоит с патриотическими лагерями. Допустим, там всё прекрасно и это лучшие в мире лагеря. При всей важности и острой необходимости военно-патриотического воспитания молодежи, а также в целом патриотизма в стране как одной из неотъемлемых основ государственности, всего этого крайне недостаточно для полноценного возрождения и даже просто дальнейшего существования России.

Во-первых, понятие патриотизма бюрократическим аппаратом зачастую трактуется крайне превратно, в результате чего патриотизм в школах начинает пониматься, например, как «борьба с коррупцией», а школьники начинают полагать, что высшим благом для России является их появление на политических митингах разного рода популистов и шарлатанов, одной рукой загребающих барыши, а другой — яростно симулирующих борьбу с коррупцией.

Скажете, что тот или иной ревнитель Майдана в России не патриотичен, а он вам скажет, что он любит Россию всей душой своею чистой, но особой любовью. Ведь патриотизм — это любовь к Родине (и ни-ни, ничего больше, как хотите, так и понимайте, у нас статья в Конституции). А формы «любви» в современном мире, как известно, бывают разные. И извращениями их теперь называть не толерантно.

Во-вторых, говоря метафорически, сколь угодно патриотичная молодежь, воспитанная в военном духе, — это в лучшем случае будущие «кшатрии», то есть «воины». А полноценное государство не может обойтись лишь воинами, ему нужны «брахманы», то есть своего рода «жрецы», интеллектуальная и духовная элита, вырабатывающая смыслы, идеи. Кто же будет этим заниматься? Чубайс? «Ельцин-центр»?

А ведь рядом с «кшатриями» на виду постоянно копошатся «вайшьи» — торгаши, чья суть — перманентное личное обогащение. И тогда либо воины расправляются с торгашами, либо они сами превратятся в торгашей (а разве последнего уже не произошло?). Не потому ли так много говорится о необходимости «патриотического воспитания», что за предыдущие постсоветские годы мы видели именно это?

Господство торгашей в 90-е годы в России, которое китайский журналист охарактеризует как «апатию при недостатке духовного импульса», могло быть остановлено так называемыми «путинскими чекистами» в начале 2000-х годов. Тогда был и запал, и возможности, не было одного — того самого «духовного импульса», который может задать только целеполагающий центр. Мы же все последующие годы видим не проявление воли, а, в лучшем случае, бихевиористские реакции на внешний раздражитель. С одной стороны — хорошо, пациент еще жив, а с другой?

Постсоветская Россия — это страна господства торгашей, выродившихся из советских «жрецов». Вырождение — вот причина его развала, а не недостаток «патриотизма», как утверждает журналист. И тут воины либо могут быть инструментом торгашей (частные армии), либо субъектом торгашества (криминальная банда), не велика разница. России же для полноценного, а не политтехнологического «вставания с колен» необходимо восстановить свою духовную самость. Иного не дано, да и в целом бессмысленно.

Читайте также: СССР рухнул в ходе специальных операций советских элит, а не войны с США