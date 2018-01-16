Возвращение председателя Европейского совета Дональда Туска из Брюсселя в Польшу — это единственная надежда оппозиции и серьезные проблемы для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Об этом в интервью Głos Wielkopolski (Познань) заявил профессор Рафал Дроздовский, социолог из университета Адама Мицкевича в Познани. Комментируя провал с голосованием в сейме Польши законопроекта «Защитим женщин» (расширяющего права на аборт), Дроздовский констатирует: оппозиция стала реактивной по отношению к PiS, то есть оппозиция демонстрирует отсутствие собственных идей и делает ошибки в партийном общении. Это может быть результатом такого типично польского беспорядка. И есть ли у оппозиции лидеры? Партия «Современная» (Nowoczesna) была создана в результате определенного уличного порыва. Немного волонтерства, мало профессионализма — это проявляется на каждом шагу. Отсутствие политического опыта стало причиной проблем самого Рышарда Петру, основателя и бывшего лидера партии. В случае с «Гражданской платформой» (РО) можно сказать, что она все время спит, делая вид, будто случайно потеряла власть, а режим «Права и Справедливости» — лишь эпизод. И в результате РО не хватает интеллектуальных усилий, лозунг «анти-PiS» больше не работает. «Современная» не знает, что делать, потому что ей не хватает опыта. Платформа не знает, потому что она «заморожена» и по-прежнему ведет себя как «партия власти». А PiS, фактическая власть, как ни парадоксально, ведет себя как осажденная оппозиция. Профессор предлагает следующие варианты развития ситуации. Первый сценарий: происходит дальнейшая консолидация «Права и Справедливости» и стагнация оппозиции. «Современная» и «Гражданская платформа» идут на выборы, получив несколько процентов, которые позволят выжить элите партий. Второй сценарий: кризис. Огромный промах, который допустила оппозиция, может стать моментом пробуждения. Пожалуй, стоит радикально поменять руководство в РО и Nowoczesna. Третий сценарий: возможность для левых. Многие не готовы голосовать за «Гражданскую платформу» или «Современную», но проголосуют за левых. Это шанс для широкого круга от Влодзимежа Чажастого (глава Союза левых демократических сил — SLD) до Барбары Новацкой (активистки движения польских феминисток). Четвертый сценарий: возвращение Туска. Это показало бы, чего на самом деле стоит прирожденное лидерство. Туск не имеет равных себе в оппозиции. Правда, ему пришлось бы досрочно отказаться от карьеры в Европейском союзе. «У него будут шансы, если он скажет: мы столкнулись с чрезвычайным положением в Польше, из чувства долга я возвращаюсь домой, прошу прощения у своих друзей из Брюсселя, тогда у него будет отличный шанс объединить оппозицию, — говорит социолог. — Я считаю, что это единственный сценарий, который серьезно опасается председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский».

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Решение о снятии Антония Мачеревича с должности главы министерства обороны Польши, по мнению генерал-полковника в отставке Мирослава Ружаньского, является решением хорошим, хотя и запоздалым, пишет Gazeta Krakowska (Краков). Ружаньский, ныне возглавляющий Фонд безопасности и развития STRATPOINTS, называет прошедшие два года правления Мачеревича сложным временем для польской армии — временем демонтажа экспедиционных войск, полной остановки технической модернизации вооруженных сил. Армию кормили популизмом вместо того, чтобы проводить предметную дискуссию. Нарушилось сотрудничество между министром обороны и президентом, было заметно, что химии не было. Что касается пришедшего на замену Мачеревичу в министерство обороны из МВД Мариуша Блащака, то, как считает генерал, Блащак не имеет подготовки в области безопасности и функционирования вооруженных сил. Поэтому, по мнению Ружаньского, было бы неплохо новому министру пройти высшие курсы по этой проблематике. И самое главное — необходимо выйти из тупика между президентским дворцом и министерством обороны. Если президент Польши, глава вооруженных сил, сможет нормально общаться, а не просто переписываться, с новым министром, это будет успехом.

Клуб «Гражданской платформы» в городском совете Лодзи обратился к новому главе министерства обороны, сообщает Dziennik Łódzki (Лодзь). Как заявил председатель клуба Матеуш Валасек, «мы ожидаем, что покупка вертолетов будет в интересах Лодзи и польской армии. И что их сборка и обслуживание будут проходить на единственном польском заводе, который этим занимается». Издание напоминает, что ранее правительство PiS аннулировало тендер на закупку французских вертолетов Caracal, которые должны были частично собираться на базе Военного авиационного завода № 1 в Лодзи (WZL). После расторжения контракта на тот момент министр обороны Мачеревич заверил, что WZL станет сервисным центром для вертолетов, которые купят вместо Caracal, а также будут дополнительно приглашена еще сотня специалистов. Вторым пунктом депутаты горсовета от «Гражданской платформы» обсудили вопрос с земельным участком на улице Принципиальной, где ранее размещалась воинская часть. В 2016 году военное агентство недвижимости выставило его на продажу. Он был куплено польско-китайской компанией, которая собиралась здесь построить терминал для обслуживания грузовых поездов из Китая в Лодзь. Однако продажа была заблокирована Мачеревичем, инвестор ушел. Депутаты призывают министра Блащака разблокировать сделку.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Подляшское воеводство, передает Gazeta Współczesna (Белосток). В одном из хозяйств он побывал в коровнике, ему очень понравилась. Затем состоялась встреча с фермерами и СМИ. По словам премьера, свой завтрак он начинает с того, что ест польский сыр и пьет польское молоко, что вызвало бурные аплодисменты и овацию собравшихся. «Искусство не в том, чтобы в брюссельских салонах говорить на их языке, — подчеркнул Моравецкий. — Искусство в том, чтобы говорить о проблемах польского сельского хозяйства. Мы не оставляем фермеров в одиночку, чтобы они не оказались в худшем положении, чем их конкуренты на Западе». Глава правительства признал, что умеет доить коров. И делает это довольно умело. Кажется, живут еще в Силезии люди, которые могут подтвердить. После официальной части Моравецкий во время дегустации местной продукции обсудил с фермерами важные сельскохозяйственные проблемы. Он отметил трудности с продажей польской продукции как на Западе, так и в торговых сетях в самой Польше. Сейчас в супермаркетах, принадлежащих иностранцам, устраиваются «итальянские недели». Хорошо, отметил премьер, однако по крайней мере раз в месяц в каждой сети следует проводить «польские недели».

Marek Mytnik Матеуш Моравецкий

Программа государственной помощи семьям с детьми 500+ выводит из бедности или учит комбинировать, отмечает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Благодаря 500+ поляк становится сильнее. С одной стороны, он получает больше наличных от государства, с другой, меньше использует косвенные формы социальной помощи. Центральное статистическое управление (GUS) подсчитало, что благодаря программе число людей, обращающихся за социальной помощью, уменьшается. В 2016 году социальной помощью воспользовалось 6,4% поляков. Для Ольштына — это 5687 семей. В 2017 году только 7 из них отказались от денежного пособия. Другая ситуация, когда речь заходит о нематериальной поддержке (например, предоставление бесплатного питания или социального работника) — от этого отказалось уже 208 семей. По данным GUS, программа 500+ способствует тому, что поляки предпочитают не обращаться за социальной помощью, число таковых сократилось почти на 10%, и раньше таких хороших статистических данных никогда не было. Экономистами было также подсчитано, что благодаря 500+ число бедных семей в масштабах страны упало более чем на 45%. Правда, не факт, что не сработали другие факторы. Большое значение имеют изменения на рынке труда, когда наблюдается значительное падение безработицы и растет заработная плата.

Каждый год растут перечисления из государственного бюджета в Церковный фонд, констатируют Super Nowości (Жешув). До 2012 года ежегодные взносы в фонд не превышали 100 млн злотых. В 2013 они выросли, составив 118,2 млн. В последующие годы — 133,1 и 128,1 млн. В 2016 году из бюджета выделили 145,3 млн злотых. Несколько лет тому назад появилась идея заменить Церковный фонд налоговым вычетом в 0,5%. Однако переговоры между правительством и епископатом зашли в тупик. Деньги используются для финансирования взносов социальной и медицинской страховки для духовенства, реконструкции, обновления и сохранения священных мест, имеющих историческую ценность. Кроме того, они идут на поддержку церковных благотворительных, образовательных и воспитательных мероприятий, инициатив, связанных с борьбой с социальными патологиями. В других европейских странах Церковь существует на других положениях, чем в Польше. В западной Европе церковный налог обычно является основным источником дохода для религиозных общин. Его платят сами верующие, выбирая зарегистрированную Церковь или религиозное объединение. Будет ли это решение работать в Польше? Политики очень осторожничают. «Мне трудно сказать, поскольку нет конкретного проекта, — говорит депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Мечислав Каспшак. — Любое решение, которое облегчило бы жизнь в социальной, экономической или религиозной сфере, заслуживает поддержки». Но нужно быть осторожными, чтобы не вызывать ненужных социальных напряжений. В Польше реализация идеи церковного налога была бы сложной из-за традиций.

Всё меньше и меньше нижнесилезцев ходят в костел, информирует Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Так плохо с религиозностью не было с 1980 года. Институт статистики Католической церкви опубликовал отчет, из которого следует, что в 2016 году лишь 36,7% польских католиков посещали мессу и только 16% приступали к святому причастию. Это на 3% и 1% соответственно меньше, чем в 2015 году. Еще хуже обстоят дела в епархиях Нижней Силезии. Во Вроцлаве мессу посещали 30,6% верующих, приступали к причастию — 14,2%. В Легнице — 27,3% и 12,1%, а в Свиднице — 27% и 12,5%. По словам психолога из Университета социальных наук и гуманитарных наук Веслава Барылы, влияние оказывает участие Католической церкви в политике. «Польское общество сильно разделено в своих взглядах, — замечает ученый. — Хотя большая часть духовенства удовлетворена нынешним правительством, большинство верующих держат дистанцию и ожидают, что в костеле не встретятся с пропагандой, а Церковь не будет участвовать в политическом процессе». Психолог также напоминает о возвращении Церкви к корням, которое инициировал папа Римский Франциск. «Католики должны служить другим и помогать всем соседям, включая беженцев, — подчеркнул Барыла. — Понтифик сделал из этого учения суть папства, а люди, по-видимому, не хотят его слушать, потому что это является выступлением против современной массовой культуры, нарциссизма и потребительства».

Rafał Komorowski Кафедральный собор во Вроцлаве

Главный редактор портала Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) Марек Тваруг прокомментировал инициативу главы партии «Современная» Катажины Любнауэр и депутата Моники Росы о придании статуса официально признанного региональным силезскому языку. «Я согласен, что борьба за силезский язык важна, и мы все должны быть бок о бок в этом вопросе, — пишет журналист. — Однако у меня есть большие сомнения в том, будет ли следующая парламентская битва нам вообще нужна». Как показывает история, отмечает главный редактор портала, власть меняется, парламенты и правительства меняются, а прорыва как и было, так и нет. И, может быть, так и должно быть. Разногласия относительно силезского вопроса — это не силезско-польская битва. Не похоже, что Польша не видит ничего особенного в силезском языке. Да, есть фундаментальные возражения (Совет польского языка считает, что силезский не является региональным языком, а только польским диалектом), но главное препятствие в том, что «мы здесь, в Силезии, не можем поладить. Есть одни силезские регионалисты, которые издеваются над усилиями других силезских регионалистов. Есть заслуженные силезцы, которые не видят никакой ценности в признании силезского региональным языком. Более того, есть те, кто считает это вредным культурным сепаратизмом». Как подчеркивает один из уважаемых людей, возможно, стоит положить конец «четвертой силезской гражданской войне за язык» и побороться за политическую поддержку? Однако после этого на него обрушился поток ненависти. Вот почему сегодня стоит спросить: может, следует оставить веру в возможность политического соглашения и начать бороться за Силезию без лоббирования законов? Разумные местные органы власти, разумные общественные организации и средства массовой информации не дадут умереть Силезии. А удачные и даже неудачные новые проекты станут лучшим решением, чем вечный бокс.

В Гданьске не утихает буря из-за так называемого закона о декоммунизации, рассказывает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Президент города Павел Адамович организовал пресс-конференцию прямо на улице Домбровщаков, которую глава Поморского воеводства Дарюш Дрелих своим решением переименовал в лицу президента Леха Качиньского. Во время встречи с журналистами Адамович подчеркнул, что «речь не об именах». Местное самоуправление неоднократно заявляло, что присвоением имен улицам — это ответственность городского совета, а «закон о декоммунизации» и воевода нарушают конституцию Польши. «Это хуцпа!» — возмущен президент Гданьска, который сообщил о подготовке подаче жалобы в административный суд.

Dziennik Elblaski (Эльблонг) заинтересовался судьбой танка Т-34, стоящего на улице Армии Крайовой, и кладбищенского обелиска в память солдат Красной Армии на улице Агриколы. По инициативе отделения Института национальной памяти в Ольштыне памятники были внесены в список объектов, связанных с «прославлением коммунизма». Теперь их судьба зависит от главы Варминско-Мазурского воеводства. Лукаш Межеевский из пресс-службы муниципального управления в Эльблонге говорит, что танк и обелиск не исчезнут из городского ландшафта. По его словам, в прошлом году Т-34 был передан Археологическому и историческому музею в Эльблонге и рассматривается как музейный экспонат, представляющий собой своеобразную историю оружия XX века. Равно как обелиск с мемориальной доской на кладбище на улице Агриколы является частью некрополя солдатам Красной Армии, на который никто не собирается покушаться.