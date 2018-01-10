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Польский народ расчленяют на региональные этносы

Политика

Будет ли в стране официально признан силезский язык?

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Польский народ расчленяют на региональные этносы
Lajsikonik
Марш Движения за автономию в Катовице. Польша

Станислав Стремидловский, 10 января 2018, 09:39 — REGNUM  

Силезские автономисты в Польше сделали на днях новый долгоиграющий ход. Глава партии «Современная» (Nowoczesna) Катажина Любнауэр и депутат Моника Роса провели пресс-конференцию, на которой объявили о намерении представить в Сейм Польши проект поправки к закону о национальных и этнических меньшинствах и региональных языках о придании статуса официально признанного региональным силезскому языку. В настоящее время в качестве такого в Польше признается кашубский язык. Эту инициативу партия начала отрабатывать еще весной прошлого года, уточняет Польское агентство печати, дав старт серии дебатов и консультаций в Силезии и других регионах страны. По словам Росы, в ходе обсуждений она смогла убедить в правильности предоставления силезскому языку статуса регионального не только членов своей партии, но и движения «Кукиз 15» (Kukiz 15). «Думаю, что, наверное, не в ближайшие два года, но, возможно, в следующей каденции Сейма этот проект можно будет повторно представить. А пока эти два года мы будем использовать для того, чтобы поговорить о Силезии на силезском и не только в Силезии, но и в Польше», — добавила депутат.

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Сейм Польши
Katarzyna Czerwińska
Сейм Польши

«Современная» является либеральной партией, ориентированной на ЕС. «Кукиз 15» больше похоже на популистское движение, ворвавшееся недавно на польскую политическую сцену и демонстрирующее желание минимизировать влияние элит в пользу «народного представительства». Эти два клуба, хотя и являются меньшинством, но в Сейме присутствуют, а значит, площадка для серьезного обсуждения у них есть. Даже если им (скорее всего) не удастся набрать нужного числа голосов для принятия лоббируемого закона, уже сами дебаты по нему станут серьезной проблемой в контексте внутренней ситуации в Польше и вокруг нее. Особенно на фоне кампании по празднованию столетия восстановления польской государственности и независимости, которая растянется на весь 2018 год. Ведь с Силезией не все так просто, что еще в мае 2017 года обозначило Движение силезских автономистов (RAŚ), когда обратилось к президенту Польши Анджею Дуде с призывом восстановить Силезскую автономию, ликвидированную 6 мая 1945 года.

Силезское воеводство, историческая Верхняя Силезия, переходило из рук в руки чехов, австрийцев, немцев, а в настоящее время является польским регионом. Силезские автономисты с 1990 года выступают за предоставление воеводству широкой автономии в рамках государства. Регион должен получить возможность избирать собственный парламент, иметь собственное правительство и Казначейство, которое бы собирало налоги. При этом большая часть их должна была бы пойти в бюджет автономии, а незначительная — в Варшаву, в чьей компетенции оставались бы дипломатические вопросы, оборонные и денежной политики. И это признаки федеративного устройства, в то время как Конституция определяет Польшу как «унитарное государство», которое «обеспечивает децентрализацию публичной власти». При этом для многих польских политиков и активистов федерализация является неприемлемой, поскольку за концепцией «двойной идентичности» (как вариант, я силезец и я поляк) они видят признаки сепаратизма и угрозу целостности страны в свете исторической памяти о нацистском вторжении в Польшу, когда Берлин использовал как предлог ущемление немецкого меньшинства.

Варшава внимательно отслеживает происходящее в Силезии и в связи с европейской политикой. После того как 1 октября 2017 года Каталония по итогам плебисцита объявила о своей независимости, польский министр внутренних дел Мариуш Блащак заявил, что референдум — это предупреждение для Польши, так как в стране «есть такие ассоциации, у которых автономия присутствует в названии», намекая на RAŚ, выступившее в поддержку каталонцев. Один из польских политологов солидаризовался с министром, заметив, что «чем больше я слушаю лидеров Движения силезских автономистов, тем больше начинаю верить, что определение «скрытая немецкая опция» — это реальность, хотя более важным было бы, наверное, «открытая антипольская опция». Однако пока что силезские активисты работают больше на перспективу, не выходя за рамки. Хотя и в этом случае в их намерениях можно усмотреть далеко идущие планы. В частности в случае, когда они выступают против правительственной программы развития Верхней Силезии, считая, что Варшава таким образом делает их регион «внутренней колонией». Так, в начале декабря 2017 года автономисты возмутились требованием министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского выделить место для строительства двух новых угольных шахт на землях, которые местное самоуправление планировало использовать для строительства жилья.

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Ополе. Силезия. Польша
Ополе. Силезия. Польша

Можно было бы перечислить и другие примеры публичной демонстрации «ущемленного самолюбия» со стороны политически активных силезцев, но суть не в этом. Варшава атаковала, они отбивались — так было. Выход на стадию официального закрепления своего языка представляется куда более серьезным делом, поскольку так рождается новый народ. А это влечет за собой проблемы для Польши. К тем же кашубам власти до сих пор относятся с недоверием и подозрением. По итогам празднования 11 ноября 2017 года в очередной раз Дня независимости главный редактор гданьского портала Dziennik Bałtycki Мариуш Шмидка призвал главу Поморского воеводства Дариуша Дрелиха признать, что он не видит угрозу в кашубах. Его возмущение вызвали слова воеводы о том, что «особенно стоит сегодня напомнить каждому поляку, каждому жителю Поморья, а также тем, кто называет себя «представителем этнического и регионального меньшинства», что эта земля неоднократно была предметом махинаций, направленных против единства польского государства, следовательно, наш долг — поддерживать постоянную уверенность в собственной национальной принадлежности». Шмидка потребовал от Дрелиха уточнить, что он не имел в виду кашубов, «поскольку не следует забывать, что в прошлом кашубы неоднократно подвергались преследованиям со стороны немцев, а затем властей Польской Народной Республики. Однако они сохранили свой язык, сознание инаковости и католическую систему ценностей. Основой их идентичности являются культура, язык, происхождение, семейные связи, факт рождения в Кашубии. И подавляющее большинство чувствуют себя кашубами и поляками одновременно».

Помимо того, Варшава может получить для себя «второй фронт». Об этом говорит Wochenblatt, портал немецкого меньшинства в Польше, напоминая об инициативе Федерального союз европейских национальностей (FUEN). Дело в том, что обеспечение прав национальных и этнических меньшинств в настоящее время не входит в компетенцию институтов Европейского союза, а осуществляются государствами-членами. Несмотря на ратифицированные соглашения о защите меньшинств и их языков, каждое государство рассматривает этот вопрос по-разному. Однако FUEN выступает за то, чтобы регулированием прав меньшинств занялся Брюссель. В этих целях Союз приступил к сбору миллиона подписей граждан Евросоюза, который должен завершиться до 3 апреля 2018 года. Учитывая, что подписи собираются во всех 27 государствах — членах ЕС, не такая уж и сложная задача. В Польше координацией этой работы занимаются организации немецкого меньшинства, которым предстоит найти 40 тысяч сочувствующих. При этом к польским немцам, отмечает издание, присоединились меньшинства белорусов, кашубов, татар и евреев. Если силезцы смогут добиться признания своего языка региональным, они тем самым обозначат себя отдельным народом. И это станет новым вызовом для Польши и для декларируемого Варшавой статуса мононационального государства.

regnum author Станислав Стремидловский
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