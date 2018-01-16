В Перми утром 15 января в школе № 127 произошёл вооружённый инцидент. Из общеобразовательного учреждения в больницы доставлены 12 человек с ранениями. Город пребывает в шоке. Информация о случившемся до сих пор разнится. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, рассматривается несколько версий ЧП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая

Версия первая

Утром 15 января в школе № 127, которая расположена в Мотовилихинском районе Перми, между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия. Вооружённый конфликт пытались предотвратить ставшие очевидцами педагоги и ученики.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». Как стало известно, громкое дело передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России. Председатель СК России направил в Пермский край своего старшего помощника.

Версия вторая

Полиция также заявила о конфликте между двумя молодыми людьми в стенах общеобразовательного учреждения. Однако, как пояснили в правоохранительных органах, конфликт произошёл между старшеклассником и бывшим учеником этой школы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Операционная

Версия третья

По неофициальным данным, бывший старшеклассник пришёл в школу, чтобы свести счёты с педагогом, и подговорил на это ученика десятого класса. У организатора преступления якобы были проблемы с наркотиками, и он наблюдался у психиатра. Говорят также о наблюдении у специалиста по поводу неоднократных попыток суицида.

Бывший школьник обманул охранника, что учится в данном учреждении, и попал внутрь здания.

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Пострадавшие

В результате вооружённого инцидента в школе пострадали 15 человек, из них 12 попали в больницы с ранениями.

В городской клинической больнице №4 находятся трое: педагог начальных классов и двое подозреваемых в совершении шокирующего преступления. По данным краевого минздрава, все прооперированы, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Еще девять пострадавших доставлены в региональную детскую клиническую больницу. У всех младшеклассников состояние здоровья средней тяжести. Дети в основном имеют резаные раны. Двое детей прооперированы: один имеет резаную рану шеи без повреждений сосудов и направлен в реанимацию, второй ребёнок получил резаную рану глаза и находится в операционном отделении.

Минобороны России Капельница

Раненая учительница

В соцсетях информируют, что учительница начальных классов проявила смелость и спасла несколько детей. Когда налётчики нападали на учеников четвёртого класса, женщина отталкивала преступников. В результате педагог сама получила серьёзные травмы.

По другим данным, организатор поножовщины напал на преподавателя, а дети бросились на защиту своего учителя.

Есть и ещё одна версия: дети защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся 16-летних парней.

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Главный подозреваемый

Знакомые молодого человека говорят, что Лев Б. был очень скрытным и считался трудным подростком. После одной из драк его поставили на учёт и назначили психолого-педагогическое сопровождение. По окончании девятого класса он покинул школу № 127 и продолжил получать образование в колледже, сообщают СМИ.

Месседжеры информируют о том, что юноша имеет в соцсетях подписку на группы о массовых убийствах в школах и гимназиях по всему миру, иными словами, проявляет интерес к тематике «Колумбайн». Напомним, в 1999 году в школе «Колумбайн» США двое подростков совершили вооружённое нападение на учеников и педагогов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Предполагаемые причины резни

Телеграм-канал Mash считает, что Лев Б. и его друг устроили поножовщину из-за новогоднего поздравления администратора местного паблика: «С новым годом, псы!». Молодого человека возмутило столь панибратское отношение к его персоне. Причиной вооружённого налёта стала месть.

Между тем в самом паблике заверили, что он полностью карикатурный. Все, кто на него подписан, прекрасно это понимают.

«Лев был в хороших отношениях с пабликом и даже просил сам сделать про него мемы. Его комментарии абсолютно саркастичны, и никакого серьёзного подтекста в них нет», — ответили администраторы.

Телеканал RT обратил внимание, что парень высказывался в социальных сетях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и называл Россию «страной рабов». Телеканал отмечает, что нападавшие ограничили доступ к своим страницам в соцсетях перед нападением, что может свидетельствовать о том, что атаку планировали заранее.

Мессенджеры сообщают, что причиной кровопролития в школе могло стать неблагополучие в семье Льва Б. В колледже на занятии якобы имел место случай, когда юноша потерял сознания под воздействием пива и энергетиков. Молодого человека госпитализировали, но в больницу никто из родителей за подростком не явился.

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Директивы после ЧП

В Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Ольга Васильева держит на личном контроле ситуацию в Перми. В столицу Пермского края направлены специалисты министерства. Рассматривается вопрос привлечения дополнительной психологической помощи. Стоит отметить, что многие дети из-за вооружённого нападения впали в шоковое состояние. Когда налётчики наносили ранения, окровавленные школьники в панике, как были, в школьной форме выбегали на улицу и скрывались в торговом комплексе, расположенным рядом со школой.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своим подчинённым ужесточить меры безопасности в учебных учреждениях. Проводится проверка охранного предприятия, которое несёт ответственность за безопасность в стенах школы № 127.

В Перми создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Максим Решетников. Одним из итогов заседания штаба стало решение об ужесточении требований к охранным предприятиям, которые занимаются охраной школ.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

В Пермь 15 января из-за вопиющего случая вылетела уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

«Как вооружённые парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберёмся на месте. Неужели, кроме десятилетних детей, некому было остановить хулиганов? А система профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав? А охрана, в конце концов? Где это всё!!! У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь», — оставила запись в соцсети детский омбудсмен.

Вопрос безопасности в школах

До пермского инцидента шокирующим преступлением в образовательном учреждении отличилась Москва. В 2014 году ученик десятого класса школы № 263 Сергей Г. застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников. Школьник открыл огонь по прибывшим полицейским, убив одного правоохранителя и ранив другого. После этого громкого случая министр образования РФ заявил, что будут предприняты дополнительные меры безопасности в российских школах. Минобрнауки должно было провести анализ причин трагедии в московской школе и сделать определённые выводы.

«Наша обязанность — сделать так, чтобы безопасность была абсолютной. Мы примем дополнительные меры», — сказал в феврале 2014 года глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов. Он также подчеркнул, что у учителей должна быть психологическая подготовка, чтобы они умели выявлять проблемы на ранней стадии.

Прошло почти четыре года после резонансного преступления в столичной школе, однако проблемы, как показывает практика, остались прежними. Вновь звучит тема охраны в школах.

По данным портала v-kurse.ru, очевидцы утверждают, что напавшие на школу проникли в здание школы не через главный вход, где на вахте была женщина, а через один из технических проходов. Оба нападавших были в масках и вооружены.

Реанимация

После нападения в пермской школе, вызвавшего большой резонанс по всей России, вновь начали активно обсуждать тему безопасности в образовательных учреждениях. Например, депутат Госдумы Данил Шилков предлагает рассмотреть вопросы безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны. Ряд экспертов полагает, что число жертв могло быть меньше, а может, их и вовсе удалось бы избежать, если бы подход к охране не был формальным.

Депутат Заксобрания Пермского края Олег Постников выступил с официальным заявлением, где просит правоохранителей «максимально придирчиво» разобраться в организации охраны в школе № 127 Перми.

Между тем пользователи интернета считают, что только охранные предприятия в школе не могут обеспечить абсолютную безопасность. Влияние оказывает много факторов, например, воспитание в семье, психологическое сопровождение учеников в школах. Кстати, в связи с последним у них возникают вопросы по поводу сокращения штата соцпедагогов и психологов в учебных заведениях.

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