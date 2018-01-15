Резня в школе Перми: один из задержанных состоял на учёте в спецдиспансере

Пермь, , 11:15 — REGNUM В Перми 15 января около 10:20 местного времени (08:20 мск) в школе № 127 произошёл вооружённый конфликт, жертвами которого стали учитель начальных классов и ученики учреждения. В правоохранительных органах заявили, что между двумя молодыми людьми в стенах школы произошла ссора. Во время конфликта между старшеклассником и бывшим учеником школы № 127 в ход пошло холодное оружие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным полиции, подозреваемые в совершении преступления задержаны. Один из них ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Напомним, по факту поножовщины в пермской школе следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». По данным краевого минздрава, жертвами вооружённого конфликта стали 15 человек, из них 12 госпитализированы.

Добавим, что телеграм-канал Mash ранее сообщил, что причиной поножовщины стала запись в соцсетях, которую организаторы преступления посчитали оскорбительной. Резня в школе стала местью. Кроме того, мессенджер информирует о том, что устроившие поножовщину являются поклонниками тематики «Колумбайн». Оба молодых человека с тяжелыми ранениями находятся под конвоем в больнице.

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