В Челябинской области первая рабочая неделя 2018 года обошлась без громких политических скандалов. Местные жители активно обсуждали помощь жительнице Магнитогорска, разбившейся в горах Грузии, гибель в Пермском крае военнослужащего с Южного Урала и другие темы.

Pawel Maryanov Челябинск

Катав-Ивановск — без роддома

На прошедшей неделе стало известно, что город Катав-Ивановск лишают родильного дома, который действовал там с 1950-х годов. Местным жительницам предлагают рожать в Усть-Катаве, Златоусте, а в особо сложных случаях готовы принимать роды в Челябинске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что над роддомом в Усть-Катаве нависла угроза, заявили жители города. На одном из интернет-сайтов они опубликовали петицию с просьбой не закрывать учреждение. Люди переживают, что если роды начнутся в дороге, то помощь вызвать будет сложно — на некоторых участках трассы отсутствует мобильная связь. При этом между Катав-Ивановском и городами, где предлагают рожать, расстояние составляет от нескольких десятков до сотен километров.

Отметим, проблема не нова. Роддома ранее уже были закрыты в нескольких городах Урала, в том числе и в Свердловской области.

Новорожденный

В минздраве Челябинской области пояснили, что причина закрытия роддома в Катав-Ивановске банальна: не нашли врача на место акушера-гинеколога, которая ушла на пенсию. Впрочем, совсем без акушерской помощи горожан обещают не оставить. При районной больнице будет работать родильная комната на одно койко-место. Чиновники считают, что этого хватит. Рожают в городе не так часто. За 2017 год здесь родились более 100 человек.

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Помощь туристке

На прошедшей неделе челябинцы начали активно собирать помощь жительнице Магнитогорска Елене К. С просьбой к ним обратились родственники молодой женщины.

Во время новогодних каникул Елена К. разбилась в горах Грузии. Сейчас она находится в грузинской больнице в очень тяжёлом состоянии, с множеством серьёзных травм. Местные медики выставили ей счёт за лечение — порядка $5000. Ещё $6800 потребуется на транспортировку в Магнитогорск. Перевозить её можно только лёжа, и рядом обязательно нужно присутствие медика.

Итого Елене К. необходимо $11 800. Таких денег у её семьи и друзей не отыскалось. Пришлось обратиться за помощью к землякам.

Также родственники туристки надеются на помощь властей. Чиновники, в свою очередь, готовы рассмотреть их просьбу, когда она поступит.

Отметим, что интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к призыву помочь пострадавшей челябинке. Некоторые готовы сделать это хоть сейчас. При этом часть граждан заявляют, что перед выездом в другую страну туристке было нужно застраховать свои жизнь и здоровье. Тогда проблем с деньгами было бы гораздо меньше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Почему погиб солдат?

На прошедшей неделе получила развитие ещё одна тема, связанная с южноуральским Магнитогорском. В Пермском крае погиб военнослужащий, призванный из этого города.

Тело солдата нашли 5 января в воинской части посёлка Сокол. По официальным данным, он покончил с собой. По факту доведения до самоубийства возбуждено и расследуется уголовное дело.

Уголовное дело

Произошедшее вызвало в Челябинской области широкий резонанс. Граждане отмечают, что в этой воинской части погибает уже второй военнослужащий с Южного Урала. Люди требуют объективного расследования. При этом далеко не все верят в то, что следователям удастся докопаться до правды.

Первый случай гибели здесь челябинского солдата произошёл в апреле 2017 года. Тогда силовики тоже подозревали, что он покончил с собой. В ходе следствия было установлено, что ранее он уже предпринимал попытки уйти из жизни. Уголовное дело закрыли, так как посчитали доказанным то, что он сам ушёл из жизни.

Что касается смертельного случая 5 января, то родственники солдата не верят в его суицид. Ход расследования обстоятельств гибели челябинца находится на контроле уполномоченных по правам человека Челябинской области и Пермского края Маргариты Павловой и Павла Микова.

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Высокоскоростная магистраль начнётся с Урала?

Первая рабочая неделя 2018 года принесла Челябинской области и хорошие новости. Возможно, что именно с высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» начнётся создание высокоскоростного путепровода «Евразия», который свяжет Берлин и Пекин.

Ранее ожидалось, что строить в России высокоскоростную магистраль начнут с отрезка Москва — Казань, а уже затем продолжат до Екатеринбурга, Челябинска и далее. В качестве основного конкурента Урала рассматривался проект ВСМ «Москва — Владимир».

Однако уральцы подсуетились, оформили все необходимые документы, сделали нужные согласования и уже подали заявку в Министерство транспорта России. Есть все шансы, что именно с Урала начнётся строительство магистрали.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростной поезд

Отметим, с 2016 года вокруг проекта было поломано немало копий. Некоторые эксперты утверждали, что дорога от Челябинска до Екатеринбурга будет убыточна и бесперспективна.

При этом такие товарищи не удосуживались посмотреть на всю магистраль от Берлина до Пекина. Расстояние между Екатеринбургом и Челябинском действительно невелико. Часто ходят рейсовые автобусы, можно легко добраться на автомобильном транспорте.

Но если говорить о пассажиро‑ и грузоперевозках из Челябинска и Екатеринбурга, например, в Москву, Берлин или Пекин, то картина окажется совсем другой. И при условии реализации проекта «Евразия» весь он и каждый из его участков вполне можно вывести на минимальные убытки, а то и вовсе на прибыль.

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