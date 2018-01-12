ВСМ Челябинск — Екатеринбург: почему проект не будет востребован

Александр Комаров, , 07:20 — REGNUM

На Урале хорошие новости. Именно здесь могут проложить первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия», и свяжет он Челябинск и Екатеринбург. Как уже сообщало ИА REGNUM, в правительство России подано предложение о заключении концессионного соглашения на создание и эксплуатацию высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. С ним выступило хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль», в котором среди прочих участвуют Свердловская и Челябинская области.

Шанс стать первыми

О необходимости создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей говорят с 2009 года. А в марте 2016-го «Российские железные дороги» объявили о вполне конкретных планах осуществить на территории страны грандиозную программу строительства высокоскоростной магистрали. Крупные города планируется объединить к 2030 году. В перспективе планируется создать транспортный коридор «Евразия», который соединит Берлин и Пекин. Магистраль пройдёт по территориям Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана и Китая. Протяжённость «Евразии» оценивается в 9 тыс. 447 километров, из них по территории России — 2 тыс. 366.

Воплощать проект в жизнь планируется на условиях государственно-частного партнёрства. Одним из участков магистрали должен стать отрезок между Москвой и Казанью протяжённостью 770 километров. Маршрут должен пролегать через Владимир, Нижний Новгород и Чебоксары. В феврале 2017 года первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин назвал его примерную стоимость — 1,26 трлн рублей. Одним из первых должны были ввести участок от Москвы до Владимира.

Начало строительства магистрали Москва — Казань было близко. В августе 2017-го тот же Мишарин объявил, что старт будет дан уже в 2018 году. Тогда же было объявлено, что эта магистраль станет первой, по которой поезда будут ходить со скоростью от 200 до 400 километров в час.

«В следующем году мы начинаем строительство», — сказал тогда Александр Мишарин.

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Однако похоже, что планы изменятся, и первой в России территорией с высокоскоростным железнодорожным сообщением станет не центр страны, а Урал — опорный край державы. В конце марта 2016 года в Челябинске было создано хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль». Примечательно, что основным видом деятельности этой организации является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Тем не менее именно эта организация и занимается подготовкой строительства магистрали Челябинск — Екатеринбург.

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Отметим, эта магистраль считается конкурентом участка Москва — Владимир. Один из её плюсов в том, что она банально дешевле. В начале 2017 года стоимость участка оценивалась в 165 млрд рублей. Теперь проект подорожал до 360 млрд. Но это всё равно дешевле, чем из Москвы до Владимира.

Протяжённость участка составит около 218 километров, а преодолевать это расстояние от аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) до аэропорта «Баландино» (Челябинск) планируется за 70 минут. Сейчас из Челябинска в Екатеринбург поездом можно добраться примерно за пять часов.

В проект уже вложились Свердловская и Челябинская области, а также частные инвесторы, среди которых Челябинский трубопрокатный завод. Также к проекту присоединилась компания China Railway Group Limited (КНР). Заинтересовались им инвесторы из Италии и Великобритании.

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Генеральный директор «Уральской скоростной магистрали» Сергей Бревнов отмечает, что команда проекта уже проработала и техническую, и юридическую, и финансово-экономическую его стороны.

«Мы провели большую работу по подготовке частной концессионной инициативы. Команда проекта глубоко проработала основные конструктивные и технологические решения, обосновала выбор основного варианта трассы, получила согласования региональных властей, Южно-Уральской и Свердловской железных дорог. Мы организовали проведение транспортных исследований, разработали финансовую и правовую модели проекта, подготовили сигнальные разделы обоснования инвестиций», — сказал Сергей Бревнов.

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Если всё пойдёт по планам организаторов создания магистрали, то участок Екатеринбург — Челябинск откроют уже в 2024 году. Поезда смогут разгоняться до 300 километров в час. После запуска полноценной магистрали «Евразия» планируется запустить ночные высокоскоростные поезда Москва — Челябинск и Екатеринбург — Астана.

«Проект создания Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург имеет стратегическое значение как для Челябинской и Свердловской областей, так и для Российской Федерации в целом», — говорят его организаторы.

Проект не будет востребован?

Организаторы проекта ВСМ Челябинск — Екатеринбург много говорят о его плюсах. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уверен, что высокоскоростная магистраль поможет во время проведения в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО», станет «инструментом балансировки пиковой нагрузки на столицу Среднего Урала». Выставка состоится в 2025 году. Правда, то, что её примет именно Екатеринбург, пока не факт. Город, в котором она пройдёт, будет определён лишь осенью 2018 года.

Также глава Южного Урала полагает, что выгоды будут и для тех промышленных предприятий, которые «освоят ключевые компетенции, необходимые для строительства ВСМ». «Это обеспечение загрузки на несколько десятилетий вперед», — считает Дубровский.

Впрочем, далеко не все разделяют оптимизм чиновника. Некоторые эксперты и просто граждане опасаются, что деньги будут выброшены на ветер, а сама магистраль окажется не востребована пассажирами. В пользу их доводов говорит тот факт, что электропоезд № 805/806 Челябинск — Екатеринбург 11 декабря 2016 года был отменён. Одна из причин — невостребованность. Пассажиров отпугивали длительность пребывания в пути (около четырёх часов) и более высокая в сравнении с автобусами стоимость билета.

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При этом в самом Челябинске ранее были проведены опросы граждан. И выяснилось, что большинство опрошенных не считают приоритетным строительство высокоскоростной магистрали. Скорее люди просят улучшить состояние автомобильной дороги между Екатеринбургом и Челябинском, по которой в основном и перемещаются люди, желающие преодолеть расстояние между двумя главными городами Урала.

С новой силой споры разгорелись сегодня, 11 января, когда стало известно, что строительство высокоскоростных магистралей могут начать именно с Урала. Далеко не всем нравится, что остановочными пунктами в Челябинске и Екатеринбурге будут аэропорты. До них ещё нужно будет добраться. И с учётом всех трансфертов даже «чистые» 70 минут, за которые по высокоскоростной магистрали можно будет преодолеть маршрут Челябинск — Екатеринбург, превратятся в два-три часа. В автобусе немного дольше, зато без пересадок, говорят граждане.

Видят на Урале и другие подводные камни. Скоростной поезд, может, и будет быстрый, но он не сможет ходить так же часто, как автобус, — каждые 30−40 минут. При этом цены на билеты будут, скорее всего, выше, чем в автобусе. Всё это вместе и отпугнёт пассажиров.

Нашлись даже те, кто за лоббированием проекта высокоскоростной магистрали видит пиар и стремление поучаствовать в распиле бюджета. А часть уральцев считают, что это всё — «игра в пользу заявочного комитета ЭКСПО-2025». «Козырнуть можно неплохо», — пишет один из граждан в соцсетях.

Впрочем, если в перспективе будет реализован проект ВСМ Берлин — Пекин, то жители Урала, пожалуй, обрадуются. Из Екатеринбурга в Челябинск можно быстро добраться на машине или автобусе, а вот из того же Екатеринбурга до Владимира или Москвы такой вариант уже будет менее выигрышным. Многие люди, скорее всего, предпочтут добираться на высокоскоростном поезде. Также более скоростной наземный транспорт могут предпочесть граждане, страдающие аэрофобией.

«Насколько понимаю, речь идет о магистрали Китай — Европа. Челяба и Екат — только одно звено. Всячески приветствую такие проекты. И одна из сторон, кто спонсирует, — Китай. При нем сильно напилить, кажется, что не получится», — высказался в защиту проекта один из уральцев.

Отметим, о том, что спрос может появиться позднее, с запуском всего транспортного коридора «Евразия» или большей его части, говорят и эксперты. Ранее ИА REGNUM приводило слова аналитика Управления стратегического и отраслевого анализа Евразийского банка развития Натальи Гастон, которая считает, что успех ВСМ «Евразия» будет зависеть от реализации некоторых принципиальных рисков. Впрочем, оценить эти риски пока сложно.

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Бесспорно лишь одно: реализация этого масштабного проекта станет в некоторой степени альтернативой авиасообщению. За счёт высоких скоростей в выигрыше могут оказаться и те предприятия, которые переправляют свои грузы по железной дороге. Кстати, грузовое сообщение на ВСМ «Челябинск — Екатеринбург», как и по всей высокосоростной линии «Евразия» будут активно развивать — оно одно из приоритетных. И если на пассажироперевозках магистраль вряд ли выиграет, то услуги по перевозке коммерческих грузов могут оказаться вполне востребованными.

Впрочем, для начала нужно построить эту самую высокоскоростную магистраль. В том же Китае они уже давно действуют. А в России пока всё на уровне разговоров и проектов. Пора переходить к делу.

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