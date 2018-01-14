Мировые новости начала года, посвященные «арктической» теме, так или иначе касаются Америки и России — как их привычного противостояния, так и неожиданного сотрудничества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Арктике

«Проклятье санкционного СПГ»

Мировые СМИ следят за перемещением первой партии сжиженного природного газа с российского завода «Ямал СПГ». Эксперты отрасли, а следом за ними и журналисты, не сомневаются, что конечной точкой груза станет Америка.

Kremlin.ru Завод «Ямал СПГ»

Напомним, изначально «Новатэк» планировал отправить первую партию СПГ в Китай в качестве благодарности за помощь в реализации проекта завода. Однако резкое похолодание в Европе и Америке внесло в этот план изменения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери» 28 декабря прибыл в британский порт на острове Грейн, куда доставил первую партию СПГ с ямальского завода «Новатэка». Вскоре после разгрузки «Кристофа де Маржери» из терминала Великобритании вышел танкер Gaselys, принадлежащий французской энергетической компании Engie. Gaselys взял курс на Бостон, где его прибытие ожидается 22 января.

«Если на борту судна находится российский СПГ, то это станет первым в истории случаем экспорта российского СПГ в Соединенные Штаты, несмотря на санкции США в отношении «Новатэка», — сообщает Reuters. Компания находится в санкционном списке США с июля 2014 года.

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По информации Financial Times, газ с «Ямал СПГ» стал только частью груза французского танкера, который по плану направлялся в Бостон. Пресс-секретарь Engie Кэрол Черчилль заявила журналистам, что компания купила газ в Великобритании.

«Сделка соответствует всем торговым законам США, — сказала Черчилль, уходя от вопроса о происхождении газа на борту Gaselys. — Учитывая исключительно холодные температуры и, как следствие, высокий спрос на газ на Северо-Востоке США, Engie приобрел этот груз, чтобы дополнить наши контракты на поставку из Тринидада».

Из-за пришедших на восточное побережье США аномальных холодов местные цены на газ выросли в 2,5 раза. Это привело к началу поставок, в том числе, российского сжиженного газа. Груз с Gaselys станет для Америки первой с 2014 года импортной партией СПГ.

Rama Танкер «Gaselys»

Сюжет закрутился еще больше, когда Gaselys вместо Атлантики отправился в Альхесирас (портовый город на юге Испании — прим. ИА REGNUM ). Однако, похоже, это был просто объезд для дозаправки, и теперь танкер направляется в Бостон, — пишет автор Financial Times. — Но волнение, вызванное маневрами танкера вокруг Атлантического бассейна, было похоже на обсуждение фильма «Пираты Карибского моря 6: Проклятье санкционного СПГ».

Гренландия заплатит за американский мусор

Дания выделит почти 30 млн долларов на уборку мусора, который скопился на бывших военных базах США в Гренландии, сообщает Associated Press. Америка, оставившая на острове тонны металлолома и бытовых отходов после холодной войны, в финансировании проекта участия не примет.

Соглашение о строительстве на территории Гренландии 33 военных баз и радарных станций было заключено между Данией и США в 1951 году. Составители документа упустили из виду определение стороны, ответственной за рекультивацию использованных земель. Теперь, в XXI веке, Дании придется взять расходы на уборку отходов на себя. По словам министра окружающей среды Дании Эсбена Лунде Ларсена, в течение следующих шести лет правительство выделит 180 млн датских крон — почти 29 млн долларов США.

«Дания и Гренландия несут совместную ответственность за очистку заброшенных военных баз в Гренландии. От имени Дании я подписал соглашение с председателем правительства Гренландской автономии Кимом Килсеном об уборке Гренландии, и мне очень приятно, что у нас сейчас все официально готово, чтобы мы могли быстро работать», — сообщил на своей странице в Facebook Лунде Ларсен.

Подробности проекта очистки острова еще предстоит определить специалистам. Однако предполагается, что уборка начнется на юге от Нуука — столицы острова, расположенной на западном берегу, и на восточном побережье близ поселения Тасиилак. В этих местах до сих пор находятся заброшенные строения, техника и бочки с остатками горючего.

U.S. Air Force Американская военно-воздушная база в Гренландии

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Соглашение между Данией и Гренландией касается только заброшенных американских строений, однако США сохраняет свое присутствие на территории Гренландии. Напомним, в 2017 году Пентагон потратил около 40 млн долларов на модернизацию военной авиабазы «Туле», расположенной в Гренландии, примерно в 1200 км от Северного полярного круга.

«Норвежское» вооружение США против России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на прошедшей неделе (10—11 января) летала в Вашингтон. Как сообщает «Голос Америки», руководители государств обсуждали вопросы безопасности в Арктике и Европе.

Как отмечает телеграмм-канал «Капитан Арктика«, в США и Норвегии придают большое значение этим переговорам. По итогам встречи, скорее всего, будет достигнута договоренность о расширении военного присутствия США в Норвегии. Сейчас у армии США нет опыта развертывания боевых подразделений в Арктике, а с помощью Норвегии Америка получила возможность обучать морских пехотинцев ведению боевых действий в Заполярье.

«Норвегия была и будет нашим активным противником в Арктике, и вся политика сдерживания России в этом регионе будет во многом опираться на связку США — Норвегия», — отмечают авторы канала.

В 2018 году США планируют потратить более 4,6 млрд долларов на обеспечение мероприятий по «сдерживанию» России, которые будут реализованы на норвежской территории. В норвежских кронах сумма составит 37 млрд — это на 12 млрд больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает издание Klassekampen.

Norwegian Army Танки норвежской армии

Средства пойдут на разные цели: от расширения авиабаз до закупки более 2500 новых пар лыж. Главнокомандующий морской пехоты США Роберт Неллер считает, что при российской угрозе крайне важной является подготовка к ведению боевых действий в зимних условиях.

Морские пехотинцы США планируют увеличить количество и масштабы зимних тренировок, в частности, в районе северной губернии Тромс в Норвегии. На прошлой неделе СМИ стало известно о планировании учений с участием около тысячи солдат союзников, большинство из них составят американские военные.

Напомним, на военной базе под норвежским Тронхеймом с января 2017 года располагаются 330 американских морских пехотинцев. База является частью «Европейской инициативы сдерживания» — программы, которую инициировали американцы для поддержки стран-членов НАТО в Европе после присоединения Крыма к России. По планам американского конгресса, программа продлится еще на пять лет.

Норвегия также имеет договор о сотрудничестве с Великобританией и США, который связан с патрульными самолетами, нацеленными против российских подлодок. Недавно в разговоре с The Washington Post командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон заявил, что «Россия проявляет небывалый интерес к подводной инфраструктуре стран НАТО», и добавил, что российские подлодки были замечены вблизи кабелей, которые связывают Северную Америку и Европу по дну в северной части Атлантического океана. Так как кабели являются коммуникационными каналами, включая интернет-связь, некоторые эксперты в западных СМИ уже открыто заявляют об угрозе «катастрофического влияния на экономику и жизнь».

Как сообщает The Barents Observer, Леннон отказался сообщить, считает ли НАТО, что российские подводные лодки в самом деле имеют своей целью повреждение проводов. Посольство России в Осло на вопросы издания предпочло не отвечать.