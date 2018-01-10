Управление строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ 11 января опубликовало новые сведения о беспилотниках, атаковавших в ночь с 5 на 6 января российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии. По словам начальника управления Александра Новикова, основой взрывчатки в боеприпасах, которыми снаряжались дроны, было вещество ТЭН, превосходящее по мощности взрыва гексоген.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

Кроме того, в Генштабе указали, откуда боевики могли получить взрывчатку: ее производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов (Украина). В кустарных условиях изготовить это вещество невозможно, также его нельзя извлечь из других боеприпасов. Каждый из 13 дронов нес по десять зарядов.

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Новиков пояснил, что в настоящее время боеприпасы и их содержимое исследуют для того, чтобы установить производителя взрывчатого вещества. Также он уточнил, что применение «роя» ударных беспилотников само по себе является комплексной инженерно-конструкторской задачей, для решения которой нужны научная база и соответствующее оборудование.

Беспилотный летательный аппарат

Ситуации в Сирии был посвящен и разговор начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, который состоялся 10 января. Подробности и общее содержание беседы не раскрываются, однако пресс-служба МО РФ указала, что обсуждалась ситуация, сложившаяся на данный момент в Сирии, и ряд вопросов, «представляющих взаимный интерес».

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Ранее Минобороны РФ обвинило Пентагон и спецслужбы США в предоставлении боевикам данных космической разведки и спецоборудования для организации атаки беспилотников. И американские военные, и спецслужбы страны свою причастность категорически отрицают. В Киеве также заявили, что непричастны к инциденту, назвав обвинения «очередной информационной атакой».

Тем не менее в российском Генштабе считают, что теперь под угрозой весь мир: беспилотные технологии могут использоваться в террористических целях в любой стране. Для того чтобы нейтрализовать подобные угрозы, нужно уделить этому вопросу серьезное внимание и начать взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне.

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Российские военные ранее заявили, что беспилотники были запущены из района населенного пункта Муаззара в провинции Идлиб с территории, находящейся под контролем так называемой сирийской «умеренной оппозиции», разнородной по своему составу.

Mil.ru На авиабазе Хмеймим

Уточняется, что дроны террористы стали использовать с 2016 года, причем все они были зарубежного производства. До 2016 года применялась исключительно самодельная техника, которую собирали из запчастей, имеющихся в свободной продаже.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ 11 января заявил, что знает, кто совершил атаку на российские военные базы. Он также отметил, что России известно, когда и где передавались эти беспилотные аппараты.

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Несмотря на то, что дроны были закамуфлированы под кустарное производство, в них есть элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов, уточнил президент РФ. В частности, часть дронов была оснащена защитой от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Этот инцидент Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом президент России выразил свою уверенность в том, что вооруженные силы Турции непричастны к атаке на российские базы в Сирии.