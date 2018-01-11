Генштаб ВС РФ опубликовал новые данные об атаке дронов в Сирии

Москва, , 16:59 — REGNUM Атаковавшие российские базы Хмеймим и Тартус в ночь с 5 на 6 января ударные беспилотники террористов несли на себе взрывчатку и оборудование, которое невозможно изготовить кустарным способом, заявил 11 января начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

В частности, основой взрывчатки в боеприпасах, которыми снаряжались эти дроны, является вещество ТЭН, превосходящее гексоген по мощности взрыва.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов»,— пояснил Новиков.

В настоящее время боеприпасы и их содержимое исследуются с целью установить производителя примененных боевиками взрывчатых веществ.

Кроме того, Новиков подчеркнул, что применение «роя» ударных беспилотников само по себе является комплексной инженерно-конструкторской задачей, для решения которой нужна научная база и соответствующее оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 января российские военные сорвали попытку атаки 13 ударных беспилотников на базы Хмеймим и Тартус. Семь беспилотников были уничтожены огнем российских ЗРПК «Панцирь-С», так как, в отличие от еще шести, перехваченных российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), были оснащены защитой от воздействия РЭБ. Три дрона были захвачены в неповрежденном виде, еще три взорвались при посадке.

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