В Польше назвали взрыв на борту самолета Ту-154М основной версией крушения лайнера, на борту которого находилось практически все высшее руководство страны, включая президента Леха Качиньского.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News На месте падения польского самолета

После повторного расследования обстоятельств крушения самолета комиссия министерства обороны страны заявила, что причиной катастрофы стал взрыв. К такому выводу комиссия пришла после ознакомления с мнением эксперта в сфере исследования авиапроисшествий Фрэнка Тейлора.

Archive.government.ru Цветы на месте крушения самолета Ту-154

Он ознакомился с материалами дела и заявил, что «левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате произошедшего внутри взрыва». С этим выводом, оглашенным 10 января, согласились члены подкомиссии, назвав его одним из ключевых выводов технического отчета.

Причем утверждается, что источников взрыва было два — в крыле и центральной стойке, а само крыло было «разрушено изнутри». Это якобы подтверждается «механизмом столкновения дверей с землей». И береза, с которой столкнулся самолет, якобы «не оказала влияния на первоначальное разрушение крыла».

Версию польской стороны о взрыве на борту Ту-154М ранее в России неоднократно называли несостоятельной и необоснованной. Об этом заявляли на разных уровнях: от Следственного комитета России до президента РФ Владимира Путина.

Так, на итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года Путин заявил, что подобные выводы о якобы взрыве на борту самолета являются блефом, чушью и несуразицей. И даже если у польских властей есть желание сделать эту версию основной, то искать источники взрыва и проводить проверки нужно прежде всего у себя — ведь самолет вылетел из Варшавы.

Government.ru Владимир Путин выступил с обращением к польскому народу. 2010

Также Путин напомнил об итогах расследования польской и российской сторон, которые не нашли признаков взрыва. По мнению главы государства, Польша занимается «накручиванием» ситуации», и Москва от подобного «блефа» устала. Никаких взрывов на борту самолета Ту-154, на борту которого находился президент Польши, не было, заявил Путин.

Он призвал не «накручивать на ровном месте» и не строить политических домыслов, осложняя российско-польские отношения. Цепляние за эти проблемы и развал российско-польских отношений не идут на пользу Польше, заключил Путин.

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Расследование причин катастрофы Ту-154М началось в 2010 году. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера назвала причиной произошедшего «снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг».

Ту-154М борт ВМФ России

Комиссия спустя 15 месяцев после катастрофы представила доклад, в котором также были упомянуты в качестве причин ошибки экипажа и игнорирование пилотом сигнала системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» не приняла выводы комиссии и, придя к власти, начала в 2015 году процедуру пересмотра итогов работы экспертов. Обновленная подкомиссия приступила к работе в октябре, и с тех пор регулярно звучат версии о якобы взрыве на борту самолета.

Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили эту гипотезу, причем об этом заявляла и польская прокуратура. Бывший глава правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий Мачей Ласек прямо назвал версию о взрыве пропагандой и «фантазией людей, которые никогда не расследовали авиационных инцидентов».