В Оренбургской области в 2014—2016 годах суды обязали муниципальные образования в 109 случаях предоставить 158 гражданам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, жильё социального найма из специализированного жилого фонда некоммерческого найма. Львиная доля (90) судебных решений приходится на областной центр. По закону эта категория оренбуржцев имеет право на первоочередное получение жилья. Однако это право пришлось отстаивать в суде, но, как показала практика, и через суд получить положенные квадратные метры проблематично, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Потребность и реальность

По данным минсоцразвития Оренбургской области, для обеспечения соцжильём инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, многодетные семьи, семьи участников боевых действий в 2018 и 2019 годах в бюджете запланировано по 101,9 млн рублей. По словам депутата Заксобрания региона Владимира Фролова, эти суммы являются мизерными, а категория граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, за прошедшие годы вообще не рассматривалась.

Стоит отметить, что в Оренбуржье действует местный закон, где прописана обязанность регионального правительства. На основании документов, предоставленных органами местного самоуправления, региональная власть обязана включать в расходные ассигнования областного бюджета суммы на исполнение решений судов на территории области.

Между тем в минсоцразвития области утверждают, что Оренбург, являющийся лидером по неисполнению судебных решений, не предоставил информацию о потребности в выделении дополнительных денежных средств на исполнение решений судов в 2017 году.

Kakprosto.ru Судебное решение

Данные же прокуратуры города свидетельствуют о том, что местная администрация дважды в 2017 году направляла письма в министерство социального развития. В них говорилось о необходимости исполнения 73 судебных решений и о наличии финансовых возможностей на исполнение только 16 вердиктов судов.

На обеспечение жильем всех граждан, страдающих тяжёлыми формами хронических заболеваний, в 2017 году было необходимо 182 млн 865,6 тыс. рублей (в эту сумму вошли и средства на исполнение судебных решений — 113 млн. 234,4 тыс. рублей). На 1 июля 2017 года в Оренбурге на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях для отдельных категорий граждан состояла 1851 семья (6242 человека). Потребность в общей площади жилых помещений составила 119 457 квадратных метров, в том числе для граждан, имеющих право на первоочередное предоставление жилого помещения, — 4 962 квадратных метра. В общем списке находятся 132 человека из категории страдающих тяжёлой формой хронических заболеваний, при которых совместное проживание с такими гражданами невозможно.

Несмотря на такие потребности, администрация Оренбурга запросила у правительства региона только 90 млн 875,50 тыс. рублей. В 2017 году из областного бюджета в качестве субвенций на обеспечение жильём отдельных категорий граждан было выделено 23 млн 286,9 тыс. рублей, на которые приобретено 16 жилых помещений. На 2018 год выделены субвенции в размере 26 млн 468 тыс. рублей. Однако возникла проблема иного рода. Город оказался не в состоянии освоить даже эти крохи.

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Собственно, ранее городская власть предупреждала правительство о том, что существует риск неприобретения жилых помещений площадью 33−41 квадратный метр, поскольку по итогам конкурса не было заключено ни одного контракта в связи с отсутствием участников.

Как вариант мэрия предлагала заключение договоров с долевым участием и внесением авансового платежа в 2017 году и окончательным расчётом в 2018 году. Однако минсоцразвития отвергло это предложение как несоответствующее требованиям бюджетного законодательства.

Деградация системы управления?

По поводу неосвоения выделенных из бюджета области финансов, предназначенных на соцжильё, прокуратура обращалась к главе Оренбурга Евгению Арапову. Но это обращение должного влияния не оказало. Тогда последовало предписание, где прозвучало требование принять неотложные меры по своевременному и полному освоению выделенных областных денежных средств.

«Ввод жилья для отдельных категорий граждан в городе Оренбурге был сорван из-за бездействия должностных лиц администрации города. Был проработан вариант решения о выделение компенсации министерством социального развития стоимости девяти жилых помещений, предоставленных из жилого фонда, принадлежащего на праве собственности Оренбургу. До настоящего времени этот вопрос пока не решен положительно», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов. По словам парламентария, налицо деградация системы управления.

Стоит отметить, что Оренбург неоднократно оказывался в центре скандалов в сфере жилищного строительства. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году активисты ОНФ озвучили жилищную проблему в городе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В Оренбурге неисполненными оказались пять муниципальных контрактов на строительство домов для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилищного фонда. Фирмы получили из бюджета многомиллионные средства, хотя работы по строительству не были завершены. По факту халатности городских чиновников возбудили уголовные дела.

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В конце 2017 года чиновники мэрии отрапортовали о завершении программы по переселению граждан из аварийного жилья. Градоначальник Евгений Арапов тогда признался, что большие строительные организации не участвовали в конкурсах. На конкурсах побеждали компании, которые не имели опыта работы в строительной сфере.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

Очередной скандал разразился в конце 2017 года. Жители многоэтажек по ул. Пролетарской своими силами обустроили футбольное поле для детей, однако власти потребовали освободить площадку. Оренбуржцы в видеобращении попросили помощи у губернатора региона и президента РФ. Они выступали против превращения города в каменные джунгли и заявляли о том, что городу нужны соцобъекты и благоустроенная дворовая территория.

С инициативной группой жильцов встречались высокопоставленные чиновники. Однако в декабре состоялся конкурс и участок земли перешёл из федеральной собственности в частную. Он выкуплен за 15 млн рублей крупным оренбургским строительным холдингом, который возглавляет депутат Заксобрания региона Александр Куниловский. Стоит отметить, что жители, протестующие против плотной жилищной застройки, обращались за помощью и к нему, однако безрезультатно.

В конце 2017 года оренбуржцы направили Куниловскому письмо, где просят построить на выкупленном участке не многоквартирный дом, а социально значимый объект или продать им этот участок за 15 млн рублей.

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