Ликвидация ветхих домов Оренбурга: неопытные подрядчики и судебные иски

Оренбург, , 10:18 — REGNUM В Оренбурге формально этап программы по переселению граждан из аварийного жилья завершён в срок. По состоянию на 1 ноября 2017 года все дома для переселения граждан введены в эксплуатацию, на все жилые помещения зарегистрировано право муниципальной собственности. Однако на деле не все жители покинули свои ветхие квартиры и переехали на новое место. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, необходимо было расселить 2178 аварийных жилых помещения, расположенных в 343 многоквартирных домах.

Примечательно, что ещё в середине июля 2017 года мэрия официально заявляла о другом количестве переселенцев. На городском портале указано, что за период действия программы должны быть расселены 2323 жилых помещения.

На данный момент переселено 1936 граждан из 990 аварийных жилых помещений. По переселению остальных решения выносит суд. Стоит отметить, что большинство рассмотренных исков (из 900 решение вынесено примерно по 500 заявлениям) — в пользу мэрии. Между тем, есть жалобы жителей на то, что они готовы переехать в предлагаемое жилье, но чиновники каждый раз меняют своё решение. Например, женщина, проживающая в аварийном доме по ул. Карагандинской, утверждает, что согласна на переезд, но мэрия почему-то подала иск в суд о принудительном переселении.

Пожилая оренбурженка, у которой сын — инвалид, отметила, что ей показывали четыре квартиры, и на все эти варианты она давала согласие, но администрация каждый раз меняла адреса. В суде же чиновники и вовсе заявили, что женщина отказывалась переезжать, сообщает портал ural56.ru.

«Над нами издеваются, сотрудники управления жилищной политики хамят, ругаются. Попасть к руководству невозможно. У меня есть проблемы со здоровьем, я переживаю, я боюсь, что могу не дожить до долгожданного переезда», — сказала жительница Оренбурга.

Большинство квартир в аварийных домах уже пустуют, но в тех единицах помещений, где остались люди, царит антисанитария. Новосёлами в ветхом жилье стали тараканы, крысы, бомжи. Между тем, в аварийные дома на имена уже переехавших людей продолжают приходить квитанции со счетами за услуги ЖКХ.

Глава города Евгений Арапов, комментируя сложности, с которыми столкнулся муниципалитет при реализации программы, отметил, что в период действия программы на посту начальника управления жилищной политики сменилось три человека, из-за чего и было много «чехарды».

По словам Арапова, большие трудности возникли и из-за разницы цен за квадратный метр: государство выделяло на строительство домов для переселенцев 28 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость составляла почти 40 тыс. рублей. В таких условиях работа крупным строительным организациям была не интересна. В результате на конкурсах побеждали компании, которые не имели опыта работы в строительной сфере.

Реализацию этого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья можно назвать печальным опытом. Ситуация на рынке строительства жилья для отдельных категорий граждан вылилась в уголовное преследование экс-начальника управления жилищной политики. Он подозревается в том, что завизировал акты о приёмке выполненных работ, тогда как дома были не достроены. Кроме того, победителем торгов оказался руководитель фирмы, которого суд признал виновным в крупном мошенничестве. Организация представила чиновникам подложные документы, которые позволили победить в конкурсе. Однако намерения заниматься строительство и отрабатывать муниципальный контракт, как оказалось, фирма не имела.

Когда проблему озвучили президенту России Владимиру Путину, то оренбургская власть засуетилась. Администрация взяла на себя часть обязательства по строительству домов по ул. Турбинной. С задержкой примерно в шесть месяцев два дома были введены в эксплуатацию.

«Тем не менее, этот этап был пройден, опыт работы с подрядными организациями, с правоохранительными структурами по решению многих вопросов, позволил за последние два года найти подрядчиков и построить дома, к качеству которых нет претензий ни со стороны жителей, ни со стороны прокуратуры», — резюмировал Евгений Арапов.

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