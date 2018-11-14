«Постарались создать ощущение праздника» — именно так описывал концепцию новогоднего городка в центре Новосибирска мэр Анатолий Локоть на его открытии 25 декабря 2017 года.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ледяной бар

«Ёлка, ледовые композиции и детский городок с горкой и лабиринтом будут радовать горожан в новогодние и послепраздничные дни», — сообщалось на сайте мэрии.

Анна Алябьева ИА REGNUM Москва перед Новым годом

Только в данном случае поговорка: «Хотели как лучше, а получилась как всегда» — как нельзя точно описывает настроение значительной части жителей Новосибирска после того, как они побывали в этом самом новогоднем городке.

«Пустота, мрак и безысходность прямо сейчас на пешеходной улице Ленина», — написал Юрий Лобанов на своей странице в Facebook.

Официальный представитель Федерации автовладельцев России по городу Новосибирску Михаил Мезенцев и вовсе заявил, что «вот уж не думал, что доживу до того времени, когда придётся ребенка на новогоднюю ёлку везти в Томск». И позже даже представил видеоотчёт о том, как устроен новогодний городок в Томске.

А вот журналист Юлия Катковская считает, что «стенания по поводу «унылого» Новосибирска — это тот случай, когда красота в глазах смотрящего».

«Я никак не пойму, почему для веселья людям нужно, чтобы для них кто-то что-то сделал? Ну украсьте свою квартиру, подъезд, двор, в конце концов. Да и вообще — впустите в душу добро и радость, проведите праздники с семьёй и друзьями — вам некогда будет обсуждать внешний вид Новосибирска», — высказала мнение Катковская в своём посте на странице в Facebook, отметив, что не встретила на горке на пл. Ленина ни одного ребенка, страдающего от «унылости» новогоднего убранства Новосибирска.

Примеров как негодования по поводу новогоднего Новосибирска, так и в поддержку идеи городских властей можно приводить сколь угодно, но лучше увидеть всё своими глазами.

А спор, собственно, развернулся вокруг немногочисленных объектов, которые составляют нынешний новогодний городок: две горки, несколько ледяных фигур и лабиринт, центральная городская ёлка и перекрытая улица Ленина с деревянными домиками и гирляндами, украшающими ставшую на время зимних каникул пешеходной центральную улицу.

А теперь всё это, но словами новосибирской мэрии: «В этом году на площади им. Ленина изменена концепция размещения новогодних объектов. Городской каток перенесен в Центральный парк, чтобы продлить время его работы до весны. Возрождена традиция горок и лабиринтов, которые построены возле новогодней ёлки на площади им. Ленина. Ещё одно новшество этого года — улица Ленина, которая сделана пешеходной до перекрестка с улицей Советской. Здесь работает рождественский городок — в десяти рождественских домиках (обратим внимание на количество, к которому мы вернёмся позже) можно купить изделия сибирских мастеров, сувениры, горячие напитки и различные лакомства. Впервые в этом году оборудован ледовый бар, где можно согреться глинтвейном».

Анна Алябьева ИА REGNUM А вот такие домики можно было встретить в Москве

Но чтобы оценить весь масштаб, необходимо знать, сколько финансовых средств на всё это ушло. Итак, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ мэрии города Новосибирска, «к организации и проведению праздника привлечены спонсорские и благотворительные средства».

«Бюджет строительства и обустройство новогоднего городка в центре города состоит из разных позиций. Наиболее значимые из них: строительство забора и его оформление — 1 млн рублей; ледовые фигуры, включая горку, — 4 млн рублей; свето-, видео-, аудиооборудование — 3,5 млн рублей. На изготовление деревянных домиков в количестве пяти штук (как-то цифры не сходятся с заявленными) из бюджетных средств было выделено 469 730 рублей, в том числе на монтаж, демонтаж и транспортные расходы. Стоимость одного домика составляет 93 946 рублей», — привели данные в мэрии.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревянные домики разместили на улице Ленина

И это ещё не все затраты на оформление центра города. Так, на охрану городка, электрификацию, уборку территории, дежурство техников во время работы городка и прочее было потрачено ещё около 15 млн рублей. На украшение города поздравительными плакатами ушло 467 тысяч рублей, установку ёлки на центральной площади — 900 тысяч рублей, но, как подчеркнули власти, вопрос о стоимости поздравительных плакатов и монтажа/демонтажа и оформления ёлки на площади им. Ленина относится к компетенции комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска.

На проведение фестиваля снежной скульптуры в Первомайском сквере было предусмотрено 1,7 млн рублей, на организацию ледового катка в ПКиО «Центральный» из городского бюджета было выделено 350 тысяч рублей, а также собственные средства МУП ПКиО «Центральный.

"Новый год — это особенный праздник, который охватывает всех без исключения горожан, поэтому с каждым годом происходит расширение городского новогоднего пространства. В этом году новогодняя зона отдыха увеличилась за счёт использования участка ул. Ленина от Красного проспекта до ул. Советской. В новогоднем квартале на улице Ленина расположились оформленные в едином стиле торговые павильоны с продажей новогодних сувениров, ремесленной продукцией сибирских мастеров, а также арт-объекты и ледяной бар, что в совокупности призвано обеспечить создание условий для массового отдыха жителей города Новосибирска», — пояснили городские власти свою задумку.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ледяной паровоз

А на все критические высказывания о неудобствах из-за перекрытия одной из центральных улиц города власти заявили, что «опыт перекрытия движения транспорта по улице Ленина в дни празднования Дня города 24 и 25 июня 2017 года продемонстрировал интерес горожан к созданию пешеходной зоны», и «именно поэтому с 29 июля улица Ленина возобновила свою работу как пешеходная зона в «тестовом режиме». Тогда же, по данным властей, был проведён опрос горожан, и по его результатам «было принято решение о включении данного участка улицы Ленина в территорию новогоднего городка, тем самым расширив зону отдыха для горожан».

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Что касается претензий горожан к самой концепции праздничного убранства центра Новосибирска, то, как следует из ответа мэрии, их необходимо высказывать департаменту культуры, спорта и молодёжной политики, который её (концепцию) разрабатывал, и оргкомитету по подготовке и проведению новогодних праздников в Новосибирске, который утверждал.

Никто не спорит, что вкусы у людей разные, и для кого-то закрытые деревянные домики в центре новогоднего городка — ужас, а для кого-то — хорошая идея. А потому оставим это на суд горожан и просто разбавим новогоднее убранство Новосибирска фотографиями праздничной Москвы, на которую так любят ссылаться местные жители, приводя пример муниципальным властям.