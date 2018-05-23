Впервые в новейшей истории России профсоюз будет ликвидирован по решению суда. Одной из причин стало получение организацией средств из-за рубежа. Речь идет о Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» (МПРА), передает 10 января из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Этот профсоюз, изначально созданный работниками автозавода компании Ford в Ленобласти, получил широкую известность, вступая в конфликты с работодателями на российских автомобильных предприятиях.

В резолютивной части решения судья Санкт-Петербургского городского суда объявила, что удовлетворяет административный иск прокурора Северной столицы в защиту неопределенного круга лиц о ликвидации МПРА. Мотивировочную часть судебного вердикта ответчики получат лишь 12 января. Они намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

В качестве доводов о необходимости ликвидации прокуратура ссылалась в том числе на ведение МПРА политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства и наличие иностранного финансирования организации.

Mpra.su Акции МПРА

Значительная часть процесса была посвящена вопросу о том, является ли профсоюзная деятельность, описанная в федеральном законодательстве, политической. Например, одним из проявлений политической деятельности МПРА прокуратура считает публикацию на информационных ресурсах профсоюза статьи с критикой системы «Платон», в которой упоминается, что МПРА поддерживает протесты дальнобойщиков.

Ответчики настаивали, что всего лишь защищали права трудящихся, чем и должен заниматься профсоюз. Несмотря на то, что в иске прямо не говорилось о признании МПРА иностранным агентом, ответчики считают, что в принципе ни один профсоюз, занимающийся своим делом, признавать иноагентом нельзя.

«Хотела бы начать прения с красивого вопроса. Вот вы поддерживаете Владимира Владимировича, — обратилась к прокурорам представитель ответчика. — А как вы его поддерживаете? Вы кланяетесь или как-то внутренне? Конечно, вы скажете, что внутренне. Вот и мы, если поддерживаем протесты дальнобойщиков, это не значит, что бегаем с шашками или организовываем несанкционированные мероприятия».

Прокуратуре стало известно о двух случаях перечисления средств на счета МПРА из-за рубежа со стороны швейцарского «Глобального союза Industrial», в общей сложности сумма составила чуть более 363 тыс. рублей за два года. Председатель МПРА, бывший депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Этманов заявил, что «Рабочая ассоциация» платит швейцарцам членские взносы ежегодно, и обратные переводы — это нормальная внутренняя работа среди профсоюзов, в том числе на международном уровне.

Mpra.su Протесты МПРА

По мнению Этманова, весь судебный процесс напоминал «фарс». «Я сегодня услышал столько ереси со стороны прокуратуры, особенно что борьба за изменение Трудового кодекса — это политическая деятельность, и профсоюзы ею не должны заниматься. Здесь бред, я не могу это комментировать», — сказал Этманов.

МПРА предполагала, что ее ждет неблагоприятный исход суда, поэтому «обезопасила» себя: организации в ее составе готовы в автономном режиме провести новое учредительное собрание. Кроме того, сегодняшнее решение будет опротестовано. «Мы дойдем до Верховного суда. Я думаю, это нелегитимное решение всё-таки будет изменено», — заявил Этманов.

Он считает происходящее выполнением некоего политического заказа. «Вырастили поколение стукачей, которые сейчас стучат на всех, нашли нас, решили с нами побороться, используя прокуратуру как инструмент и абсолютное незнание прокуратурой законов. Всё это политический заказ, и мы знаем, от кого», — утверждает Этманов.

Mpra.su Стачки МПРА

Изначально прокуратура начала свою проверку по заявлению адвоката Ильи Ремесло, который сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что доволен решением суда.

«Они не занимались защитой прав трудящихся, а занимались политической деятельностью, которая направлена на изменение конкретных законов, не имеющих к правам трудящихся никакого отношения, подписи собирали», — заявил Ремесло.

По его данным, в учредительных документа МПРА также имеются ошибки, однако главным импульсом к написанию заявления в прокуратуру стало именно иностранное финансирование.

«Получается, что организацию спонсируют какие-то зарубежные структуры, о какой защите прав трудящихся можно говорить», — заметил Ремесло.

Ранее он обращал внимание, что «Глобальный союз Industrial» проводил для членов МПРА семинары на территории других стран по методам организации забастовок на территории промышленных предприятий.

«Наконец, вместо защиты прав трудящихся МПРА активно участвовала в протестах против системы «Платон», что также вызывает вопросы о реальных целях ее деятельности», — добавил адвокат, ранее получивший известность как защитник интересов блокадницы, выступивший против установки в Петербурге памятной доски Карлу Маннергейму.

Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) был создан летом 2006 года представителями двух профсоюзных организаций — заводов «Форд» (Всеволожск) и «АВТОВАЗ» (Тольятти). К началу 2017 года МПРА объединял рабочих более 16 автопредприятий, в том числе заводов «Форд» в Ленобласти и «Ниссан» в Петербурге.

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