Защитники животных провели пикет у приёмной Совета Федерации РФ в Москве с требованием принять закон о запрете контактных притравок, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева 10 января. По словам зоозащитницы, на акцию пришли около 200 человек, ещё 500 подписей было в подписных листах.

Иван Шилов ИА REGNUM Охотники

«Огромное количество отправленных подписей поступило в электронную приёмную, сотрудники сказали, что мешками распечатывают. Обстановка у приёмной была мирная, но игрушки разложить не разрешили. Пикетчикам не разрешили встать у Совфеда, только по углам и вдоль по улице. Очень порадовало, что пришло много молодежи, лет 18—22. Приносили листы с подписями», — заявила она.

Отметим, ранее Совет Федерации отклонил принятие закона о запрете контактных притравок. По словам спикера Софведа Валентины Матвиенко, данный закон не устраивает ни представителей профессионального сообщества, ни зоозащитников. С резкой критикой закона выступили охотничьи общества, назвав данное положение уничтожением всей охотничьей отрасли.

По словам директора фонда городских животных Екатерины Дмитриевой, речь не о запрете охоты — данный закон направлен, прежде всего, на гуманное отношение к животным и недопущение выработки агрессии.

«Контактные притравки запрещены практически во всех странах мира. Например, в Италии тренируют собак на искусственной крови. Собака, которую тренируют этими притравками, к охоте не приспособлена, это особый вид спортивного развлечения для чемпионатов. Собаки рвут зверя, который не может ни спрятаться, ни увернуться. Затем зверя отнимают, подлечивают — и отдают на растерзание вновь. При этом выдирают клыки и когти, лишая возможности обороняться. И вот за такие традиции Совет Федерации стоял горой», — подчеркнула зоозащитник.

Отметим, в законе «Об ответственном обращении с животными», принятие которого откладывают уже восемь лет, есть положение, согласно которому запрещаются любые виды притравки. Изначально закон «придержали» весной 2017 года, в частности, чтобы вывести отдельные положения и добавить их в другие федеральные законы. В октябре 2017 года спикером Госдумы Вячеславом Володиным была иницирована поправка в закон об охоте, запрещающая контактную притравку на охоте. В Госдуме он прошёл три чтения, однако его отклонил Совет Федерации.

Добавим, ранее экологическая общественная организация «Балтийская забота о животных» обратилась к представителю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой принять закон «О внесении изменений в ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части предотвращения жестокого обращения с животными».

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Охотничий пёс

По словам авторов обращения, принцип обучения охотничьих собак во многих странах мира абсолютно иной, нежели в России. В охотничьей собаке вырабатывается безоговорочное послушание, а также нюх на искусственный мускус и поиск, ориентированный на мёртвое животное. Групповая охота предполагает строгий инструктаж, который нельзя нарушать. Согласно ему, зверя гонят охотники-загонщики, собаки идут с ними лишь для обнаружения зверя. Загонщики гонят зверей под выстрел охотника-стрелка, их задача — убить животное одним выстрелом, чтобы исключить мучения.

«Выработка агрессии в любой собаке, в том числе охотничьих пород, запрещена, так как любая агрессивная собака опасна для общества, а также для домашних питомцев других людей. Лицо, вырабатывающее агрессию и злобу к зверю в своей собаке, на самом деле вырабатывает и агрессию в себе, направление которой непредсказуемо и опасно для общества. Это постоянно повторяют психиатры и психотерапевты», — подчеркнули они.

Отметим, что экзамены охотничьих собак в Европе сильно отличаются от тех испытаний, которые устраивают Росохотрыболовсоюз и РКФ (Российская кинологическая федерация).

В Германии для получения разрешения необходимо сдать пять государственных экзаменов. Обучение занимает 12 месяцев, что обычно составляет 13 учебных часов в неделю. Параллельно идёт обучение владением охотничьим оружием. С пятого месяца обучения начинаются практические семинары. Главное, на что смотрят при сдаче экзамена по стрельбе — меткость выстрела, чтобы животное не мучилось. После получения охотничьего билета и получения права на оружие охотника первые шесть месяцев должны курировать представители союза охотников. Также житель Евросоюза не может получить право на охоту без обязательной страховки, предписанной законом. Она предусматривает расходы на покрытие ущерба, который охотник может нанести другим, на неумышленный вред природе и животным, а также ущерб от его охотничьих собак и птиц, которые могут поранить и убить животных или птиц, на которых не ведется данная охота.

Охота на оленя. Лукас Кранах Старший. 1529 год

Для сравнения, в России для получения охотничьего билета нужно обратиться в МФЦ с фотографиями, паспортом и медицинской справкой. Если раньше нужно было сдать экзамен в охотничьем обществе, то сейчас достаточно поставить подпись, что охотник «ознакомлен с требованиями охотничьего минимума». Охотминимум представляет собой свод правил на знание правил охоты и использование оружия, а также краткий курс биологии на знание класса млекопитающих.

Разрешение на оружие выдают сотрудники ОВД после прохождения ознакомительной беседы, подтверждающей наличие специального сейфа в доме и оплаты госпошлины за приобретение оружия. Право владения могут выдать всем совершеннолетним гражданам Российской Федерации при отсутствии судимости за умышленное преступление.

«Тест пригодности охотничьей немецкой собаки: должна находить, приносить и безоговорочно отдавать добычу, не бояться выстрелов, не быть пугливой, не боятся неожиданностей и шорохов и, главное, не терять из виду хозяина или вожатого на охоте. Для сравнения: главное в охотничьей собаке в России — её агрессивность к зверю, которая по сравнению с другими качествами у всех видов собак оценивается высшим баллом», — отметили зоозащитники.

geralt Общество

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зоозащитники Москвы провели ряд пикетов, направленных против принятых поправок в статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Так, срок за жестокое обращение с животными увеличили до пяти лет, однако, по мнению общественников, поправка не изменит текущей ситуации: пока в законе остаются квалифицирующие признаки, доказать факт издевательства почти невозможно.

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Отметим, 12 января Госдума РФ обсудит вопрос создания согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласительная комиссия — более правильный подход, чем преодоление вето Совета Федерации, считает спикер Госдумы. От Совфеда в согласительную комиссию войдут 11 сенаторов, Госдума также предложит 11 депутатов: пять от «Единой России» и по двое от остальных фракций.