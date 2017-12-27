Российские дипломаты обвинили США в попытках вмешательства в ход президентских выборов 2018 года, назвав эти попытки лицемерными и неприемлемыми, говорится в сообщении в Facebook посольства России в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Звучавшие от официального Вашингтона обвинения в политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России абсолютно необоснованны и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов — несостоятельны», — говорится в сообщении.

Своим заявлением дипломаты хотели бы «остудить горячие головы», поскольку требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы. Подчеркнули дипломаты и то, что подобные попытки «странным образом» совпали с очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в выборы в других странах.

Отмечается, что требования США допустить кого-либо к президентской кампании расцениваются как прямое вмешательство во внутренние дела страны. МИД РФ выразил надежду, что власти США не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

Так в российском дипломатическом ведомстве прокомментировали заявление Госдепа США о том, что, отказавшись зарегистрировать кандидатом в президенты РФ блогера Алексея Навального, Москва нарушила права и свободы человека. Кандидатура Навального была отклонена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) из-за непогашенной судимости.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова также ответила на аналогичные комментарии представителей Евросоюза: в Брюсселе, считает Памфилова, продемонстрировали «незнание или игнорирование российского законодательства о выборах».

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При этом глава Центризбиркома отметила, что внимание западных партнёров привлёк именно Навальный. А в отношении других граждан России, которым было отказано по причине судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, такого интереса проявлено не было.

В целом с 2012 года, когда начало действовать ограничение по судимости, до выборов не было допущено по этой причине 250 человек. Памфилова также напомнила, что Навальному отказали из-за судимости по статье УК РФ «Присвоение и растрата», которая относится к категории тяжких. В западных СМИ из Навального старательно делают «видного оппозиционера», героизируя и романтизируя его образ.

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Так, после отказа ЦИК 25 декабря в регистрации Навального кандидатом в западных СМИ вышел ряд материалов. Например, The Washington Post называет блогера «единственным кандидатом» от оппозиции, а CNN напоминает об «огромной популярности» Навального у молодежи, считая, что блогер продолжит играть значимую роль в предвыборной гонке.

Цитата из к/ф реж СМИ США

BBC называет Навального «лидером российской оппозиции», а недопуск до выборов объясняется политическими, а не юридическими мотивами. К такому мнению присоединяется агентство Bloomberg, которое заявляет, что Навального не допустили до выборов за «критику Путина». Причем агентство называет Навального основным организатором протестов 2011—2012 годов.

«Самый известный оппозиционный лидер России», «критик Путина», «лицо русской оппозиции» — так Навального называли в западных СМИ в 2013 году после оглашения обвинительного приговора по делу Кировлеса.

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В соответствии с законом «О выборах президента Российской Федерации», гражданин с непогашенной судимостью не может стать главой государства в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Ранее Кировский областной суд подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес».

Очевидно, что Запад активно поддерживает российскую оппозицию, и в том числе блогера Навальныого, из которого лепят чуть ли не Нельсона Манделу. Попытки повлиять на выборы в России США осуществляют с зимы 2011−2012 годов и не собираются прекращать их в новом выборном цикле. Для чего и нужен Навальный. В информационном поле же только и остается, что приписывать России собственные грехи.