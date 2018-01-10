Когда в конце декабря 2017 года прошел срок введения новых санкций США против Ирана, многие вздохнули с облегчением: Совместный всеобъемлющий план действий — подписанная в 2015 году с Тегераном ядерная сделка — пережил еще один вызов. Несмотря на это, радоваться по поводу такого развития событий рано: президент США Дональд Трамп может поставить на соглашении крест в любой момент, если попросту не будет ничего делать. И жертвой этого шага станут отношения США с ЕС, пишет Трита Парси в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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По условиям ядерной сделки каждые 120—80 дней Вашингтон должен постепенно снимать санкции с Ирана. Отказ от этого станет нарушением со стороны США условий сделки и с высокой долей вероятности приведет к ответным меры со стороны Тегерана, в результате чего наступит конец всей инициативе. Каждый раз, когда подходил срок снятия очередной порции санкций, возникали опасения, что Трамп своим бездействием добьется разрыва сделки.

Iranreview.org Санкции

На этот раз, тем не менее, эти опасения особенно серьезны. Решение по ядерной сделке оказалось в Конгрессе из-за нежелания главы Белого дома подтверждать соблюдение Ираном своих обязательств, в результате чего законодательный орган должен был в течение 60 дней либо ввести новые санкции, либо «исправить» сделку иными средствами. В противном случае Трамп пообещал разорвать соглашение. Из-за начавшихся в Иране массовых акций протестов, сторонником которых Трамп себя видит, конфронтационная позиция США в отношении Тегерана становится более вероятной.

Более того, на этот раз дело не только в центрифугах и условиях завершающего периода действия соглашения, но и в том, как США будут воспринимать в ЕС — как столп либерального международного порядка или как пятую колонну, стремящуюся к развалу европейского блока. Ядерная сделка стала последним и, возможно, самым важным международным договором, который в ЕС стремятся сохранить, а Трамп пытается уничтожить: от Парижского соглашения, будущего НАТО до единства ЕС, финансирования ООН и статуса Иерусалима.

Для ЕС очевидны две новые черты современности. Во-первых, если европейский блок примирится с разрывом ядерной сделки, Трамп выберет своей целью следующее соглашение, а затем еще одно и так далее до тех пор, пока нынешний мировой порядок не будет разрушен до конца. Из-за этого Брюсселю придется провести черту и дать отпор главе Белого дома. По логике выходит, что чем дольше ЕС ждет, тем больше вреда сможет нанести Трамп прежде, чем его удастся остановить. Поэтому для ЕС лучше всего до конца стоять на стороне сделки с Ираном, а не ждать, пока соглашение будет разорвано, а Трамп войдет во вкус.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

Поэтому-то глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в середине декабря, что сохранение и выполнение сделки с Ираном является «абсолютной необходимостью».

«Мы не можем позволить себе подорвать силу этого многостороннего договора, получившего поддержку Совета Безопасности ООН», — добавила она.

Во-вторых, в ЕС могут прийти к более далеко идущему выводу, согласно которому Трамп не является аномалией. Он, быть может, и чужак в политике США, но для самой страны он не чужд. Его президентский срок демонстрирует глубоко устоявшееся убеждение в США, которое существовало до того, как Трамп вышел на политическую арену, и которое после Трампа не только никуда не исчезнет, но и будет доминировать. При этом не поражения на выборах, ни импичмента не будет достаточно для того, чтобы вернуть США «в норму», поскольку Трамп по большей части и является новой «американской нормой».

«Тот факт, что США сокращают свою роль в мировых делах, не может быть связан исключительно с деятельностью одного президента», — заявил в декабре глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Значительных изменений в этой тенденции не будет и после следующих выборов», — добавил он, затрагивая то, о чем прежде лишь шептали, — ЕС готовится к постамериканскому миру.

И хотя Габриэль и призвал администрацию Трампа «поспособствовать созданию совместных стратегий для сохранения и либерального международного порядка, и системы глобальной торговли, которая основана на свободе, честности, справедливости, правах человека и главенстве закона», он также осознал, что для Вашингтона мир больше не является «глобальным сообществом, напротив, став ареной, на которой нации, негосударственные игроки и корпорации борются за первенство».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Поэтому США больше «не несут ответственность за поддержание устройства этой арены», «вместо этого они стали одним из претендентов на песке». В связи с этим у ЕС нет иного выбора, кроме как прокладывать собственный путь, а не подчиняться воле США, прежде всего по вопросу ядерной сделки, что, по словам немецкого дипломата, может поставить под удар безопасность ЕС.

Сам Трамп, заключает автор, может посчитать, что полный разрыв отношений с ЕС является дополнительным преимуществом разрыва ядерной сделки, но самым решительно настроенным противникам договора с Ираном, ставящим отношения с ЕС под удар, следует помнить, что они, возможно, получат больше, чем им хотелось бы.