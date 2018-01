National Interest: Ядерная сделка с Ираном крайне важна для США

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Важной целью США в области национальной безопасности является не дать Ирану обзавестись потенциалом ядерного оружия. Благодаря Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — ядерной сделки с Ираном — есть гарантии, что исламская республика в случае соблюдения ею подписанного в 2015 году договора не будет располагать ядерным оружием еще на протяжении 13 лет. После этого срока стороны соглашения либо заключат новый договор, либо с помощью других методов обеспечат соблюдение Тегераном взятого на себя обязательства не обзаводиться ядерным оружием.

Безусловно, Совместный всеобъемлющий план действий не является гарантией того, что Иран никогда не получит ядерного потенциала, однако этот договор можно считать первым крупным шагом к достижению важной долгосрочной цели и созданию фундамента, на котором может строиться этот процесс, пишут сотрудники аналитического Центра национальных интересов в статье в своем издании The National Interest.

Авторы подчеркивают, что вместе с Великобританией, Францией, ФРГ, Россией и Ираном США должны продолжать неукоснительно придерживаться условий сделки. Более того, Вашингтон должен также принимать активное участие в Совместной комиссии СВПД, чтобы гарантировать выполнение Тегераном взятых на себя обязательств, оказывать влияние на необходимые ответные меры в случае нарушений со стороны исламской республики, а также совместно с другими сторонами соглашения разрабатывать дополнительные или дальнейшие шаги, с помощью которых обладание Ираном ядерным оружием станет невозможным в долгосрочной перспективе.

Эксперты центра также считают, что сохранение соглашения в силе играет критически важную роль в обеспечении безопасности союзников США в Европе и Азии, а также положительно сказывается на ситуации на Ближнем Востоке и режиме ядерного нераспространения. Сохранение соглашения в силе не означает, что США и их союзники не могут противостоять Ирану в случае необходимости по таким вопросам, как политическое разрешение конфликта в Сирии, национальная стабилизация и территориальная целостность Ирака, а также мирное урегулированиевойны в Йемене.

Стратегия Вашингтона должна заключаться в том, чтобы не дать Ирану получить потенциал ядерного оружия, а также предотвратить угрозу Израилю или странам Персидского залива со стороны Тегерана или подконтрольных ему сил, таких как шиитская группировка «Хезболла». Безопасность и стабильность региона, а также отношения Белого дома с друзьями и партнерами на Ближнем Востоке должны по-прежнему играть центральную роль в политике США. Авторы, а также целый ряд бывших и действующих официальных лиц США, выступают за создание на непартийной основе Национальной коалиции по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия. Идея создания такой коалиции получила поддержку со стороны руководства таких организаций, как The American Security Project, The American College of National Security Leaders, The Iran Project.

Более того, хотя авторы и сторонники создания указанной коалиции поддерживают право граждан Ирана на свободу слова и мирные протесты, а также выступают против применения силы против мирных демонстрантов, в ответ на события в исламской республике — как нынешние, так и будущие — США должны избегать любых шагов, которые бы могли подорвать СВПД, являющийся по-прежнему крайне важным для национальных интересов США.

В заключение авторы подчеркивают, что данное заявление делается в надежде, что политика США в отношении ядерной сделки с Ираном будет определяться национальными интересами США, а не внутриполитическими идеологическими и партийными разногласиями. Эксперты призывают администрацию США и Конгресс в интересах национальных интересов США не предпринимать шагов, которые бы могли быть восприняты как нарушение со стороны Вашингтона Совместного всеобъемлющего плана действий, а также оставаться решительным сторонником его выполнения в полном объеме.