Террористы получили доступ к технологиям, позволяющим использовать беспилотные летательные аппараты по всему миру, из развитой страны, заявило 8 января Минобороны РФ. Военное ведомство подтвердило атаку 13 дронов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе (Сирия).

Alexas_Fotos Сирия в огне

При атаке на российские объекты использовались инженерные решения, которые могли быть получены только из страны, обладающей высокими технологическими возможностями. В частности, речь идет об обеспечении спутниковой навигации и дистанционном управлении сбросом взрывных устройств.

В Минобороны отметили, что самодельные взрывные устройства были собраны «профессионально». Кроме того, все беспилотники террористов были оснащены барометрическими датчиками, а также сервоприводами управления рулями высоты. И, подчеркнули в российском военном ведомстве, в самодельных взрывчатках были использованы взрыватели иностранного производства.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

Таким образом, у боевиков есть технологии, которые позволяют проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране мира. Российские военные отразили атаки: управление шестью БПЛА было перехвачено, а семь аппаратов сбили огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что спланировать и осуществить такую атаку было невозможно без спецслужб США, это касается всех аспектов — и финансовых, и технических.

В целом этот инцидент — один из многих в ряду подобных событий, которые так или иначе указывают, что США целенаправленно оказывали и оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии. Об этом, в частности, неоднократно заявляло Минобороны РФ.

Военные действия против террористов в Сирии свидетельствуют, что Вашингтон сначала снабжал так называемую сирийскую оппозицию, которую сложно отделить от террористических группировок (что США так и не сделали), оружием и средствами.

Затем власти США начали всеми силами защищать свои капиталовложения в террористов и спасать «ценные кадры», вывозя их из Сирии или перекрашивая в «вооружённую оппозицию» — это произошло после начала российской военной операции против террористических группировок. США продолжают отвергать подобные обвинения, несмотря на наличие доказательств.

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Так, официальный представитель Пентагона Риберих утверждает, что все обвинения в адрес США о поддержке террористических группировок в Сирии — это ложь и абсурд. Однако, даже в самые горячие моменты войны в Сирии, когда боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грозили захватить стратегические важные сирийские порты в Восточном Средиземноморье — Латакию и Тартус, Вашингтон не считал их террористами.

Эту группировку, как и многие другие, сателлиты США на Ближнем Востоке снабжали оружием, боеприпасами и рекрутами. Так, 21 сентября 2017 года Минобороны РФ заявило, что поддерживаемые США сирийские демократические силы (СДС) беспрепятственно вливаются в боевые порядки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Атаковали сирийские войска и из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США.

army.mil Американские солдаты на ближнем востоке

Также российское военное ведомство представило доказательства того, что американский спецназ координирует свои действия с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. В частности, американские части беспрепятственно базируются на территории, занятой террористами.

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К началу 2018 года ситуация не изменилась: террористы, по мнению Пентагона, в Сирии всё ещё не побеждены и Вашингтон обязан оставить свои силы в Сирии для «окончательной победы». Американские войска и продолжают находиться в Сирии, причем незаконно, поскольку никакой резолюции Совета Безопасности ООН на этот счёт или официального приглашения со стороны законного сирийского правительства не было.

Фактически США занимались и продолжают заниматься в Сирии интервенцией и попыткой захвата этой страны через подконтрольную им «оппозицию».