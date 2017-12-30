Пентагон: недобитые террористы прячутся в долине реки Евфрат в Сирии

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что недобитые силы боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются в средней части долины реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике. Заявление Мэттиса приводит накануне, 29 декабря, пресс-служба Пентагона.

По словам Мэттиса, в 2017 году группировка понесла серьезные потери исключительно благодаря действиям США и их союзников по «антитеррористической коалиции». Глава Пентагона похваляется якобы освобождением от террористов в Сирии городов Мандбиджа, Табки, а также Ракки, которая считалась столицей группировки.

Но некоторым террористам удалось сбежать, отметил Мэттис.

«Они переместились, если говорить точно, в долину реки Евфрат, в среднем ее течении», — сказал американский министр обороны.

Он подчеркнул, что войска США и их сателлитов продолжат борьбу с боевиками в этом районе и будут пытаться сохранить при этом жизни невинных людей, однако это будет нелегко.

Заявление Мэттиса преследует только одну цель — оправдать незаконное присутствие войск США на территории Сирийской Арабской Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные силы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии были разгромлены сирийской правительственной армией при поддержке Воздушно-космических сил России и российского спецназа.

Остатки террористов США и их сателлиты спешно собирают в новые бандформирования для того, чтобы под видом «сирийской оппозиции» бросить их в бой против сирийских правительственных сил.

По данным сирийского агентства SANA, вертолёты американских ВВС используются для переброски главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на американские базы в Сирии, в частности, на базу в районе Ат-Танф на иорданской границе. Там из недобитых террористов формируют «отряды оппозиции» под видом «Новой сирийской армии» для того, чтобы использовать их против сирийской армии.

При этом Пентагон постоянно твердит о том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии всё ещё не побеждено и для этого США оставляют свои войска на территории этой страны. При этом американские войска в Сирии находятся незаконно. Не было никакой резолюции Совета Безопасности ООН на этот счёт или официального приглашения со стороны законного сирийского правительства. Фактически, США занимаются в Сирии интервенцией и попыткой захвата этой страны через подконтрольную им «оппозицию».

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