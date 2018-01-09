



Опра Уинфри

После прошедшей 7 января церемонии «Золотой глобус» кажется, что у Демократической партии появился человек, способный бросить вызов нынешнему президенту США Дональду Трампу на следующих выборах в 2020 году. Такой фигурой стала известная телеведущая, пользующаяся в США огромной популярностью, Опра Уинфри, выступившая на недавней церемонии с такой речью, которая не оставляет сомнений в возможности участия ее в следующей гонке за кресло главы Белого дома, пишет Юджин Робинсон в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что концовка речи крайне сильно напоминает хорошо продуманный предвыборной слоган. Более того, говоря о возможности участия Уинфри в выборах, ее партнер Стедман Грэм в интервью американскому изданию Los Angeles Times отметил, что такую возможность исключать не стоит.

«Все зависит от людей», — подчеркнул он. — Она бы, без каких-либо сомнений, пошла на это».

Затем телеканал CNN привел слова двух неназванных друзей телеведущей, которые заявили, что она на протяжении нескольких месяцев «активно думала» о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. И если раньше перспектива выбора между Опрой и Трампом казалась безумием, то теперь подобное развитие событий назвать полностью невозможным нельзя. Так, самым большим достижением президента Дональда Трампа на этот момент, по мнению автора, является то, что он сделал участие знаменитостей, пользующихся популярностью, но не имеющих никакого опыта государственного управления, в выборах чем-то вполне нормальным. И кто сейчас возьмется сказать, что Уинфри не сможет выдвинуть свою кандидатуру или что ей не суждено одержать в этой гонке верх?

Сам автор признает, что относится к такой перспективе неоднозначно. С одной стороны, чудовищные «успехи» Трампа на посту главы Белого дома в очередной раз доказывают то, что президенту неплохо бы иметь опыт государственного управления. С другой стороны, ради американской «нации и мира» кто-то должен победить Трампа в 2020 году, а ситуация не выглядит так, как будто у Демократической партии есть ряд потенциальных кандидатов, которые могли бы сравниться с Уинфри в харизме и популярности.

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Опра Уинфри

Сам характер выступления Уинфри на церемонии «Золотого глобуса» намекает на то, что она может стать кандидатом. Автор подчеркивает, что стиль речи напоминал не «Опру на диване» — имея в виду бывшую крайне популярной телепередачу, в которой Уинфри общалась со звездами и политиками на диване, но «Опру на броневике» — смелую и полную сил.

Когда она, повысив голос и использовав прием повторения, объявила окончание эры, когда влиятельные мужчины могли безнаказанно пользоваться женщинами, ее заявление звучало почти как предвыборная речь. Когда же она подняла градус энергии и эмоций еще выше своим «новый день уже на горизонте», уже не осталось никаких сомнений, что это политическая проповедь самого высокого порядка.

И в политике Уинфри не совсем новичок. Так, самым значительным ее вкладом на сегодняшний день стала поддержка кандидата Барака Обамы в мае 2007 года — тогда, когда бывшая первая леди Хиллари Клинтон была фаворитом демократов. Уже в декабре того же года Уинфри выступила от имени Обамы, поэтому логично предположить, что именно благодаря ее поддержке Обама смог получить голоса на праймериз. Хотя и невозможно сказать точно, сколько. А в 2016 года она поддержала Клинтон.

Ряд демократов и несколько противников Трампа среди республиканцев уже отреагировал на речь Уинфри, начав снабжать свои сообщения в Twitter пометкой «я с ней» в знак своей поддержки кандидатуры телеведущей.

Основной вопрос по-прежнему заключается в том, зачем Уинфри вообще даже думать об участии в президентской гонке: ей сначала придется почти три года работать не покладая рук, а затем, если она одержит победу, на ее плечи еще на четыре года ляжет бремя ответственности и титанического труда. Жизнь миллиардера и воротилы медийного мира намного приятнее, чем жизнь президента.

Самым же важным вопросом остается то, сможет ли она стать хорошим президентом. После Трампа нужно относиться с крайним скепсисом ко всем политическим новичкам. Нужно тем не менеетакже помнить, что Уинфри за ее долгую карьеру недооценивали многие, потом сильно об этом сожалея.