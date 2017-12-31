Конфликт вокруг Исаакиевского собора и те противоречия, которые возникли на его почве, задали тон всей информационной повестке в Санкт-Петербурге в 2017 году. Без них просто невозможно представить, чем была бы занята политически активная публика города. Поскольку большинство из возникших дилемм пока не разрешены, они могут задать тон и наступившему, 2018 году.

Карина Саввина ИА REGNUM Первая протестная акция у Исаакиевского собора в январе 2017 года

Торги о храме

Процесс передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви превратился в медленную пытку для всех в него вовлеченных. Новость о том, что один из самых доходных городских музеев будет отдан в безвозмездное пользование РПЦ, разнеслась по Петербургу еще в прошлые новогодние каникулы. 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко кратко сообщил, что «вопрос уже решен», а затем, по своему обыкновению, ушел в тень и многие месяцы никаких комментариев по этой теме не давал.

Kremlin.ru Георгий Полтавченко

Возможно, именно поэтому вопрос о судьбе архитектурно-художественного памятника, зарабатывающего на собственные нужды сотни миллионов рублей в год, сразу из общественной, культурной или религиозной плоскости перешел в политическую — ввиду отсутствия желания у чиновников хоть как-то объяснять свои действия. Противники передачи Исаакия опасаются за сохранность музейных коллекций, с подозрением относятся к желанию Санкт-Петербургской епархии получить объект, приносящий большой доход, когда в Петербурге и Ленобласти много церквей, обделенных чьим бы то ни было вниманием. Следующим на очереди, по их мнению, могут стать Спас на Крови и Петропавловский собор, также сохраняющие пока статус музеев.

Представители «Яблока», «Справедливой России» и Партии роста устраивали массовые встречи с избирателями прямо под окнами Исаакиевского собора, перед Заксобранием, а затем и на Марсовом поле, где обсуждали проблему с гражданами. Формат «встречи с депутатами» был выбран потому, что все остальные публичные акции требуют согласования Смольного, чего добиться было бы невозможно не только в короткий срок, но и вообще. Эта хитрость оппозиции вызвала яростное противодействие в рядах большинства Заксобрания, единороссы увидели в многотысячных акциях и митингах предвестники «майдана», а спикер Вячеслав Макаров заявил, что их участники «оскорбили» весь православный мир.

История с Исаакием эскалировала стремительно, причем с обеих сторон. В начале февраля на входе в Заксобрание депутатов уже встречал карнавал из «по-православному» ряженых, которые саркастично предлагали «запретить публичные акции, кроме крестных ходов и военных парадов», и «передать ЗакС в благодатные руки РПЦ». Депутатов, протестующих против передачи собора, проверяла прокуратура, их помощники попали под служебную проверку, потому что были замечены на народных сходах. Вячеслав Макаров собрал два десятка ректоров петербургских вузов и военных училищ в Мариинском дворце, где они подписали просьбу срочно передать собор в руки РПЦ — лучше бы к Пасхе. Впоследствии несколько ректоров подлинность своей подписи опровергали.

Оппозиционеры пытались инициировать общегородской референдум о целесообразности сохранения музейного статуса Исаакия. Вопрос многократно откладывался в ЗакСе, месяцами единороссы исключали его из повестки очередного пленарного заседания. В судах вплоть до лета проходили заседания по искам о бездействии парламента, в итоге судьи отказывались от разбирательства этого дела, мотивируя это недопустимостью вмешательства в дела законодательной ветви власти.

В самом Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» начались кадровые перестановки. Директор музея Николай Буров, последовательно отстаивавший светский статус учреждения, покинул свой пост 1 июня. Его место вскоре занял Юрий Мудров.

Поползли слухи, что передача Исаакия якобы задумывалась как «подарок» патриарху Кириллу на 70-летие от президента. Самого патриарха Заксобрание уверенно избрало почетным гражданином Санкт-Петербурга. Президент какое-то время хранил молчание, но в июне, на прямой линии, посчитал необходимым высказаться. Владимир Путин признал «противоречия», окружающие проблему, но предложил деполитизировать ее в самом скором времени и прекратить «мелкую внутриполитическую возню».

Kremlin.ru Владимир Путин и патриарх Кирилл

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Это внушение в определенной степени подействовало на обе стороны конфликта, однако никак не изменило их принципиальные позиции. По прошествии года ситуация так и не разрешилась: Исаакий официально остается музеем, запроса РПЦ на его передачу в Смольном пока нет. Противникам передачи удалось выиграть для музея время как минимум до президентских выборов 2018 года. Но никто отступать не намерен.

Он вам не демон

Последствия «соборного» скандала, будто рябь по воде, расходились от Исаакиевской площади, задевая всё вокруг. На один из митингов «в защиту Петербурга», посвященный градозащитным проблемам, принесли плакат, где спикер городского парламента Вячеслав Макаров был изображен в качестве Мефистофеля с подписью «Демон ЗакСа». Как уже упоминалось, помощники депутатов — противников передачи Исаакия во второй раз за год попали под служебную проверку. Им вменили возможное нарушение закона о госслужбе: якобы они критиковали руководство госучреждения, где работают, так как де-юре именно Вячеслав Макаров является их непосредственным начальником. В качестве доказательства демонстрировали фото с упомянутым плакатом.

В кадровую комиссию вызвали помощников Максима Резника, Надежды Тихоновой, Оксаны Дмитриевой, Бориса Вишневского. Аппарат Заксобрания заявлял, что не мог поступить иначе. Вячеслав Макаров предложил всем особо активным «критикам» либо уволиться, либо для начала занять пост руководителя. Некоторые оппозиционные фракции сделали совместное заявление, в котором возмутились административным давлением на «неугодных».

На этом странности в работе нового созыва петербургского парламента не закончились. После летнего перерыва разразился скандал вокруг недопуска в Мариинский дворец посетителей без галстуков. Одной из жертв ужесточения пропускного режима якобы стал начальник Госпиталя ветеранов войн, которому депутат Вишневский одолжил галстук, заявив, что его как народного избранника обязаны пускать «даже без штанов».

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Поначалу госслужащие и другие посетители дворца грешили на завхоза, но Вячеслав Макаров четко дал понять, что именно он развернул борьбу с «шлепанцами, тапочками и спортивными костюмами».

С высокого соизволенья

Без истории с Исаакием, вероятно, городской ЗакС также не спешил бы запрещать свободные встречи граждан с народными избранниками — то есть тот формат не требовавшего согласования публичного собрания, который оппозиционеры успешно использовали зимой 2017 года. В итоге единороссы быстро сориентировались, внесли и одобрили региональный закон, запретив несогласованные с исполнительной властью депутатские встречи.

На одном из пленарных заседаний этот закон сумели принять сразу во втором и третьем чтениях — после предполагаемого оскорбления чувств верующих, молившихся в Исаакии 28 января. Тогда после очередного народного схода на Марсовом поле несколько его участников направились в Исаакиевский собор и составили там из букв в руках слоган «Музей — городу».

Авторы запрета настаивали, что стихийные сборища угрожают безопасности горожан, ведь даже в ряды мирных граждан могут затесаться провокаторы и другие зловредные личности. Новый документ обязал парламентариев согласовывать со Смольным встречи, если на них придет больше 100 человек. При этом в установленных местах «гайд-парков» обычный гражданин до сих пор может собрать митинг, если там будет менее 200 участников, без всяких согласований.

Петербургский опыт стал одним из прецедентов, который использовали заявители в Конституционном суде, когда пытались оспорить принятый вскоре аналогичный федеральный закон. Думская оппозиция сочла, что ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» дискриминирует депутатов перед другими людьми, особенно перед чиновниками, без разрешения которых теперь депутатам нельзя встречаться с гражданами нигде, кроме неких «специально отведенных мест» и дворов.

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В ноябре КС вынес свое решение. Закон признали конституционным, а депутатам всей России отныне стоит быть предельно осторожными, и, если такое собрание избирателей вдруг перерастёт в митинг, парламентарий обязан будет каким-то образом его пресечь. Как именно — никто точно ответить не смог.

Митингуем не по-детски

Природа уличных выступлений и их массовость в 2017 году в Петербурге в очередной раз продемонстрировала как общественные настроения, так и позицию власть предержащих.

Протестные акции проходили с начала года и до ноября. 18 марта несколько тысяч жителей вышли на согласованный митинг в защиту Исаакия и другого исторического наследия Петербурга. Спустя неделю состоялась несанкционированная акция под лозунгами борьбы с коррупцией. Собравшиеся на ней спустя полтора часа после начала двинулись с Марсова поля к Невскому проспекту. У площади Восстания полицейские задержали около сотни человек. Наблюдатели особо отмечали, что большая часть протестующих оказалась молодежью, некоторые — несовершеннолетними школьниками.

Похожая акция сторонников Алексея Навального состоялась и 12 июня. Правоохранительные органы рапортовали о 3,5 тыс. участников, очевидцы назвали цифры и в 10 тыс., и в 15 тыс. человек. Тогда в отделах полиции оказались более 500 из них, поставив «рекорд» для Петербурга, почти все получили несколько суток ареста или административный штраф. Среди них — депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Он стал первым в истории парламентарием, которого осудили по административной статье. В изоляторе Резник провел 10 суток. Единственное уголовное дело против участника акции, якобы ударившего полицейского, продолжат рассматривать в 2018 году.

Несогласованной акцией отметили и вековой юбилей Октябрьской революции. Незначительное число «другороссов» пытались пробиться на Невский проспект и «разбудить Ильича», но потерпели неудачу, попав в автозаки. Дело в том, что Смольный не согласовал ни один из предложенных левыми вариантов шествия по Невскому проспекту — ни 7 ноября, ни в соседние дни.

Многие среди левого движения даже не удивились такому пренебрежению, зато отметили, что функционерам КПРФ предоставили целый Таврический дворец, чтобы отметить праздник под лозунгами «Революция — жива!». В итоге единственная «юбилейная» демонстрация 7 ноября прошла под эгидой КПРФ от площади Ленина до крейсера «Аврора».

Заметим, Невский все же не остался совсем без шествий в прошлом году. Например, Смольный разрешил крестный ход в честь Дня перенесения мощей князя Св. Александра Невского. По оценкам участников событий, на Невский проспект тогда вышли около 20 тыс. человек, полиция заявила о 100 тыс. участников. В связи с православным праздником власти перекрыли главную магистраль города в середине дня.

Невский проспект. Санкт-Петербург

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Во главе колонны шли руководители города, у лавры их ждал сам губернатор Полтавченко. На крестном ходе разворачивали «имперки» и растяжки против фильма Алексея Учителя «Матильда». Спикер Вячеслав Макаров выступил с вдохновенной речью, сообщив, что все тяготы, обрушившиеся на российский народ после 1917 года, произошли потому, что был убит царь и его дети, а люди «прониклись воинствующим безбожием».

Место встречи отменить нельзя

Одним из последствий как «исаакиевских», так и «антикоррупционных» митингов в Петербурге стало решение петербургских властей изгнать из центра города любую «несогласованную» политическую активность. Летом губернатор Георгий Полтавченко официально упразднил «гайд-парк» на Марсовом поле, ликвидировав тем самым единственную подобную площадку в центре Петербурга.

Как известно, так называемые гайд-парки появились в России после массовых уличных выступлений 2011−2012 годов. В Петербурге, последовав требованию федерального закона, тоже выделили несколько таких площадок, где вроде бы позволено собираться без согласований с властями, чтобы «обсудить общественно значимые проблемы», а проще говоря, «выпустить пар». Четыре парка оказались на «выселках» — Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский, на проспекте Обуховской Обороны. И лишь Марсово поле — в центре, с Вечным огнём и мемориальными захоронениями времён 1917 года.

Статус «гайд-парка» не мешал городским властям фактически запрещать оппозиции различные акции на Марсовом поле под предлогом проведения там в это же самое время невнятных «культурно-спортивных мероприятий». Но после увлекательного 2017-го чиновники вдруг озаботились тем фактом, что Марсово поле — это же мемориал и братские могилы. Так что негоже там собираться больше трех.

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Поначалу Смольный нехотя пообещал подыскать какую-то альтернативу «центральному гайд-парку» в Петербурге. Но потом безапелляционно заявил, что и имеющихся отдаленных парков вполне достаточно. В конце концов, как заметил один из чиновников на слушаниях в ЗакСе, транспортное сообщение в наши дни развито неплохо, и добраться при желании можно куда угодно.

Войны пернатых

Легендарное «противостояние» городского заксобрания и правительства, которое традиционно опровергают обитатели как Мариинского дворца, так и Смольного, в прошлом году вылилось в откровенную ругань и дележ власти в муниципалитетах разных районов города и в ячейках «Единой России». Спикер ЗакСа и секретарь петербургского отделения «ЕР» Вячеслав Макаров перешел в атаку с парламентской трибуны на назначенцев Георгия Полтавченко.

Досталось и отдельным комитетам, и чиновникам, отвечающим за муниципальные образования, и руководителям районов. Например, главе комитета по градостроительству и архитектуре Владимиру Григорьеву, который, по выражению Макарова, «потерял страх», когда не согласовал со спикером одно из градостроительных решений в курируемом последним Петроградском районе. А подчиненных Григорьева отчитывали даже за внешний вид, что, впрочем, для нынешнего петербургского парламента уже стало нормальным средством политической борьбы.

Последней каплей для Макарова, видимо, стали попытки администрации Центрального района в лице ее главы, бывшего сотрудника ФСБ Андрея Хлуткова взять под контроль местные ячейки «Единой России». Сейчас районное отделение партии возглавляет преданная Макарову Мария Щербакова, экс-глава района, ныне депутат ЗакСа, которая никак не может смириться с тем, что больше не имеет влияния на своих бывших подчиненных.

Среди «хитов» спикера — заявления, что Хлутков «обвалялся в перьях гусиных и куриных и бегает по центру», «пинает Марию Щербакову по району, как футбольный мяч» и входит в «младшую группу детского сада». Парламент забросал Смольный и лично губернатора Полтавченко запросами, как персональными, так и коллективными, с массой жалоб на Хлуткова и требованием дать оценку его работе. Но губернатор более чем флегматично отписался, заявляя, что никаких нарушений в деятельности подчиненного ему главы района не видит.

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Получив пару таких ответов из Смольного, руководители ЗакСа пригрозили в скорейшем времени принять закон о парламентских расследованиях, чтобы «контролировать» исполнительную власть, чем вызвали саркастическую улыбку у оппозиционной части городских политиков.

Ждем перемен?

Но даже такие выпады не слишком расцветили политический год Мариинского дворца. Наблюдатели солидарны в том, что новый созыв городского парламента, абсолютное большинство которого составляют преданные Вячеславу Макарову мелкие функционеры, более ничем себя не проявил.

«К сожалению, Законодательное собрание полностью плетется в хвосте за исполнительной властью. И собственного лица у нашего ЗакСа нет. Я наблюдаю за парламентом с самого первого созыва, хорошо знал многих депутатов, которые за это время работали. Это самый невыразительный состав», — замечает политолог Юрий Светов.

«Если не брать ситуацию вокруг Исаакиевского собора, когда шла достаточно серьезная волна протеста, организованная в том числе и некоторыми депутатами, то ЗакС вышел достаточно невыразительный», — соглашается политолог Анна Хмелева.

Ptrsasha Вид на Исаакиевский собор и Вознесенский проспект с Адмиралтейства

Светов также отмечает борьбу вокруг Исаакия как самое яркое общественно-политическое явление в остальном довольно «тихого» года. По его мнению, общество довольно четко высказало свою точку зрения. «И, несмотря на попытки всячески оскорблять людей, которые возражали против передачи, все-таки вопрос отложился. Надеюсь, навсегда», — сказал Светов.

Он видит в этом свидетельство того, что граждане небезуспешно требуют от власти объяснений своих политических решений. «Весь год продемонстрировал, включая молодежные митинги, что люди хотят, чтобы с ними считались. По сравнению с акциями 2011−2012 годов повестка более позитивная. Тогда было просто слово «Нет». Сейчас речь идет и о собственных предложениях», — считает политолог.

Смольный на вопрос об Исаакии, как водится, внятного ответа так и не дал — скорее всего, потому, что это просто не находится в компетенции Георгия Полтавченко. Но, если в 2018 году город ждут не только президентские, но и губернаторские выборы, то решение могут откладывать до бесконечности.

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Это подводит к последнему по порядку, но не по значимости событию в политической жизни города, а именно — к декабрьскому назначению нового полномочного представителя президента в СЗФО Александра Беглова, который сменил на этом посту Николая Цуканова. Беглова давно сватают в губернаторы Северной столицы, и он вполне может стать кремлевским кандидатом на выборах, если Георгия Полтавченко все-таки постигнет безвременная отставка. Но даже если этого не случится, с приходом Беглова конфигурация на политическом поле должна будет несколько измениться — по крайней мере, ради президентских выборов.