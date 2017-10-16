В Заксобрание Петербурга перестали пускать в джинсах

Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В петербургский парламент перестали пускать госслужащих в джинсах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 16 октября, около 13:00 в Мариинский дворец не смог пройти заместитель директора Агентства внешнего транспорта Владимир Родионов. Он направлялся в Заксобрание на обсуждение одного из законопроектов, но охрана дворца преградила ему путь.

Родионов был при галстуке, но ему сообщили, что в джинсах его не пустят, несмотря на красное удостоверение Смольного с печатью комитета по транспорту.

«Говорили, без галстука нельзя, теперь в джинсах не пускают», — возмутился Родионов.

Сегодня в Законодательном собрании постоянная комиссия по промышленности, экономике и собственности обсуждает поправки к проекту закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О транспортном обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «войны дресс-кодов» в Заксобрании ужесточились в нынешнем сезоне, когда внутрь, с одобрения спикера Вячеслава Макарова, перестали пускать мужчин без галстуков.

Так, в начале сентября «эсер» Надежда Тихонова сообщила, что вынуждена была встретиться с помощником депутата Госдума Германом Ломтевым в холле перед дверью, так как мужчину не пустили через КПП без галстука. Помощников по договору, не являющихся госслужащими, тоже не пускали в ЗакС без галстука. Депутат Борис Вишневский также сообщал, что в парламент не мог пройти начальник Госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов, который шел на встречу с единороссом Еленой Киселевой.

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Ранее Вячеслав Макаров в микрофон отчитал пришедшую на заседание Заксобрания сотрудницу смольнинского комитета по градостроительству и архитектуре за ее кардиган, заявив что она явилась в парламент «в пижаме».

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