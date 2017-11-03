Таисия Тимофеева, , 12:09 — REGNUM

Исторический облик Ростова-на-Дону, отметившего в сентябре 268-ю годовщину со дня своего основания, оказался на грани исчезновения. Столица юга России, чья архитектура в течение трёх столетий сформировала неповторимый облик, теряет «лицо города». Причём происходит это стремительно — под видом проведения капитального ремонта зданий, который стараются ускорить к приближающемуся чемпионату мира по футболу. Нанимать профессионалов городскому руководству не хочется — дорого. Да и зачем, ведь сойдёт и так. Но общественники бьют тревогу и продолжают тормошить чиновников, стараясь спасти уцелевшие строения, передаёт ИА REGNUM.

Как красивое превращают в чудовищное

Капитальный ремонт в Ростове-на-Дону ведётся четыре года. За это время фасады старинных кирпичных зданий, в том числе памятников культуры, просто замазывают штукатуркой вместо того, чтобы отмыть или бережно очистить от многолетней пыли. Проводят эти работы явно дилетанты, которые не ценят достояние, созданное дедами и прадедами. И примеров того, как под толстым слоем краски тонет лепнина и архитектурное великолепие, — десятки, если не сотни.

Один из вопиющих примеров наплевательского отношения к собственной культуре расположен на улице Станиславского. Исторический фасад дома №75 до проведения капремонта был украшен лепниной в форме цветов. Но рабочие решили восстановить утраченную со временем часть декора необычным способом, отлив детали при помощи донышка пластиковой бутылки. По традиции сверху фасад был покрыт штукатуркой.

Безликая столица юга России

По мнению архитектора, писателя и краеведа, члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Любови Волошиновой, архитектура никогда не существовала вне среды. И к капитальному ремонту зданий следует относиться также бережно. На сегодняшний день в городе-миллионнике, к сожалению, капитальный ремонт представляет собой обычный ремонт фасадов. Дома просто закрашивают разноцветными красками, чтобы к мундиалю внешне всё смотрелось чистенько.

«Ремонт фасадов — это не капитальный ремонт, так как он касается исключительно ремонта крыши и фасадов. С чем сталкиваемся постоянно: смотрим на фасады, видим трещины. Значит, этому зданию нужно комплексное обследование, нужно укрепление фундамента, установка стяжек и поясов, то есть нужен серьёзный подход, но ремонт фасадов этого не учитывает. И у нас каждое второе здание с такими проблемами. То есть ремонт фасадов — это, грубо говоря, на два часа. То есть вы замажете трещины, но причина их появления не исчезнет. Трещины появляются от того, что течёт канализация рядом со зданием или под зданием, поэтому требуется перекладка сетей, на некоторых зданиях попросту нет водоотливов», — привела пример Волошинова.

По её словам, если здание, окрашенное в ярко-оранжевый цвет, будет стоять рядом со зданием в стиле необарокко, выполненном в мягких пастельных тонах, то это вопиющий диссонанс.

«Проектировщики должны представлять композиции в целом, а не писать абстрактные рекомендации. И кто несёт ответственность за то, что получается на выходе? Много ляпов по городу, но никто так и не был оштрафован или наказан. Вернее, говорят о том, что за работу не заплатят, а о том, что переделать это безобразие нужно — ни слова. Изуродовали памятник, нанесли вред достоянию. И необходимо составить перечень недобросовестных фирм и не допускать их к тендерам», — считает краевед.

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Кто виноват в безвозвратной утрате?

По мнению специалистов высокого уровня, чиновники стремятся больше отчитаться, чем что-то сделать. И чтобы провести всякие работы (и реновацию, и реставрацию, и консервацию) хорошо, к делу надо подходить с умом. В этом и кроется проблема — все решения по тем или иным объектам культурного наследия принимаются сугубо на административном уровне. А в администрации просто-напросто нет тех специалистов, которые могли бы разбираться в вопросах спасения зданий, хранящих бесценную историю огромного города.

«В комиссии по культуре города нет архитекторов, историков, художников. Туда входят чиновники. А людей, которые бы разбирались в теме, просто нет. Тогда какой смысл в этой комиссии вообще? Чтобы работа дала результат, в состав необходимо включить общественников и профессионалов», — считает член Совета при министерстве культуры Ростовской области Александр Сушков.

Что касается реновации памятников, то она предполагает учёт исторических аспектов в работе. Если реновация касается зданий, то важно сохранить фасад, а внутри планировку можно поменять. Соответственно, и функционал строения изменится.

«Провести реставрацию здания стоит гораздо дороже, чем построить новое. Денег ни у кого, как правило, на эти цели нет. И встаёт вопрос: или построить «новодел», или сохранившуюся часть сочетать с современностью, чтобы она вписывалась в городскую среду. Это — повсеместно», — отметил собеседник.

Авось услышат

Александр Сушков считает, что проблемы не было бы при соблюдении определённых правил. Сейчас сохранение памятников культуры декларируется, но никаким образом это не поддержано материально. На законодательном уровне необходимо ввести льготы для арендаторов, владельцев и жильцов памятников культуры.

«Существует практика, которая применяется в Москве, когда арендатору или владельцу памятника культуры предоставляют определенные льготы. Допустим, им передаётся памятник за символическую сумму, а они уже самостоятельно за свои средства полностью восстанавливают памятник в соответствии с нормами. То есть они спасают памятники культуры с минимальными потерями для себя. И все довольны», — привёл пример собеседник.

Во-вторых, обязательно должен вестись реальный общественно-профессиональный контроль за всеми работами, проводимыми на территории памятников культуры, на всех стадиях, начиная с выдачи задания. Без его наличия всё останется на прежнем уровне.

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В-третьих, по мнению Александра Сушкова, по наиболее значимым объектам должны объявляться конкурсы на проектирование. На это достаточно выделить небольшие деньги для привлечения архитекторов. Это создаст здоровый стимул для творческих людей, которые подойдут профессионально к каждому объекту.

Кроме того, не обойтись без здравого формирования составов общественных комиссий и советов. Без определённых усилий попасть туда людям, радеющим за любимое дело, достаточно сложно. Обязательно в формировании культурной среды города должны участвовать и общественники, и профессионалы.

Лицо города — его музей

Создание музея города-миллионника уже несколько лет обсуждается на уровне муниципалитета. Назывались даже адреса расположения и сроки открытия. Но до сих пор никакой конкретики по этому вопросу чиновники не наработали. Хотя стоит только прислушаться к общественному мнению, и не только место найдётся, но и концепция будет готова.

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«Это вопрос важный, так как город должен иметь своё лицо. И в этом плане вариант «Склада каменного конца 18 века» — само здание является старейшим архитектурным экспонатом, даже стены не надо штукатурить, подходит идеально. И здесь же находилось древнее «Ростовское городище», территория крепости Димитрия Ростовского. То есть само местоположение — уже уникально. И концепция музея города не должна быть стандартной, нужно сделать акценты на наиболее выразительных исторических событиях, дать возможность трогать экспонаты. Пусть это будут не оригинальные артефакты, а копии, зато к истории можно будет прикоснуться буквально», — подчеркнул Александр Сушков.

Теперь остаётся надеяться, что чиновники Ростова-на-Дону не только услышат мнение профессионалов, но и прислушаются к нему. Вместо того, чтобы зарываться в бумажные отчёты после проведённых разговоров о сохранении памятников культуры.