В тюменской матрёшке не утихают разговоры о возможном объединении Югры и Ямала с Тюменской областью. Впрочем, местные элиты не в восторге от такой перспективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

От противостояния к сотрудничеству

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. В неё включили и созданные ранее округа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. В 1993 году в статье 65 Конституции России были определены действующие до сих пор статусы регионов тюменской матрёшки. Согласно этой статье, среди прочих субъектов Федерации в России есть Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

У каждого из этих регионов — свой губернатор. В Югре и на Ямале работают свои окружные суды, которые не зависят от Тюменского областного суда. Но при этом автономные округа входят в состав Тюменской области. А Тюменская областная дума состоит в том числе и из депутатов от Югры и Ямала.

Foto-basa.com Ямал

В 1980-х — 1990-х годах был пик противостояния внутри тюменской матрёшки. Северные территории стремились отдалиться от своего южного брата. На Ямале 18 октября 1991 года даже приняли декларацию о суверенитете. Также были случаи, когда в округах пытались бойкотировать общеобластные выборы.

В 2000-е годы тема противостояния внутри большого региона ушла на второй план. Более того, с 2005 года в матрёшке действует межрегиональная программа «Сотрудничество», в которой финансово участвуют все три региона. Её задачей является совместное финансирование строительства транспортных развязок и социальных объектов (школ, больниц, детсадов), а также развитие сельского хозяйства.

30 декабря 2014 года она снова была утверждена, уже на период с 2015 по 2020 год. За это время общий объём финансирования составит 74 млрд 416,6 млн рублей.

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Первый среди равных

Сейчас в Тюменской области проживают более 3 млн 660 тыс. человек. Это вместе с автономными округами. На севере её границы достигают Северного Ледовитого океана, а на юге — Казахстана. На Ямале находятся основные месторождения газа, а в Югре — запасы нефти.

Отметим, несмотря на различные противоречия, губернатор Тюменской области всё же остаётся основным лидером матрёшки. Его позиции были значительно укреплены в 2015 году, и свою роль здесь сыграли как раз Югра и Ямал. Законодательное собрание Ямала и окружная дума Югры постановили не выбирать своих губернаторов на прямых выборах, а избирать депутатами по представлению президента России. Решения окружных парламентов утвердила Тюменская областная дума, а затем и Госдума. В 2015 году Дмитрий Кобылкин и Наталья Комарова были снова назначены губернаторами, соответственно, Ямала и Югры.

Югра на карте Сигизмунда фон Герберштейна опубликованной в 1549 году

Более того, автономные округа поделились с тюменским центром полномочиями. Теперь губернатор Тюменской области может вносить президенту кандидатуры на должности губернаторов Югры и Ямала. По мнению некоторых наблюдателей, это даёт ему моральное право считаться лидером во всей матрёшке. Первым среди равных.

Наблюдатели не исключают, что на добровольное ущемление своих полномочий автономные округа подтолкнули из Кремля. Впереди были важные избирательные кампании, и противоречия, нестабильность в матрёшке не были нужны никому.

Таким образом, губернатор Тюменской области, а им является Владимир Якушев, оказался единственным из всех глав «большой Тюмени» избранным на прямых выборах. И он же участвует в определении будущих губернаторов Югры и Ямала. Всё это вместе даёт ему дополнительные очки на уровне матрёшки.

Дальнейшее сближение — дело времени?

На фоне расширения полномочий губернатора Тюменской области всё чаще стали идти разговоры о возможном объединении матрёшки. В очередной раз они возникли в 2014 году, когда округа отказались от прямых выборов своих губернаторов. В апреле 2015 года председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на совете трёх дум, объединяющем представителей парламентов регионов матрёшки, заявил о том, что дальнейшее сближение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — лишь дело времени. По его словам, к такому объединению подталкивает непростая ситуация в экономике.

Впрочем, Корепанов не говорил о растворении автономных округов в Тюменской области. Речь шла о расширении сотрудничества в самых разных сферах и о планах по разработке долгосрочной программы совместного социально-экономического развития. Тем не менее некоторые наблюдатели восприняли его слова именно как намёк на слияние трёх субъектов страны в один.

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В декабре 2014 года вопрос о возможном принудительном объединении матрёшки был задан президенту России Владимиру Путину. Глава государства успокоил граждан: силой Югру, Ямал и юг Тюменской области объединять не будут.

«У нас есть федеральный закон, и не существует никакого другого пути объединения субъектов, кроме волеизъявления тех людей, которые проживают на этих территориях. Навязывать сверху никто ничего не будет», — сказал тогда президент России.

Kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина

Отметим, и первые лица регионов заявляют о том, что объединение тюменской матрёшки нецелесообразно. В частности, много раз на этот вопрос отвечал губернатор Якушев. Политологи тоже считают, что серьёзных сил, которые хотели бы укрупнения матрёшки, нет. Сейчас у бизнеса здесь выстроены отношения с местными властями, и вряд ли кому-то хочется терять наработанные годами связи.

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Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM жители матрёшки тоже сомневаются в необходимости полного объединения регионов. «А зачем это делать, где смысл?» — недоумевали они, отвечая на вопрос. Система работает. Статус-кво устраивает если не всех, то большинство. А разговоры о возможности растворения автономных округов в Тюменской области и даже о создании единого Тюменского края пока разговорами и остаются.