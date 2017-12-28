Судебное заседание в Минске 28 декабря по делу трёх белорусских авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца, которым вменяется разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, можно охарактеризовать так: рекордное за время этого процесса количество перерывов и очередное разоблачение обвинительной стороны.

Суд

Так, не успело пройти и полчаса после того, как прокурор стал зачитывать переписку Сергея Шиптенко, а судья задавать уточняющие вопросы, как был объявлен короткий перерыв, чтобы судья мог взять новый том дела. Что касается файлов, обнаруженных на компьютере подсудимого, и содержания переписки, то публицист напомнил, что и не отрицал, что тексты редактировал, а его почту за 2016 год не раз взламывали. После этого перерывы продолжались до 14:00, а между ними государственный обвинитель успевал только зачитывать протокол осмотра документов, которые были изъяты правоохранителями во время обыска.

ИА REGNUM Сергей Шиптенко

Сегодня с дачей показаний выступил также и представитель читательской аудитории Самвел Саакян, который по собственной инициативе решил выступить в суде. Ходатайство адвоката Шиптенко о его допросе днем ранее одобрил судья. Как выяснилось, Саакян является юрисконсультом, он читал тексты подсудимых, а также те статьи, которые им приписывают. Например, опубликованные на ИА REGNUM под псевдонимом Алла Бронь или на EADaily — Артур Григорьев. Свидетель подчеркнул, что в материалах публицистов не увидел ни выражений, направленных на разжигание розни, ни языка вражды. С негативным откликом на тексты авторов ИА REGNUM ему пришлось столкнуться лишь однажды: от человека, придерживавшегося радикальных взглядов.

Куда больше внимания относительно разжигания межнациональной вражды, по мнению свидетеля, стоило бы обратить на радикальное белорусское издание «Наша Нива». В частности, потому что если сравнить опубликованные тексты на ИА REGNUM и их интерпретации на «Нашей Ниве», то это разные вещи. То есть, по словам Саакяна, неприязнь могла возникнуть у аудитории именно после прочтения текстов в русофобском издании.

Это белорусское издание не раз писало про задержание авторов ИА REGNUM. В частности, журналист «Нашей Нивы» Артём Гарбацевич публиковал пересказы собственной интерпретации материалов, например, подписанные именем Аллы Бронь. Причём ссылки на первоисточник в этих текстах не даётся, а такие фразы как «обезумевшее недогосударство» выдираются из контекста, что имеет совершенно противоположный посыл тому, что вкладывал с самого начала автор. Так, в статье «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта», в которой госэкспертиза по непонятным причинам усмотрела признаки экстремизма, публицист рассуждает о том, что белорусизация добралась и до детских садов, пишет о белорусском языке, появлении белорусской нации со ссылкой на конкретные исторические факты. Зато автор пересказа на «Нашей Ниве» не находит ничего лучше, как в любой исторической ссылке добавить «мол».

Что же касается тем, которые освещали публицисты ИА REGNUM, то, по словам Самвела Саакяна, многие процессы, которые в Белоруссии происходят в последние несколько лет, не могут не настораживать. Что Сергей Шиптенко, что Юрий Павловец обращали внимание на многие проблемы Белоруссии, отражали в своих текстах те процессы, которые для многих жителей самой Белоруссии, по сути, являются никаким не открытием, а констатацией фактов. Процесс же белорусизации может привести республику к тому, что уже произошло на Украине, на это обратил внимание сам свидетель.

Белорусские публицисты, оказавшиеся на скамейке подсудимых как раз в результате наветов в органы государственного управления со стороны агрессивных русофобов, писали именно о том, что заигрывание Минска с националистами может привести к реализации украинского сценария на территории Белоруссии. Однако решать проблему растущих националистических настроений в обществе власти не намерены. Вместо этого журналисты, которым совесть не позволила промолчать и оставить всё как есть, оказались в СИЗО на улице Володарского.

Судейская мантия

Зачитывал прокурор на этом судебном заседании и переписку Юрия Павловца с заместителем главного редактора ИА REGNUM Игорем Павловским и редактором EADaily Владимиром Зотовым. После чего защите Юрия Павловца Кристине Марчук оставалось только поблагодарить государственного обвинителя за огромное количество времени, потраченное на чтение переписки, которая только подтверждает правомерность действий публициста. В частности, из диалога с редакторами видно, что никакого сговора не было, темы материалов журналист выбирал сам, а получение гонораров за тексты — это отнюдь не то же самое, что ведение предпринимательской деятельности. Дело в том, что Павловцу и Шиптенко, помимо 130 статьи Уголовного Кодекса Белоруссии, вменяют еще и ведение «незаконной предпринимательской деятельности», под чем подразумевается получение материального вознаграждения за тексты.

Так, предпоследний день рассмотрения уголовного дела в этом году в отношении «белорусских декабристов» стал очередным свидетельством разоблачения несостоятельности обвинения. За все восемь дней судебного процесса со стороны обвинения не выступило ни одного свидетеля, который мог бы продемонстрировать ненадуманность всего этого дела. А из всех зачитанных прокурором переписок авторов ИА REGNUM ясно только одно: они являются именно теми журналистами, которые свой долг выполняли честно и часто на безвозмездной основе.