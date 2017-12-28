В Белоруссии судят журналистов ИА REGNUM. День восьмой: трансляция

Минск, 28 декабря 2017, онлайн-трансляция — REGNUM
Пока в заседании очередной перерыв напомним, что 27 декабря на дачу показаний был приглашён руководитель Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии Андрей Геращенко. Он исключительно положительно охарактеризовал Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, так как был с ними знаком лично, назвал их образованными, честными людьми, которые привыкли говорить правду. Также свидетель заявлял, что в текстах публицистов никаких признаком экстремизма не обнаружил.
Судья снова объявил перерыв, уже третий с начала судебного заседания, которое началось в 10:00.
Во время перерыва судья взял еще один том по делу белорусских журналистов ИА REGNUM.
Отметим также, что вчера адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко попросила суд зачитать и приобщить к материалам дела скриншоты публикаций в соцсетях свидетеля Дениса Рабенка, который в декабре 2016 года написал заявление в Генпрокуратуру РБ по поводу одной из статей авторов ИА REGNUM. В социальных сетях Рабенок выказал свое отношение к русскоязычным, в частности, писал о том, что «вкусно есть на завтрак русскоязычных девушек, если правильно приготовить и с приправами». Однако судья это ходатайство не удовлетворил.
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Заседание сегодня началось с нескольких перерывов. Один короткий уже был объявлен почти в самом начале, после чего прокурор зачитывал протокол осмотра документов подсудимого. Теперь судья объявил ещё один перерыв до 11:30.
Государственный обвинитель читает протокол осмотра изъятых во время обыска документов Шиптенко.
Сегодняшнее заседание продолжается зачитыванием переписки Шиптенко. Отвечая на вопрос судьи, подсудимый отметил, что файлы с текстами на его компьютере были, потому что он редактировал материалы, о чём сам говорил не раз ранее. Публицист также обратил внимание на то, что в 2016 году его электронную почту не раз взламывали из Минска, несмотря на то, что его десятизначный пароль включал в себя цифры и символы.
Напомним, что судебное заседание 27 декабря завершилось тем, что прокурор зачитал переписку Сергея Шиптенко с «Гремлином Зоргом» и Арсением Бариновым, после чего подсудимый пояснял некоторые приведенные цитаты из переписки. В частности, публицист отметил, что зачитанная переписка подтверждает его слова о том, что псевдоним «Артур Григорьев» придумал не он.
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Напомним, что журналистов, задержанных в столице Белоруссии в декабре 2016 года, обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. По этой статье им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Павловцу и Шиптенко вменяют ещё и «незаконное ведение предпринимательской деятельности».
Все обвиняемые своей вины не признают, обращая внимание на надуманность и необоснованность обвинений. Сергей Шиптенко ранее также отмечал, что обвинения относительно бизнеса необходимы только в качестве подпорки под основную вменяемую им статью, чтобы публицисты не выглядели как политические заключенные.
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В Минском городском суде сегодня, 28 декабря, продолжается допрос свидетелей по делу троих белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца. Рассмотрение этого уголовного дела идёт уже восьмой день.
На предыдущем судебном заседании допрашивали советника юстиции министерства иностранных дел Белоруссии Поздняка, главу Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии Андрея Геращенко, журналиста белорусского радикально националистического и русофобского издания «Наша Нива» Артема Горбацевича.
Также с несколькими ходатайствами 27 декабря выступила защита. Судья, например, удовлетворил прошение о вызове в суд в качестве свидетеля представителя читательской аудитории Самвела Саакяна.