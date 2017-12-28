Угроза президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон сократит объем помощи развивающимся странам, может в конечном счете нанести больший ущерб его собственной стране, нежели получателям американской помощи, пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Помощь иностранным государствам — это сравнительно недорого стоящая платформа для укрепления геополитического влияния США. Вашингтон тратит очень мало денег на поддержание данной платформы.

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Страны-доноры приобретают товары и услуги у собственных производителей и направляют их нуждающимся странам в виде помощи, необходимой для преодоления последствий природных катаклизмов или развития экономики. Данную помощь могут сопровождать определенные требования. Например, США в обмен на помощь требуют от стран-получателей, чтобы они придерживались норм либеральной демократии.

Помощь иностранным государствам приносит пользу как странам-получателям, так и донорам этой помощи. Поставки продовольствия (обычно излишков) в страны Африки, расположенные к югу от Сахары, не только помогают предотвратить массовый голод среди местных жителей, но и приобрести определенное влияние на эти страны. Например, девять стран, которые совместно с США голосовали против резолюции ООН, содержащей критику решения Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, получали помощь от США.

Помощь иностранным государствам редко бывает бесплатной. Страны-получатели платят за нее экономическую и политическую цену. Оказывать помощь — это все равно что «поставлять рыбу», вместо того чтобы научить нуждающегося ловить ее самостоятельно. В результате страны, которые рассчитывают на иностранную помощь, по-прежнему в значительной степени слаборазвиты.

В сфере геополитики тоже приходится платить высокую цену, об этом свидетельствует недавняя угроза Трампа о том, что Вашингтон сократит объем помощи для 128 стран, которые поддержали резолюцию ООН по Иерусалиму. Многие из этих стран получают помощь из США и являются верными союзниками Вашингтона. Однако они решили, что лучше лишиться американской помощи, чем поступиться собственными принципами.

Национальные границы большинства развивающихся стран были определены бывшими колониальными державами. По злому умыслу или случайно, границы новых независимых государств были определены таким образом, что племена, противоборствующие друг с другом на протяжении тысячелетий, вдруг оказались гражданами одной страны. В этих условиях добиться консенсуса в области экономики или политического управления практически невозможно. Например, такие страны, как Демократическая Республика Конго, по-видимому, не могут преодолеть свою отсталость только потому, что на территории стран постоянно идут племенные войны.

Для этих стран угроза Трампа должна послужить сигналом к пробуждению, поскольку зависимость от иностранной помощи со стороны более богатых стран лишь вредит их развитию и экономическому благополучию. Данным странам стоит обратить внимание на сотрудничество с теми государствами, которые могли бы научить их, «как ловить рыбу». Конечно, этот путь долгий и трудный, но в долгосрочной перспективе он принесет огромные дивиденды как в экономической, так и в политической сферах.

Угрозы Трапма, вызванные лишь тем, что страны, получающие помощь США, не проявили достаточной покорности, могут привести к ужасным последствиям. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и президент Трамп подвергаются насмешкам и постепенно теряют поддержку на международной арене. Если они не изменят свой курс, то США рискуют оказаться в изоляции. Трамп говорит, что его это не волнует, а должно было бы. Ни одна страна, включая США, не может эффективно функционировать без международного сотрудничества.

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Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Например, США нуждаются в поддержке международной общественности для разрешения северокорейского ядерного кризиса, запугивания небольших стран или для противодействия «ревизионистским державам», таким как Россия и Китай, которые не разделяют американские ценности.

Независимо от того, нравится ли это Трампу или нет, ему нужны и Китай, и Россия, чтобы разрядит обстановку на Корейском полуострове. Обещания Трампа, что КНДР может столкнуться с «огнем и яростью», которых еще не видел мир, могут привести к гибели миллионов людей, включая граждан США. Более того, упреждающий удар по КНДР может вызвать реакцию со стороны Китая и России, которая, возможно, будет означать начало Третьей мировой войны. Если Трамп все-таки решится «стереть Северную Корею с лица земли», его осудят и история, и большинство граждан США.