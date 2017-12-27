Максим Исаев, , 23:37 — REGNUM

Когда Никки Хейли занимала должность губернатора штата Южная Каролина, ей не было нужды разбираться в тонкостях американской внешней политики. Однако по неизвестным на то причинам (возможно, сыграло свою роль ее индийское происхождение), президент США Дональд Трамп предложил именно ее кандидатуру на пост постоянного представителя США при ООН. На этом посту Хейли достигла совершенства, проявив высокомерие и отсутствие осведомленности, т. е. те качества, которые уже долгое время неуклонно сопутствуют внешней политике США, пишет Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

Отличительной чертой внешнеполитической деятельности США в сравнении с внешней политикой других стран является уверенность Соединенных Штатов в том, что управление миром — это исключительный долг американцев. Следовательно, Вашингтону нужно всем объяснять, что они должны делать не только на международном уровне, но и внутри собственных государств.

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Должностные лица США считают, что они лучше знают, какие правительства нужно выбирать, какую проводить экономическую политику в той или иной стране, какие социальные практики необходимо поощрять, а какие, наоборот, подавлять.

Вашингтон считает, что он все знает и все видит. Даже воробей не упадет на землю «без воли вашего Отца», говорил Иисус Христос. Похоже, что с точки зрения США, ни одно событие в мире не должно происходить без соответствующего одобрения Вашингтона.

Представители Вашингтона редко бывают чрезмерно тупыми, однако высокомерие их риторики — обычное дело. В качестве примера можно привести концепцию американской исключительности. США занимают исключительную роль в международных делах, но это не оправдывает их политику, которую очень часто можно охарактеризовать как жестокую, эгоистичную, некомпетентную, извращенную и безнравственную. Иногда внешняя политика США содержит в себе все перечисленные характеристики сразу. В качестве примера можно привести американскую поддержку, оказываемую диктаторскому режиму в Саудовской Аравии, которая убивает мирных жителей Йемена и пытается установить в данной стране марионеточное правительство.

С другой стороны, бывший губернатор Южной Каролины всячески поддерживает военный вариант решения северокорейского кризиса. Конечно, все должны забыть о том, что пара ядерных ударов по Сеулу или Токио уничтожат миллионы людей. Хейли продолжит жизнерадостно подталкивать мир к катастрофе, если администрация Трампа решит, что пришло самое время для ядерного Армагеддона в Северо-Восточной Азии.

Хейли просто блестяще справилась с ролью льстивого угодника Саудовской Аравии. Вмешательство Эр-Рияда в гражданскую войну в Йемене привело к гибели тысяч мирных жителей. Установленная Саудовской Аравией наземная и воздушная блокада привела к голоду и эпидемии холеры. Все это было сделано при активной поддержке США, включая поставку боеприпасов, дозаправку военных самолетов арабской коалиции и помощь в нанесении воздушных ударов.

Однако, когда в ответ граждане Йемена запустили ракету в сторону Эр-Рияда, Хейли достала свою лучшую маску ханжи и осудила Иран в причастности к этой возмутительной и шокирующей ракетной атаке. Наверное, права Саудовской Аравии настолько широки, что жертвам Саудовской Аравии даже запрещается открыть ответный огонь.

Дальше — больше. Трамп принял решение перенести американское посольство в Иерусалим — самую напряженную точку спора между Израилем и Палестиной. Действительно, после завоевания Восточного Иерусалима в войне 1967 года израильское правительство усердно пыталось вытеснить палестинцев из города. Вашингтон продемонстрировал, что он больше не может играть роль честного посредника в продвижении мира на Ближнем Востоке. Что делает Хейли? Она с невозмутимым лицом объясняет, что Вашингтон может разрушить сложившийся статус-кво, подорвать позиции арабских союзников и разгневать мусульман, но при этом способствовать утверждению мира, гармонии и спокойствия на Ближнем Востоке. Мы видим действительное начало «мирного процесса», заявила она без намека на иронию.

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Но это еще не все. Ее реакция на критику решения Трампа о переносе посольства, прозвучавшую со стороны 14 членов СБ ООН, — возможно, самый яркий момент в ее карьере.

«Мы имеем право делать все, что заходим, когда речь идет о размещении наших посольств… Нам не нужно, чтобы другие страны учили нас, что правильно, а что неправильно», — заявила Хейли Fox News.

Что может быть более очевидным? Другие правительства не имеют права принимать суверенные решения, это Вашингтон должен говорить им, что правильно, а что нет. Еще одним элементом американской исключительности является тот факт, что США освобождены от правил, устанавливаемых для других стран. Вашингтон всем читает лекции, но никто не имеет права говорить США, что они должны делать.

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