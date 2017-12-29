2017 год — политически особенный для страны. Говорить о его итогах необходимо в увязке с 2018 годом — годом президентских выборов. Главному политическому событию страны предшествовала масштабная подготовка, одной из видимых сторон которой стало формирование президентской команды и рекордная волна губернаторских отставок. «По собственному желанию» ушли 20 глав регионов в два «захода»: весной и осенью, воронежский — напоследок. Такой глобальной ротации ещё не было. В результате волна отставок «смыла» с остальных губернаторов иллюзию стабильности и устойчивости своего положения.

Fylhtq bdfyjd Здание правительства Чувашии

Накал растёт, напряжение усиливается: впереди — девятый вал, который окатит всех, — президентская кампания, после которой, как прогнозируется, в очередной раз запустят маховик обновления губернаторского корпуса. Поэтому сейчас прорабатываются различные сценарии, где в целом две основные сюжетные линии — почётная отставка (как правило, в политическое небытие) либо поиск виноватых в допущенных провалах с последующей публичной поркой или показательным наказанием. И здесь Кремль может указать на любого высокопоставленного чиновника, включая губернатора. В этих условиях позиция власти в Чувашии выглядит всё более эфемерной: политические замеры в лучшем случае показывают прежние «середнячковые» позиции, экономическая ситуация сдержанная, но население нищает, и протестная активность растёт. Партии в республике уже начинают подготовку к выборам главы Чувашии вне зависимости от того, когда они будут — в ближайшем постпрезидентском выборном витке или планово, в 2020 году. Поясняя, что к этому надо быть готовым «в любой момент».

Власть и народный смех

Смятение в часто сменяющихся рядах чиновников, а также выжидательную позицию элиты и бизнеса, которые упреждающе дистанцировались от власти, наблюдатели считают политическим копипастом 2010 года — когда после 16 лет президентства ушёл в отставку Николай Федоров, трудившийся затем главой Минсельхоза России, а ныне работающий первым вице-спикером Совета Федерации. Тогда 2010 год одновременно стал и точкой отсчёта противостояния Федорова с пришедшим к власти Михаилом Игнатьевым, которое продолжается все эти годы, а бывшие соратники стали друг для друга оппозицией. К этому прибавляются перманентно появляющиеся и активизировавшиеся слухи о досрочной отставке Игнатьева. Последний всплеск связан с наградами: президентский «Орден Почёта» до сих пор не вручён, хотя прошло уже семь месяцев, а вручение в декабре чувашского ордена прошло в камерной обстановке и осталось практически незамеченным.

Government.ru Николай Федоров

Закулисные прогнозы о том, когда уйдёт Игнатьев, подогревают политические замеры, в которых, как правило, он выше 40-го места не поднимается, а в последнее время всё чаще оказывается в группе с «умеренным падением» и в числе потенциальных кандидатов «на выход». Политически шаткую ситуацию подрывает окружение Михаила Игнатьева, которое регулярно создаёт проблемы вместо решения и принимает неподвластные логике управленческие решения.

В довесок к этому в республике начали плодиться анекдоты, что называется, на злобу дня и адаптированные под особенности региона. Многие из них непечатные, а наиболее корректные, к примеру, о том, что в Чувашии, «постоянно работая над ошибками, довели их до совершенства», и надо присуждать региону Нобелевскую премию по физике за то, что «умудрились сделать так, что целая республика живет назад во времени». Когда уже не хватает сил злиться — то просто смеются, и это опаснее. В 2010 году, к примеру, в Чувашии смеялись над чудачествами Николая Федорова, который то под прицелом камер пожары тушил, то в инспекции по рынку женский парик надевал, то в кожаной косухе и бандане появлялся.

Словом, у Игнатьева есть повод нервничать. И не повторять ошибки предыдущих выборных кампаний, когда вопреки кремлевским правилам в Чувашии «плодили» кандидатов-двойников-тройников — Аксаковых, Олегов Алексеевичей Николаевых, а студенты тысячами, массово и скопом, изъявляли желание проголосовать по месту учёбы. Но ещё пару лет назад такое проходило без серьёзных последствий, однако после нынешней осенней избирательной кампании в ряде регионов за такие «перегибы» должностные лица расплатились должностями — где-то «ушли» мэров, где-то губернаторов.

Сегодня уже затравлены бюджетники — главное топливо административного ресурса. И их силёнок на этот раз может не хватить — с учётом кадрового разброда, варварской реорганизации в здравоохранении, повальной оптимизации в системе образования и зарплат, которые одни из самых низких в Поволжье. В Чувашии язвят, что регион мог бы оказаться в финансовом кризисе через 10 лет, но власти нашли туда более короткий путь.

Кто против кого дружит

Если говорить серьёзно и вернуться к теме «марта-2018», то в регионах готовятся к различным сценариям, разделяя действия на «до и после» президентских выборов, и Чувашия едва ли станет исключением. Вопрос только в том, кого и в каком порядке выберут «для битья».

По правилам классической политической «режиссуры», одним из первых может стать куратор внутренней политики — руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, который, как считают эксперты, успел настроить против себя влиятельных людей, включая фаворитов главы региона Михаила Игнатьева, а назначенных по его протекции чиновников в муниципалитетах ловят за руку правоохранители.

«Ритуальные жертвоприношения» будут обязательно, если «определённые решения и подсказки последуют» из Москвы, считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. И первых кандидатов на эту роль будут выбирать из «ближайшего окружения» главы, а «ближайшее — это в первую очередь его администрация»:

"Поэтому Васильев, который отвечает за выборы, внутреннюю политику и кадры, здесь кандидат №1. Он сумел поссориться со многими, действуя по принципу «разделяй и властвуй»: он не консолидировал силы, а разъединял. Поэтому его готов отдать «на ура» чуть ли не весь кабинет министров, который объединился против общего недруга, включая фаворитов Игнатьева — министра финансов Светлану Енилину и министра здравоохранения Владимира Викторова. Внутренние междоусобицы в правительстве в этом вопросе остаются на заднем плане. В сентябре Васильев сумел довести до абсурда довыборы на одно место в Новочебоксарске, дав фактически на пустом месте фору оппозиции».

Но главная интрига в том, попадёт ли в очередную волну «губернаторопада» в поствыборном периоде Михаил Игнатьев. То, что вслед за волной из 20 отставленных (в 2017 году) губернаторов может последовать новая, прогнозируют большинство экспертов. И при этом со значительной оговоркой: на этот раз последствия могут быть другими.

«Осенью после выборов бывших губернаторов мирно пересадили на другие места. Закончились первые пересадки. На очереди, думаю, посадки. Следующие могут повторить участь Маркелова, Белых, Соловьева, Гейзера, Хорошавина — список можно продолжать. Такой вариант помогает Кремлю спустить пар и хорошо работает на укрепление позиций федеральной власти, что сейчас особенно нужно. У губернаторов есть ещё время подумать и принять решения», — считает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Хотя в целом Чувашия всегда обеспечивала явку на уровне середнячков и выше, а во вспыхивающих скандалах местный ЦИК и его поднадзорные комиссии, как правило, не находили ничего антизаконного. Впрочем, трудности этой профессии щедро компенсируются: напомним, в 2016 году глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заработал 3,32 млн рублей, что на 826 тыс. рублей (или на 33,2%) выше уровня 2015 года. Стоит отметить, что по уровню доходов из высокопоставленных должностных лиц Цветков — третий после главы Чувашии Михаила Игнатьева (4,164 млн рублей) и премьер-министра Ивана Моторина (3,45 млн рублей).

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Место главы Чувашии

Но по большому счёту, в контексте президентских выборов за всё в итоге ответят губернаторы — остальные чиновничьи фигуры мелковаты на фоне подобных масштабных перетрясок. Сегодня одним из звонков для власти являются проводимые рейтинги. Что касается главы Чувашии, то замеры в лучшем случае оставляют Михаила Игнатьева в числе середняков. Приведём несколько из них.

Government.ru Михаил Игнатьев

В последнем, ноябрьском рейтинге влияния глав субъектов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Игнатьев занял 40-е место. С одной стороны, он поднялся на четыре строчки по сравнению с октябрьским рейтингом, но с другой — среди поволжских губернаторов это десятое место по уровню влияния.

Также на 40-м месте оказался Михаил Игнатьев в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2017 года, при этом по сравнению с 2016 годом он потерял 24 позиции. В исследовании «ПолитБрокера» за 2017 год Игнатьев оказался в четвёртой группе из пяти — среди глав регионов с «умеренным падением», перед последней чертой — «динамичное падение» (три первые группы — «динамичный рост», «умеренный рост», «стабильно»).

В так называемом «Кремлевском рейтинге» (составленном Центром развития региональной политики и опубликованном деловым еженедельником «Профиль»), где эксперты прогнозируют вероятность отставки губернаторов или усиления позиции, Игнатьев получил тройку с плюсом и попал в «жёлтую» зону (которая следует после «красной» с губернаторами-«двоечниками»), а в рейтинге российских регионов за 2017 год Чувашию поставили на 65-е место по уровню жизни.

И «десертом» стал правительственный рейтинг по эффективности работы органов власти в регионах. Чувашия четыре года остаётся без федерального гранта за социально-экономическое развитие. Более того, регион не смог попасть в число лучших даже с увеличением числа поощряемых с 20 до 40. При этом Михаил Игнатьев ухитрился вместо пояснений обвинить коллег-губернаторов в использовании «серых схем», чем мог навлечь на себя ещё и их гнев:

«Этот показатель на нас повлиял с учётом сложной ситуации на тракторном заводе. По итогам трёх лет показатель динамики сбора налогов в консолидированном бюджете составил 104,6% — но в связи с тем, что стартовые позиции у регионов были разные — где-то, может быть, намного хуже было, начали заниматься «серыми схемами» — динамика очень хорошая стала, и они попали в распределение этих средств».

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Справедливости ради отметим, что Чувашия заняла второе место в национальном рейтинге по состоянию инвестиционного климата, то есть созданию условий для прихода инвесторов в регион. Но официальные данные о реальном привлечении инвестиций оставляют желать лучшего: по последним данным Росстата (январь-сентябрь), индекс составил 101,6% — после прошлогоднего обвала на 17,4%.

Как шутят злые языки в оппозиции, приписывая оговорку первым лицам Чувашии, «отдельные случайные успехи не смогут затмить наших блестящих провалов».

Экономика и нищающее население

Чтобы оценить уровень развития в Чувашии, приведём ключевые показатели, а для наглядности сравним их с другими регионами Поволжья. В Чувашии индекс промышленного производства в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 104%. Динамика меньше, чем была в предыдущий период: напомним, за 11 месяцев 2016 года показатель составлял 107,3%. По данному показателю Чувашия среди регионов Поволжья находится на седьмом месте по итогам января-октября (по последним данным Росстата). А в обрабатывающих производствах по темпу роста (+1,4%) — на предпоследнем месте, уступая только Удмуртии, которая единственная в округе допустила спад.

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Объём производства сельхозпродукции за 11 месяцев вырос на 0,4%. При этом Чувашия сдаёт позиции картофельной столицы, снижая объёмы сборы овощей и наращивая производство зерна: на 1 декабря намолочено 743,6 тыс. тонн зерна (+15% к аналогичному прошлому году), накопано 550,5 тыс. тонн картофеля (-7,2%), 37,8 тыс. тонн сахарной свеклы (-14,2%) и собрано 133,1 тыс. тонн овощей (-22,1%). Чувашия занимает восьмое место среди регионов Поволжья по объёму сельхозпродукции (данные Росстата за 9 месяцев).

Критическая ситуация складывается в строительстве. В 2016 году Чувашия была антилидером в Поволжье по падению объём жилищного строительства (-24,4%), в этом году падение продолжилось: за 11 месяцев введено почти 459 тыс. кв. метров, что на 2,3% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в IV квартале 2017 года был отрицательным (-27%), а средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций составил 56%.

Спад

За 11 месяцев объем перевозок грузов снизился на 18,8%, грузооборот грузовых автомобилей упал на 10,5%, в то же время оборот розничной торговли вырос на 2,7%.

Свидетельством того, что экономика находится в кризисе, может являться рост налоговых долгов. Если на 1 декабря 2016 года долги в Чувашии составляли 4552,7 млн рублей, то на 1 декабря 2017 года они выросли на 894,3 млн рублей (или на 19,4%), достигнув 5447 млн рублей.

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Но особенно удручают социальные показатели: здесь Чувашия прочно «прописалась» на последних строчках. По последним данным Росстата (на сентябрь), среднедушевые денежные доходы населения в Чувашии составили 16 784 рубля — меньше только в Мордовии (16 776 рублей), средняя зарплата составила 24 273 рубля — меньше только в Саратовской области (24 183 рубля).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Что касается долгов по заработной плате, то они впечатляют даже чиновников — в результате Чувашстат в этом году вовсе перестал публиковать эти данные. По информации Росстата, в Поволжье больше всего долгов накопили Самарская область (40,4 млн рублей, численность населения — 3,2 млн человек) и Чувашия (23,8 млн рублей, численность населения 1,3 млн человек), всего в округе задолженность на 1 декабря составила 204 млн рублей. Чувашские власти ранее заявляли, что «почти 20% трудоспособного населения в «серой» зоне, то есть они получают заработную плату сегодня, можно сказать, в конвертах».

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Статистика также показывает, что в Чувашии число живущих за чертой бедности растёт. В 2016 году доходы ниже величины прожиточного минимума были у 229,9 тыс. человек, что почти на 10 тыс. больше, чем было в 2015 году. Доля бедного населения выросла за год с 17,8% до 18,6% (в 2014 году бедных было 16,1%, в 2012—2013 годах — 16%).

Обеспеченных также стало меньше. За год на 0,7% сократилась доля населения, получающего более 35 тыс. рублей ежемесячно, и составила 8,3%, на 0,4% уменьшилась доля жителей с доходами от 25 до 35 тыс. рублей и составила 11,5%.

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На этом фоне продолжает падать рождаемость. За 11 месяцев в Чувашии она сократилась на 15,2% — в то время как каждая четвёртая беременность завершается абортом. Миграционная убыль выросла втрое.

Несмотря на нерадостную статистику, народ не унывает и в шуточной манере интерпретирует ситуацию как программу руководства Чувашии: первое — сделать людей богатыми и счастливыми, второе — список людей прилагается. УФНС промежуточно отчиталось, что число миллионеров за 2016 год увеличилось в 1,5 раза.

Удары по главе

Подтачивают устойчивость управленческие решения, в том числе кадровые (к кадровой политике мы ещё вернёмся), позиционирование в медийном поле и резонансные события. В конечно счёте они либо укрепляют, либо ослабляют позицию и репутацию первого лица региона. В Чувашии на эту тему рассказывают анекдот о новостях. Приходит руководитель администрации утром к главе и говорит, что у него сегодня две новости.

— Давай сначала хорошую.

— Да нет, обе плохие.

Напомним о некоторых наиболее крупных событиях федерального значения, которые характеризуют тактику нынешнего руководства Чувашии.

В январе показательным штрихом вседозволенности стал инцидент с попыткой недопуска журналиста федерального информационного агентства ИА REGNUM на федеральное мероприятие с участием главы Минпромторга РФ. Главный архитектор действующей чувашской политики руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, поправ закон, наплевав на чиновника кремлёвской администрации, при соглашательской позиции (или некомпетентности? или интриганства по принципу «разделяй и властвуй»?) ответственных за связи со СМИ, устроил в пресс-центре разнос, извергая ругательства и брызгая слюной на пресс-секретарей полпреда ПФО Михаила Бабича и федерального министра Дениса Мантурова.

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Ещё один член федерального правительства — министр труда Максим Топилин — был вынужден подключаться к решению проблемы на ГУП «Чувашавтотранс», которое накопило «совершенно гигантские долги» по заработной плате. Водители и кондукторы дважды бастовали, выходили на митинги, писали письма. Вопрос с выплатой зарплаты был в целом снят только после двух поручений Топилина.

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Дважды Чувашию приводили в качестве негативного примера в части реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. И оба раза — на совещаниях с участием президента Владимира Путина. Сначала глава Минстроя Михаил Мень заявил, что в городе «Новочеркасск, Чувашия», «несмотря на просьбы жителей», вместо восстановления старой сцены «была выложена гранитная набережная». В декабре «фронтовики» на «Форуме действий» рассказали президенту, как в Чувашии ребёнка засосало в грязь в «благоустроенном» дворе.

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Ославился на всю страну Новочебоксарск, который получил репутацию самого неуправляемого муниципалитета. Начавшись с кордодрома, он перерос в сутяжничество с детьми, авиамоделистами, журналистами и под занавес — с Русской православной церковью. Досталось даже бабушкам, которых у школы разгоняла полиция из-за приезда Михаила Игнатьева.

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К перечню событий, ударивших по репутации власти, можно также отнести продолжающийся скандал вокруг полигона ТБО в Новочебоксарске, где в начале года разбирались с тарифами на вывоз мусора, после этого инициировали новые судебные разбирательства, а затем «фронтовики» провели собственное расследование и заподозрили в том, что новый полигон может превратиться в Пихтулинскую свалку-2. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, возбудив уголовное дело по факту разлившихся на полигоне сточных вод.

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Апофеозом года стало отношение в Чувашии к гостям Владимира Путина: в ноябре Ереванскому русскому драмтеатру, гастроли которого проходили в рамках Дней культуры Армении в России, сначала предложили приехать в «другое время», а затем отправили в малый зал ДК тракторостроителей, который не вмещал ни декорации, ни само действо, не отвечал элементарным канонам гостеприимства.

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И это только часть событий, получивших федеральных резонанс.

Кадровый хаос

В Чувашии продолжаются кадровые перетасовки, которые всё чаще называют «безумием и коллапсом». Только в высшем эшелоне власти за год сменились: министры транспорта и здравоохранения, полпред Чувашии при президенте, все три уполномоченных (по правам человека, ребёнка и предпринимателей), глава гостехнадзора.

Питер Брейгель Старший. Детские игры (фрагмент). 1560

Самым скандальным и вызывающим было назначение на пост детского омбудсмена Елены Сапаркиной — племянницы супруги Михаила Игнатьева, что вызвало резкую критику оппозиции и серию одиночных митингов, в том числе с требованием стать «уполномоченным по родственникам Игнатьева». Ещё одно неоднозначное решение — назначение Юрия Акиньшина на пост чувашского полпреда: он был уволен в 2013 году с должности заместителя руководителя Росреестра после проверки Счётной палаты РФ, выявившей нарушения в деятельности ведомства примерно на 24 млрд рублей, а затем стал советником министра экономического развития РФ, осуждённого за взятки Алексея Улюкаева. А в муниципалитетах и вовсе развернулся кадровый конвейер: зачастую даже местные не знают своих часто сменяющихся глав.

Кадровый бардак устроили и в Госсовете Чувашии, «продавив» на руководящие посты от оппозиции кандидатов, не поддержанных партиями. При этом наибольшее давление было оказано на справороссов, которых выматывали абсурдными решениями в течение года. Это завершилось победой эсеров, в пользу которых с парламента суд взыскал 10 тыс. рублей.

Кадровый коллапс усиливают уголовные дела на высокие чины. Федеральный резонанс получило уголовное дело на экс-лидера столичных единороссов и экс-главу Чебоксар Ирину Клементьеву. Под уголовное преследование попали также бывший заместитель руководителя администрации главы Чувашии, бывшие первые заместители министров спорта и образования, экс-глава минприроды Чувашии. И бывшие сити-менеджеры: Новочебоксарска, Чебоксарского района (самого крупного сельского района), Комсомольского и Цивильского районов.

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Правоохранительные органы заявляют о «высокой латентности коррупционных преступлений» и «недостаточной результативности работы». В связи с чем прокуратура в адрес полиции внесла представление. «Как неудовлетворительную» оценили работу по противодействию коррупции в СУСК по Чувашии.

Коррупция

«Вот тебе орден — пиши заявление»

Подготовка к выборам главы Чувашии (срок полномочий Михаила Игнатьева заканчивается в 2020 году) в регионе уже так или иначе началась. Первыми заявили справороссы, которые фактически стали центром протестного движения в республике: собирая народ, собираясь вместе с народом. На одном из октябрьских митингов справороссы прямо предложили Михаилу Игнатьеву «уйти красиво, вовремя, добровольно».

Подогревают эти настроения ситуация с федеральной наградой «Орден Почёта» — указ о награждении Михаила Игнатьева президент Владимир Путин подписал в мае, но прошло уже семь месяцев, а она до сих пор не вручена. При этом через месяц после президентского указа чувашские депутаты приняли решение о награждении Игнатьева местной наградой — орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой»: вручение несколько раз переносилось, и в конце декабря (через полгода после присуждения) она была вручена по-тихому, в «полудомашней» обстановке.

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«Мне сложно сказать, почему Путин до сих пор не вручил Игнатьеву награду. Могу ошибаться, но не исключаю, что ему сказали: «Михаил Васильевич, дорогой, вот тебе орден — пиши заявление». Но он не захотел», — полагает лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков.

«Я, например, не скрываю, что мне бы хотелось видеть иного человека руководителем Чувашии. Поэтому многое зависит от нашей фракции. До президентских выборов Игнатьев, скорее всего, останется работать. А затем, очевидно, будет снят, потому что мы своих усилий не оставим», — сказал справоросс, подчеркнув, что партия уже готовится к выборам вне зависимости от того, когда бы они ни состоялись.

Сегодня остаётся вопрос, как будет дальше развиваться губернаторский партийный паритет. В настоящее время в обновляющемся губернаторском корпусе — четыре представителя всех трёх оппозиционных парламентских партий. У каждой из них есть «свой» губернатор, а у КПРФ — даже два.

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