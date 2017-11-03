Прокуратура Чувашии требует от МВД заняться коррупционерами

Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В Чувашии число коррупционных дел может значительно возрасти. В республиканской прокуратуре заявляют о «высокой латентности коррупционных преступлений» и «недостаточной результативности работы» регионального МВД. В связи с чем в адрес полиции внесено представление. Ранее «как неудовлетворительную» оценили работу по противодействию коррупции в СУСК по Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным надзорного ведомства, в январе-сентябре 2017 года снизилось количество зарегистрированных коррупционных преступлений с 267 до 207. При этом наиболее существенно, с 52 до 8, уменьшилось число выявленных преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Причина такого снижения заключается в недостаточной результативности работы, проводимой оперативными подразделениями правоохранительных органов в условиях высокой латентности коррупционных преступлений. В этой связи прокуратурой республики в Министерство внутренних дел по Чувашской Республике внесено представление об устранении нарушений законодательства, в том числе содержащее требование об активизации работы по выявлению преступлений коррупционной направленности», — говорят в надзорном ведомстве, подчёркивая, что «органами прокуратуры республики усилена работа по выявлению в ходе прокурорских проверок преступлений коррупционной направленности».

В частности, следственные органы направлено 32 материала для решения вопроса об уголовном преследовании лиц за совершение коррупционных преступлений, по результатам рассмотрения которых возбуждено 25 уголовных дел. Так, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Мариинско-Посадского района, в отношении главы администрации Бичуринского сельского поселения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»). По данным надзорного ведомства, он без проведения торгов незаконно передал в аренду коммерческой организации три земельных участка, которые через некоторое время были переданы в собственность по явно заниженной цене. Ущерб, нанесённый сельскому поселению, оценён в 19 млн рублей.

Напомним, в этом году в Чувашии сменился прокурор. 17 июня прокурором Чувашской Республики назначен Василий Пословский, который ранее возглавлял прокуратуру Адыгеи.

Отметим, ранее вопрос по противодействию коррупции был поднят на коллегии регионального СУСК по итогам I полугодия.

«Имеется ряд тревожных моментов в нашей работе. Как неудовлетворительные можно оценить результаты нашей деятельности по противодействию коррупции. Так, со 183 до 69, то есть в 2,7 раза, уменьшилось количество возбужденных уголовных дел о коррупционных преступлениях. Также почти в 4 раза меньше уголовных дел направлено в суд. Понятно, что не всё в данном направлении деятельности зависит от нас, в основном мы работаем на материалах, поступающих из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также из контрольно-надзорных органов. В то же время имеются возможности выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности следственным путем», — сказал, в частности, глава чувашского СУСК Александр Мигушов.

Было отмечено, что для этого необходимо в процессе рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел тщательнейшим образом проверять обстоятельства совершения преступных деяний, цепляться за каждую ниточку, которая может привести к выявлению новых эпизодов преступной деятельности». Также особое внимание следует уделять личным приёмам граждан.

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