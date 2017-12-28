С самого начала предвыборной кампании Дональда Трампа, а точнее, с того момента, как он стал кандидатом в президенты от республиканцев, российская и американская пресса начали анализировать, что же будет значить его победа для российско-американских отношений. Хотя тогда, конечно, в победу миллиардера почти никто всерьез не верил.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Сам Трамп в бытность кандидатом высказывался о Владимире Путине с уважением и некоторой симпатией, а Россию характеризовал с куда меньшей агрессией, чем тогдашний глава Белого дома Барак Обама. Президент России, в свою очередь, выражал готовность работать с любым победителем демократических выборов, но в подборе слов и характере высказываний многие специалисты и обыватели также усмотрели если и не явную симпатию, то явное предпочтение Трампа его сопернице Хиллари Клинтон.

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