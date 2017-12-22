Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал работорговлю в Ливии, новость о которой появилась в CNN в прошлом месяце, как «преступление против человечности». Лидеры европейских и африканских государств поддержали точку зрения Макрона на саммите в Буркина-Фасо, потребовав искоренить работорговлю в Ливии. Нигерия и Сенегал предприняли попытки вывезти собственных граждан из Ливии на самолетах. Генсек ООН Антониу Гутерриш громко осудил ситуацию в Ливии и сделал неубедительные заявления относительно работы по искоренению работорговли, пишет Нанджала Ньабола в статье для The Foreign Policy.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Казалось, что международная общественность наконец-то признала, что мигранты, застрявшие в Ливии, оказались в тяжелом положении. Однако притворное удивление на лицах европейских и африканских лидеров было и остается неискренним. Конечно, CNN удалось ознакомить широкую общественность с фактом работорговли, вызвав новую волну интереса к данному вопросу, однако для мировых лидеров и международных организаций, таких как ООН, информация о работорговле в Ливии вообще не новость.

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Ливия

Уже в 2010 году парламент Италии был хорошо осведомлен о том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи создал на территории страны лагеря для мигрантов и беженцев. Италия и другие европейские страны платили Каддафи десятки миллионов долларов, чтобы сдержать нелегальную миграцию. Однажды бывший ливийский лидер заявил, что ЕС может превратиться в «еще одну Африку» в результате беспрепятственной миграции. Ранее поступали сообщения о том, что в отношении мигрантов, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей, применяются избиения и пытки. Кстати, данные ливийские центры финансирует ЕС, их также поддерживает Международная организация по миграции (МОМ). Европейские правительства, кажется, не очень интересует положение мигрантов в Ливии.

Гуманитарные организации неоднократно предупреждали, что политика ЕС, особенно меры по ограничению безопасных легальных маршрутов миграции, непосредственным образом влияет на ухудшение положения мигрантов и беженцев в Ливии. В МОМ еще в апреле 2017 года выразили обеспокоенность тем, что работорговля в Ливии расширяется. По данным гуманитарной организации «Врачи без границ», европейская финансовая поддержка ливийских центров содержания под стражей превращает их в прибыльное предприятие.

Другими словами, европейские лидеры, которые сегодня якобы шокированы, уже на протяжении многих лет прекрасно осведомлены о ситуации в Ливии. Однако вместо того, что предпринять необходимые действия, они сосредоточились в основном на управлении общественным мнением.

Правительства африканских стран также являются соучастниками современной работорговли в Ливии. Мало того, что они хорошо знали о сложившейся ситуации, они создали неблагоприятные экономические условия, которые способствовали оттоку населения из собственных стран. Международное право проводит различие между беженцами, которые ищут международной защиты, и мигрантами, которые стремятся к новым социальным и экономическим возможностям. Миграционный поток сигнализирует о неудачной политике африканских государств. Мигранты неоднократно заявляли, что с радостью вернулись бы обратно на родину, если бы экономическая и политическая ситуация изменилась бы к лучшему.

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Мигранты

Почему мировые лидеры так долго хранили молчание после того, как появились документальные свидетельства преступлений в Ливии? Отчасти это произошло от того, что лидеры, высказывающиеся за свободу миграционной мобильности, рискуют столкнуться с политической реакцией. С укреплением в ЕС позиций крайне правых, даже такие номинально центристские политики, как Макрон, сделали крен в сторону ксенофобской политики, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

С другой стороны, молчание мировых лидеров можно объяснить ростом глобального расизма, направленного против чернокожего населения. Замалчивание работорговли в Ливии и отсутствие борьбы с ней являются симптомами глобального расизма. Страх перед мигрантами уже давно является частью европейской политики.

Работорговля в Ливии — это кульминация кризиса, который мировые лидеры уже давно взращивали благодаря своей миграционной политике, которая представляет собой молчаливое признание того, что для нежелательных мигрантов уготован ценник.