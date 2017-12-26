Максим Исаев, , 18:43 — REGNUM

Период, начавшийся после Второй мировой войны, ознаменовал начало нового мирового порядка: Pax Americana (гегемония США в качестве доминанты западного мира). С тех пор США играли центральную роль в глобальной политике, формируя институты и нормы, регулирующие деятельность международного сообщества. Права человека, демократия и экономика свободного рынка стали основными американскими ценностями, пишет Мир Садат в статье для The National Interest.

США стоит обратить внимание на геостратегическое значение Индии для достижения собственных интересов и роль, которую Нью-Дели может сыграть в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты ввели термин «Индо-Тихоокеанский», чтобы отразить новый ландшафт, который включает в себя Индию на западе, США на востоке, Японию на севере и Австралию на юге. Для Индии Индо-Тихоокеанская конструкция подтверждает, что страна является великой державой, которая заслуживает уважения. Для Соединенных Штатов она отражает обширную сферу ответственности, возложенную на Тихоокеанское командование ВС США. Для Японии данная это означает противодействие распространению влияния КНР. Для всех трех стран Индо-Тихоокеанская конструкция поддерживает их индивидуальные усилия по расширению отношений с растущей Индией.

Индо-Тихоокеанский регион охватывает более 51% земной поверхности и включает в себя примерно половину населения мира. В данном регионе проживает больше людей, чем где бы то ни было. Согласно прогнозу ООН, каждый седьмой из 10 человек будет проживать в Индо-Тихоокеанском регионе к 2050 году. Также большинство из 38 мегаполисов (численность населения которых превышает 10 млн человек) и семь быстрорастущих мировых рынков расположены в данном регионе. Ежегодно 100 тыс. торговых судов (25% от мировой торговли) проходят через Малаккский пролив, соединяющий Индийский океан с Тихим.

Семь из десяти крупнейших армий в мире расположены в Индо-Тихоокеанском регионе, причем 26 из 36 стран региона имеют собственные вооруженные силы. Большинство из этих стран пытаются увеличить свои военно-морские возможности. В частности, военная модернизация Индии призвана расширить как сухопутные, так и морские силы, чтобы соответствовать своей роли великой державы.

В августе 2017 года вооруженные силы Индии вошли в четверку лучших армий мира. Индия имеет вторую по величине действующую армию в мире, которая насчитывает 1 млн 400 тыс. человек, причем в резерве насчитывается еще 2 млн 800 тыс. человек. В 2016 году Индия имела пятый по величине военный бюджет в сравнении с США, Китаем, Россией и Саудовской Аравией.

За последние пять лет Индия стала крупнейшим в мире импортером вооружений. После России Соединенные Штаты являются вторым по величине поставщиком оборонного оборудования в Индию. За последнее десятилетие Индия увеличила закупки у американских технологических и оборонных компаний практически с нуля до $14 млрд. Экономический рост Индии и военная модернизация зависят от широкого спектра космических, ядерных, морских и авиационных технологий.

Индия стремится, чтобы зарубежные оборонные кампании налаживали производство военной техники на территории страны, что положительно влияет на национальный производственный потенциал. Кроме того, Индия проводит совместные учения с Японией и США, а в рамках четырехстороннего диалога по вопросам региональной безопасности и с Австралией.

Индия стремится установить свое превосходство в Индийском океане. Готовность страны использовать свои вооруженные силы за ее пределами стала критически важной для защиты национальных интересов и сохранения существующего порядка в регионе. Чтобы поддержать эту цель, Индия хочет увеличить ежегодные продажи оружия с $150 млн до $3 млрд в течение следующего десятилетия. Индии необходимо резко расширить свое предложение на рынке военных технологий и увеличить число региональных покупателей.

Индия не считает, что морское сотрудничество с региональными государствами и военно-морскими державами обусловлено исключительно необходимостью обеспечения безопасности морских коммуникаций или противодействия пиратам и контрабандистам. Страна в первую очередь намерена проявить себя в качестве главной морской силы. Индия находится на траектории роста, ей требуется пространство, необходимое для реализации своих военных и экономических амбиций.

Страна является седьмой по величине экономикой в мире, ВВП Индии составляет более $2 трлн. Японский центр экономических исследований прогнозирует, что к 2029 году Индия превратится в третью по величине экономику мира, уступив первые две позиции только США и КНР. Экономический спад в России, Китае и Бразилии увеличит долю Индии в мировом ВВП.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к 2024 году Индия станет более густонаселенной страной, чем Китай, в основном из-за более молодой возрастной структуры населения. Кроме того, средний класс Индии насчитывает от 130 до 400 миллионов человек, а недавние исследования показали, что численность среднего класса увеличивается. Если Индия хочет улучшить торговые и экономические отношения, ей необходимо будет расширить доступ на рынок.

За последние три десятилетия Китай вновь стал великой державой. Важно, чтобы Индия, Япония, Австралия и США действовали на основе стремления к созданию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского» региона. Администрация США может опереться на Индию при проведении региональных диалогов и военных учений. Индии необходима помощь Вашингтона для проведения интеграции собственного, российского, британского, французского, немецкого, израильского, японского и американского военного оборудования. Индия должна уменьшить свою зависимость от российских военных продаж и сделать ставку на другую конкурентоспособную военную технику, поскольку это способствовало бы более эффективной интеграции с силами США, Японии, Южной Кореи и Австралии.

Военные усилия Индии должны подкрепляться дипломатическими и экономическими усилиями. Страна не является членом «большой семерки» (G7), СБ ООН или Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — самой важной экономической организацией в Азии. Уже несколько лет подряд индийские и американские аналитики выступают за восхождение Индии в одну или все эти организации.

Соединенным Штатам следует поддержать вхождение Индии в «большую семерку». Повышение международного статуса Индии уравновесит влияние КНР в регионе. В конечном итоге Индия может превратиться в альтернативную модель для развивающихся стран, чье внимание сейчас привлекают авторитарные модели.

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