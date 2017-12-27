Курс оказания максимального давления на КНДР администрации президента США Дональда Трампа, заключающийся во введении жесточайших санкций и демонстрации военной мощи, не смог замедлить развитие северокорейской ракетно-ядерной программы. С тех пор как Трамп занял свой пост в январе 2017 года, Пхеньян провел успешные испытания двух видов межконтинентальных баллистических ракет, а также своего наиболее мощного ядерного заряда. Иными словами, стратегия главы Белого дома в отношении КНДР очевидным образом терпит крах, пишет Эрик Гомез в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Ключевым недостатком нынешней стратегии США является то, что ее цель нереалистична. Так, Вашингтон требует полного, проверяемого и неотвратимого ядерного разоружения Корейского полуострова, не желая идти на взаимодействие с Пхеньяном без удовлетворения этих требований. Власти США хотят дать понять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что нежелание отказаться от его ядерных амбиций будет сопряжено со значительными издержками. Тем не менее ядерное оружие для северокорейского руководства — инструмент выживания, поэтому в Пхеньяне готовы терпеть любые издержки, чтобы сохранить у себя ядерное оружие. Кроме как с помощью войны, США нечем надавить на КНДР по-настоящему.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

В частности, новые санкции, введенные администрацией Трампа, возможно, и замедлят развитие новых видов оружия или производство нынешних систем, однако такой подход не решит задачу ядерного разоружения полуострова. Эскалация давления лишь укрепит северокорейское руководство в решимости сохранить ядерное оружие. Более того, если учесть малый размер ядерного потенциала КНДР и относительно плохое состояние систем раннего предупреждения о ядерном нападении и контроля, велика вероятность того, что Ким Чен Ын примет ядерную доктрину наступательного характера, в рамках которой этот вид оружия будет применен в самом начале конфликта.

Без возможности нанесения второго удара наилучшим для КНДР вариантом сдерживания американского нападения является угроза применения оружия до того, как США смогут его уничтожить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Поэтому Вашингтон должен отказаться от своей идеалистической цели полного ядерного разоружения и сфокусироваться на задаче сдерживании первого удара со стороны КНДР. Решить такую задачу проще, тогда сам такой подход более разумен. И тому есть ряд причин. Во-первых, в отличие от ядерного разоружения, в рамках сдерживания основную роль играет сохранение статус-кво, чего проще добиться.

Во-вторых, если первоочередной задачей США является сдерживание Пхеньяна от применения ядерного оружия, тогда Вашингтон должен отказаться от превентивных военных действий против ядерных сил. Дело в том, что угрожать нанести разоружающий удар по Северной Корее — контрпродуктивно. Так лишь обостряется напряженность, а северокорейский лидер Ким Чен Ын оказывается в ситуации, когда ему нужно либо применить ядерное оружие, либо проиграть.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Наконец, отказ от цели полного ядерного разоружения создает большую гибкость в подходе США к КНДР, особенно в области дипломатии. Всё же сейчас у Пхеньяна мало поводов вести переговоры с Вашингтоном, для которого полное разоружение является единственным приемлемым вариантом.

Таким образом, заключает автор, оказание максимального давления для достижения цели ядерного разоружения Корейского полуострова обречено на провал. Вместо него США должны сфокусироваться на сдерживании КНДР от применения своего ядерного оружия. Санкции и военная сила по-прежнему будут играть роль в стратегии, основанной на принципе сдерживания, однако мудрым было бы решение перестать требовать от КНДР отказаться от своего ядерного оружия.