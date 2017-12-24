КНДР: новые санкции Совбеза ООН — это акт войны

Пхеньян, , 08:11 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической Республики полностью отвергают новые санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций и считают их актом войны против северокорейского народа. Соответствующее заявление МИД КНДР распространило сегодня, 24 декабря, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по усилению санкционного давления на Северную Корею в связи с тем, что эта страна недавно провела очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Пхеньян считает, что эта резолюция была «состряпана» США и пресмыкающимися перед ними силами. Резолюция является грубым вмешательством во внутренние дела КНДР и попирает суверенитет Северной Кореи. Власти КНДР расценивают её как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Несмотря ни на что, КНДР продолжит укрепление обороноспособности страны, создавая свои силы ядерного сдерживания. Это необходимо для достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий со стороны Вашингтона.

Если же США хотят жить в безопасности, то им пора отказаться от враждебной политике в отношении КНДР и научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюция Совбеза ООН вводит новые санкции против КНДР. В частности, вводятся дополнительные ограничения на поставки в эту страну сырой нефти, а также продуктов нефтепереработки. Также, все страны мира должны в течение 24 месяцев высдать всех северокорейских трудовых мигрантов. Существенно ограничивается импорт в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Также ограничения вводятся на закупки экспортных северокорейских товаров.