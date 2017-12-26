Конечно, все знают, что в руках Пентагона находится военный бюджет в размере $600 млрд. Часто звучат обвинения в том, что оборонное ведомство США неэффективно расходует средства на протяжении нескольких десятилетий. В прошлом году в СМИ появился кричащий заголовок «Пентагон скрывает доказательства того, что на бюрократические расходы ушло $125 млрд», пишет Томас Споер в статье для The National Interest.

Пентагон

Казалось бы, что только еретик поставил бы под сомнение необходимость ревизии оборонного ведомства США. Но что, если в конечном итоге аудит Пентагона окажется пирровой победой? Существует большая вероятность того, что достигнутые результаты не оправдают потраченных средств.

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Недавно в Пентагоне заявили, что после нескольких лет подготовки ведомство наконец-то готово пройти аудиторскую проверку. Представитель Пентагона Дэвид Норквист отметил важность того, чтобы «Конгресс и американский народ были уверены в том, что руководство министерства обороны» эффективно тратит каждый доллар налогоплательщиков. Норквист добавил, что отныне ежегодные финансовые ревизии станут частью повседневной жизни Пентагона.

Разумеется, Пентагон заслуживает всяческих похвал, поскольку ему пришлось проделать огромную работу, чтобы превратить финансовые ревизии в часть своей повседневной жизни. Однако прежде всего гражданам США нужно получить гарантии того, что ежегодный дорогостоящий финансовый аудит оборонного ведомства, отвечающий всем общепринятым принципам бухгалтерского учета, в конечном итоге приведет к улучшению функционирования Пентагона. Именно этот аспект необходимо рассмотреть более детально.

Конгресс США

Конгресс долгое время являлся той движущей силой, которая выступала за проведение финансового аудита оборонного ведомства. Начиная с 1990 года, а затем в 2010 году Конгресс принял законы, в соответствии с которыми Пентагон должен был пройти полный финансовый аудит начиная с 2018 финансового года.

С тех пор высокопоставленные должностные лица США не упускали ни одной возможности, чтобы лишний раз напомнить о важности данной проверки. Например, сенатор Чак Грассли в своем недавнем выступлении заявил, что «26 лет злостных проволочек показывают, что внутреннее сопротивление ревизии отчетов является очень сильным». В апреле 2017 года восемь американских сенаторов заявили министру обороны США Джеймсу Мэттису, что «аудиторские проверки по своей сути обеспечивают контроль, защищающий от мошенничества, растрат и злоупотреблений».

Разумно, не правда ли? Но какую цену придется заплатить за этот контроль? Норквист также отметил, что для проведения ежегодного аудита потребуется небольшая армия ревизоров — около 1 тыс. 200 человек. Норквист также подсчитал, что общая стоимость аудита, предусмотренного в 2018 году, составит $847 млн. Это слишком большая сумма для испытывающего финансовые затруднения оборонного ведомства. Данная сумма сопоставима со стоимостью восьми истребителей F-35.

Почему аудит такой дорогой? Аудит Пентагона можно сравнить с аудиторской проверкой крупной корпорации. Ревизоры должны проверить не только бухгалтерские «книги», но и записи о собственности и расчетную стоимость миллионов единиц оборудования, включая старинные бронетранспортеры и вооружение времен Второй мировой войны. Ревизоры также должны проверить данные о кадровом составе, включая сведения о браке и дате рождения каждого сотрудника, и еще тысячи других записей.

Аудит оборонного ведомства США несопоставим по объему и размеру с финансовыми проверками других ведомств. Пентагон представляет собой глобальное предприятие, численность персонала которого превышает два миллиона человек. Проведение данной проверки является дорогостоящим и трудоемким, более того, данный аудит будет дублировать уже имеющиеся в Пентагоне механизмы финансового контроля.

ВВС США

Так зачем он вообще нужен? Это хороший вопрос. Согласно американскому законодательству, все корпорации США проходят ежегодные строгие финансовые проверки, чтобы уверить потенциальных инвесторов в том, что предлагаемые для продажи ценные бумаги данных корпораций подкреплены безукоризненной финансовой отчетностью. Однако Пентагон не является корпорацией, и у него нет столь острой необходимости для проведения аудита.

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И, что наиболее важно, финансовые проверки не являются лучшим инструментом для выявления неэффективности, растрат и мошенничества. Для этих целей существуют более совершенные методы, например, безупречное финансовое планирование, аудиторская проверка контрактов или случаев перерасхода финансовых средств, строгое управление и непрерывное совершенствование всех процессов. Действительно, американские компании, которым не нужно проходить финансовый аудит, обычно избегают его, поскольку он не приводит к значительному сокращению непроизводственных растрат или случаев мошенничества, т. е. не окупает затрат, необходимых для проведения финансового аудита.

Учитывая то, что возможности американских военных ухудшаются из-за нехватки ресурсов, происходят столкновения военных кораблей с торговыми судами, а войска порой испытывают нехватку боеприпасов, ежегодный аудит Пентагона стоимостью $847 млн, который, скорее всего, приведет к скромным улучшениям, стал бы слишком дорогостоящей ошибкой, которую оборонное ведомство США просто не может себе позволить.

Налогоплательщики США должны быть уверены, что оборонное ведомство расходует финансовые средства честно и эффективно. Конгресс и Пентагон должны найти менее дорогостоящее решение, которое позволило бы уверить налогоплательщиков в том, что их деньги используются эффективно. Нужно определить, какие элементы финансового аудита действительно необходимы и как можно снизить затраты, необходимые для проведения ревизии оборонного ведомства.