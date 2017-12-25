Александр Белов, , 19:39 — REGNUM

Брюссель долгое время пытался контролировать вооруженные силы государств-членов Европейского союза, намереваясь в конечном итоге создать армию ЕС. Соединенное Королевство в значительной степени пресекло эти усилия, считая, что данная инициатива ущемляет национальный суверенитет и ведет к созданию конкурента НАТО, пишет Даниэль Кочис в статье для The National Interest.

Однако теперь, когда Великобритания запустила процесс выхода из ЕС, европейские сторонники идеи федерализма считают, что настало самое время для продвижения планов по созданию европейских сил обороны, не поддающихся контролю со стороны национальных государств.

Если данные усилия окажутся успешными, то никем не избранный евробюрократ будет решать, направить ли данные «войска» в бой. Решение о развертывании сил в зоне боевых действий, которое может быть сопряжено с гибелью военнослужащих, является одной из самых священных обязанностей любого правительства. Идея о том, что никем не избранный, никому не подконтрольный и не несущий ответственности за свое решение евробюрократ может подвергнуть жизнь военнослужащих опасности, должна многих насторожить.

Однако в текущем месяце Европейский совет продвинулся еще на один шаг к созданию собственной армии. Было подписано соглашение о создании постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO). Данное соглашение не подразумевает создание армии ЕС, но является большим шагом к возможному созданию европейских вооруженных сил.

Несмотря на то, что заявленные цели PESCO предусматривают координацию оборонных закупок и объединение денежных средств и военных возможностей стран-членов ЕС, по сути это означает попытку перехвата контроля у национальных государств над собственными вооруженными силами. Из нынешних стран-членов ЕС в данной инициативе не будут участвовать только Дания, Мальта и Великобритания.

«Она, спящая красавица Лиссабонского договора, проснулась: постоянное структурированное сотрудничество запущено. Я приветствую оперативные шаги, предпринятые сегодня государствами-членами, направленные на то, чтобы заложить основы европейского оборонного союза. Наша безопасность не может быть обеспечена за счет аутсорсинга», — заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на своем Twitter аккаунте.

Конечно, европейские чиновники не будут скупиться на обещания относительно PESCO, но на практике появление PESCO вряд ли приведет к значительному увеличению военных возможностей. Достигнутое соглашение не предполагает увеличения расходов на оборону. На самом деле может оказаться, что некоторые европейские страны, наоборот, сократят свои расходы на оборону. Единственное, что позволит создать PESCO — это дополнительный бюрократический аппарат в ЕС. Как бы там ни было, НАТО остается единственным институтом, способным предоставить реальные возможности для защиты ЕС.

Однако это не значит, что администрации президента США Дональда Трампа не нужно было противостоять европейским попыткам по перехвату управления. Продолжающееся стремление ЕС к интеграции своих оборонных возможностей противоречит принципам, выдвинутым 19 лет назад тогдашним государственным секретарем США Мадлен Олбрайт.

Олбрайт выдвинула три принципа, которыми необходимо руководствоваться США в отношении стремления ЕС к интеграции: никакого отхода США от обязательств по обороне Европейского союза; никаких параллельных структур, дублирующих НАТО; никакой дискриминации в отношении стран-членов НАТО, не входящих в ЕС. Эти три принципа актуальны сегодня, как никогда.

Усилия ЕС, направленные на более глубокую военную интеграцию, не привели к увеличению военного потенциала США или НАТО. Вместо этого данные усилия приводят к конкуренции с НАТО за скудные европейские оборонительные ресурсы.

Каждый евро, потраченный на дублирующие структуры (например, создание военного штаба ЕС в начале этого года), означает сокращения средств, которые могут быть потрачены на реальные возможности.

Даже координация по военным закупкам и разработкам, которую хотят возложить на PESCO, может быть достигнута посредством двусторонних или многосторонних соглашений между отдельными национальными государствами или через НАТО. Данное решение было бы гораздо эффективнее.

Более того, усилия по интеграции европейских оборонных возможностей означает дискриминацию для стран-членов НАТО, не входящих в ЕС, например, таких как Албания, Черногория, Норвегия и Турция. Эти страны имеют решающее значение для поддержания мира и стабильности на континенте.

Наконец, ЕС никогда не сможет обеспечить тот уровень безопасности, которой в настоящее время поддерживается за счет НАТО и США. Усилия, которые подрывают первенство НАТО в вопросах безопасности в ЕС, также ведут к ослаблению трансатлантической связи в области безопасности.

Неограниченное влияние США в НАТО подразумевает и крупные инвестиции. Интеграционные усилия ЕС могут снизить роль этих инвестиций, а следовательно, и влияние США на европейскую безопасность. Все попытки ЕС по созданию собственной армии подрывают НАТО — единственный гарант безопасности в ЕС, и ослабляют трансатлантическое звено. Соединенные Штаты должны направить страны ЕС по правильному маршруту, продвигая политическую повестку, которая обеспечивает американское участие и влияние на защиту континента.

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