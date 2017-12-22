В Курганской области на этой недели обсуждались три ключевые темы. Сельские учителя Зауралья лучше жить не станут, но власть с ними активно общается. Курганская область плетется в хвосте всевозможных рейтингов, но это уже никого не удивляет и не шокирует. Генпрокуратура РФ плотно взялась за абсурдное дело курганского фермера, которого собирались судить за покупку GPS для отслеживания теленка, и, возможно, это грозит пересмотром Уголовного кодекса РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская Область СМИ

Первые с конца

Итоги 2017 года для Курганской области, судя по Рейтингу эффективности управления в субъектах Российской Федерации, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), неутешительные, если не сказать плачевные. Уральский федеральный округ предстал здесь «тяни-толкаем». Когда Тюменская область заняла в рейтинге АПЭК первое место, Курганская область стала 85-й, заняв первую строчку с конца.

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В аутсайдерах регион и в рейтинге фонда «Медиастандарт», где Курганская область была названа наименее развитой в российской сфере СМИ. Отмечается, что отстающими признаны регионы, где традиционные средства массовой информации находятся под контролем власти и практически не в состоянии конкурировать с соцсетями. Отчего объяснима встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с блогерами в середине недели. В целом общение с интернет-лидерами общественного мнения прошло в конструктивном ключе. Блогерам в финале подарили футболки с логотипом анонимного критического по духу Telegram-канала «Курганский дед», чем несказанно их ошарашили.

«Говоря об итогах года, губернатор сказал, что считает наиболее важным событием 2017-го снижение тарифа на электроэнергию для физических лиц. Затронув тему реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды», Алексей Кокорин отметил, что поставлена задача привлекать к обсуждению планов по благоустройству на следующий год заинтересованных активных жителей. Здесь есть примеры того, как главы некоторых районов халатно подходят к реализации программы. По некоторым из них впереди могут быть приняты кадровые решения», — подводит итоги встречи с губернатором руководитель ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин.

ИА Красная Весна Корова

Как фермер заставил пересмотреть УК РФ

Дело курганского фермера заставило заняться пересмотром законодательных норм по статье 138.1 Уголовного кодекса РФ. Генеральная прокуратура России, по словам официального представителя Александра Куренного, проверит все уголовные дела, возбужденные по факту незаконного оборота специальных технических средств.

Напомним, на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года президент России Владимир Путин был удивлен уголовному преследованию фермера из села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области, купившего GPS-трекер на сайте китайского интернет-магазина для слежки за коровами. За незаконный оборот специальных технических средств мужчине грозил либо штраф в 200 тысяч рублей, либо четыре года лишения свободы.

«Я даже не понял, за что. Это запрещено? Я даже не знал, что есть такая статья. К котам даже привинчивают ГЛОСНАС и GPS. А тут корова. Надо как-то отрегулировать этот вопрос», — отметил Владимир Путин.

Результат президентского реагирования не заставил себя ждать: в тот же день Генпрокуратура РФ сообщила о пересмотре дела фермера-«шпиона».

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В Генпрокуратуре РФ отмечают: за первые шесть месяцев 2017 года было возбуждено 117 уголовных дел относительно покупки в китайских интернет-магазинах «шпионских» гаджетов, в 2016 году в судах рассмотрено 228 аналогичных дел. В основе своей покупатели запрещенных гаджетов приговариваются к штрафам, оправдан лишь один подсудимый.

В Совете Федераций в первые месяцы 2018 года также рассмотрят вопрос о возможной декриминализации ст.138.1 УК РФ.

Замгубернатора все-таки посадили

Поставлена точка в уголовном деле против бывшего заместителя губернатора курганской области Павла С. и его подельницы Галины Л., которая до последнего момента возглавляла Большечаусовский сельсовет Кетовского района. Дело тянулось с 2016 года. Мало кто верил, что чиновники получат реальные сроки заключения. В итоге замгубернатора Зауралья приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Глава сельсовета осуждена на 3,5 года колонии общего режима. Оба после отбывания срока в течение трех лет не смогут работать в сферах, связанных с административной и хозяйственной деятельностью.

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Отметим, что следствием и судом доказано, Галина Л., используя устаревшие бланки свидетельства о праве собственности на землю, заполняла их задним числом, и с помощь уже бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла С. оформляла землю на доверенные и подставные лица. Таким образом осужденной главой сельсовета было оформлено 10 земельных участков. Далее земля была продана по рыночной цене. Для возмещения вреда, причиненного преступлениями, наложен арест на движимое и недвижимое имущество осужденных чиновников, сообщает прокуратура Курганской области.

Алексей Кокорин

Во всем виноват Минфин

В начале недели глава Зауралья Алексей Кокорин пытался успокоить учителей курганских сел. Ранее с педагогами встречались чиновники правительства региона. Поводом для несмолкающего полугодового конфликта учителей и руководителей губернии стала отмена стопроцентных компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и замена их на выплаты в 1200 рублей, согласно программе оздоровления экономики Зауралья. Кроме того, учителя отправили видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на зарплаты в 14—17 тыс. рублей в месяц. Компенсация в 1 200 рублей окупает лишь восьмую часть машины дров. А таких машин на зимний период необходимо не менее четырех. Далее выяснилось, что в Звериноголовском районе из денег, предназначенных на оплату труда учителей, содержали технический персонал.

Как пояснил на встрече с учителями губернатор Кокорин, норматив компенсации в 1 200 рублей за ЖКУ сельским учителям рекомендовал Зауралью Минфин России. И, возможно, во втором квартале 2018 года размер компенсации увеличится на 20%. Правительство Курганской области обещает умолять об этом федеральных финансистов.

Напомним, программа оздоровления экономики Зауралья была навязана региону из федерального центра в принудительном порядке, так как госдолг субъекта составляет уже треть доходов бюджета.

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Отметим, мизерные зарплаты курганских учителей — притча во языцех с марта 2017 года, когда на уровне правительства России началось разбирательство, почему так случилось, что реальная зарплата учителя в Зауралье составляет 15 тыс. 932 рубля, тогда как власти заявляют о сумме 25 тыс. рублей. Судя по протестам учителей, их положение стало лишь хуже. В регионе наблюдается острая нехватка и старение кадров, сообщила на недавней пресс-конференции руководитель департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова. На сегодня в школах региона открыты 211 вакансий.