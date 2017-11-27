Сокращение номенклатуры и борьба с бюрократией — этот лозунг существует еще со времен перестройки. В Казахстане существует стойкое убеждение, что государству нужен маленький, но профессиональный государственный аппарат. Его постоянно сокращают, трансформируют, модернизируют и структурируют, однако жалобы на его работу не прекращаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Насколько же изменилась численность государственных служащих по сравнению с советским временем в Казахстане? В «Статистическом ежегоднике Казахстана в 1990 году» на страницах 58−59 приведены данные по их численности в 1980 и 1990 году, то есть до и после перестройки. Основой исследования также стали:

лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов (глав администраций — ИА REGNUM ) областей, городов Алма-Аты и Астаны, районов (городов областного значения);

) областей, городов Алма-Аты и Астаны, районов (городов областного значения); лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений;

штатная численность отдельных государственных органов Республики Казахстан, содержащихся за счет республиканского бюджета.

Из численности центральных органов было исключено МВД (как правоохранительная служба), а также подведомственные учреждения (гражданские служащие). В сам список не входят и не входили министерство обороны и спецслужбы.

В итоге получилась нижеследующая таблица. Правда, довольно трудно соотнести категории друг с другом, но все равно общее представление составить можно.

Численность государственных служащих в Казахской ССР и Республике Казахстан, тысяч человек

Численность работников управления Казахской ССР по категориям

1980

1990

2017

Лимиты численности госслужащих Казахстана

84,2

55,7

87,86

Союзный аппарат

0,2

0,2

-

Республиканский аппарат

11,9

6,9

43,524

Областные управления и отделы

22,1

17,0

44,336

Районные и городские управления и отделы

25,7

28,9

Органы хозяйственного управления

24,3

2,7

-

17,8

21,0

0,691

4,8

6,1

8,39

Таким образом, можно отметить следующее:

В управлении Казахской ССР участвовали и партийные структуры, которые дублировали государственную власть и осуществляли над ней контроль, однако в реальности это было избыточно. Поэтому можно брать в качестве количества управляющих сотрудников именно государственных служащих. Несмотря на компьютеризацию и переход государства к капиталистической экономике, численность государственных служащих в исполнительной власти выросла. По сравнению с 1980 годом — незначительно, а по сравнению с 1990 годом — в полтора раза. Интересно, что вообще не изменилось количество госслужащих в местных исполнительных органах, хотя количество административно-территориальных единиц изменилось. Зато в шесть раз по сравнению с 1990 годом и в 3,6 раза по сравнению с 1980 годом выросло количество госслужащих в центральных исполнительных органах. Именно там и можно их действительно сокращать. Увеличилось число госслужащих, которые обеспечивают деятельность судов, но сильно упало количество сотрудников в аппаратах местного самоуправления.

Таким образом можно определить, где и как выросло количество государственных служащих в Казахстане. Но так как именно центральные государственные органы и определяют штатную численность собственных структур, кажется нереальным, что они решат сами себя ограничить в количестве. Плюс сейчас огромную часть их работы составляют внутри‑ и межведомственные согласования. Причина проста: страх взять на себя ответственность за принятие решений. Значит, сокращение штатов потребует изменения и этой части казахстанской политической культуры, а это очень непросто.

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