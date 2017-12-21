В Армении интеллектуальные круги общества уже давно привыкли к той реальности, что такие «сми», как, например, радио «Свобода» в своем махровом русофобстве и безудержном стремлении оправдать свой бюджет, определяемый Конгрессом США, под пропагандистский каток пускают и национальные интересы граждан Республики Армения.

SuperJet International Неожиданный вираж

Последний пример касается заметки от 21 декабря относительно сферы авиации. Корреспондент радиостанции направил вопрос начальнику Главного управления гражданской авиации Армении Сергею Аветисяну о том, что Армения и Россия как-то обсуждали возможности создания национального авиаперевозчика Армении на базе российских «Суперджетов». Аветисян дал ответ: «Когда-то обсуждение было, но дальше этого дело не пошло». С журналистской точки зрения (на мой скромный взгляд журналиста с 17-летним стажем), такой ответ предполагает точку в данной теме. Но поскольку перед радиостанцией стоит задача — публиковать по одному русофобскому материалу в день (могу ошибиться с периодичностью) — надо высосать из пальца по материалу. И высосали. Подключили в комментариях бывшего главного авиатора Армении Шагена Петросяна, который, в отличие от «Свободы», русофобствует не за деньги, а по личным мотивам. Последний поносит «Суперджет» так «профессионально», будто сам над ним работал.

Superjet

Но дело здесь совершенно не в машинах («Суперджет», может, и действительно проблемная машина, но ни я, ни Шаген Петросян в этом понимать не можем). Мы имели удовольствие писать и публиковать об этом еще в январе этого года (когда был действительный повод об этом вспомнить), что: во-первых, речь идет не о нацперевозчике, поскольку Республика Армения юридически обязалась не иметь его. Эту идею угробил в первую очередь владелец компании «Армавиа» Михаил Багдасаров своим бесталанным руководством, во вторую — международные бесхребетные обязательства Республики Армения. Не имея нацперевозчика, Армения проигрывает крупным образом в сфере стратегического планирования своего бытия как государственности. Впрочем, делегируя полномочия Багдасарову с его сформировавшимся в конкретном месте мировоззрением и мышлением, государство Армения действовало тем же образом.

Вопрос в том, что инициатива о новом ПЕРЕВОЗЧИКЕ с армянским флагом на хвостовом оперении исходит от не менее чем Багдасаров антинационального и антиармянского деятеля, каковым является глава Союза армян России Ара Абрамян. У последнего всё валится из рук, не хуже чем у Багдасарова. А сваленный самолет… это, типа, трагедия в Сочи в 2006 году, когда от самолета «Армавиа» мы находили в море куски человеческих тел и фюзеляжа даже самого беспроблемного «баса» (320-го).

Так что проблема не в «суперджете», а в людях, которые в погоне за мнимой властью или баблом рискуют жизнями граждан Армении и не только. И лично я только рад, что в этой теме «дальше обсуждения дело не пошло». У «Свободы», конечно, другие приоритеты.