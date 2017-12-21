Что объединяет Михаила Багдасарова, Ара Абрамяна и радио «Свобода»
В Армении интеллектуальные круги общества уже давно привыкли к той реальности, что такие «сми», как, например, радио «Свобода» в своем махровом русофобстве и безудержном стремлении оправдать свой бюджет, определяемый Конгрессом США, под пропагандистский каток пускают и национальные интересы граждан Республики Армения.
Последний пример касается заметки от 21 декабря относительно сферы авиации. Корреспондент радиостанции направил вопрос начальнику Главного управления гражданской авиации Армении Сергею Аветисяну о том, что Армения и Россия как-то обсуждали возможности создания национального авиаперевозчика Армении на базе российских «Суперджетов». Аветисян дал ответ: «Когда-то обсуждение было, но дальше этого дело не пошло». С журналистской точки зрения (на мой скромный взгляд журналиста с 17-летним стажем), такой ответ предполагает точку в данной теме. Но поскольку перед радиостанцией стоит задача — публиковать по одному русофобскому материалу в день (могу ошибиться с периодичностью) — надо высосать из пальца по материалу. И высосали. Подключили в комментариях бывшего главного авиатора Армении Шагена Петросяна, который, в отличие от «Свободы», русофобствует не за деньги, а по личным мотивам. Последний поносит «Суперджет» так «профессионально», будто сам над ним работал.
Но дело здесь совершенно не в машинах («Суперджет», может, и действительно проблемная машина, но ни я, ни Шаген Петросян в этом понимать не можем). Мы имели удовольствие писать и публиковать об этом еще в январе этого года (когда был действительный повод об этом вспомнить), что: во-первых, речь идет не о нацперевозчике, поскольку Республика Армения юридически обязалась не иметь его. Эту идею угробил в первую очередь владелец компании «Армавиа» Михаил Багдасаров своим бесталанным руководством, во вторую — международные бесхребетные обязательства Республики Армения. Не имея нацперевозчика, Армения проигрывает крупным образом в сфере стратегического планирования своего бытия как государственности. Впрочем, делегируя полномочия Багдасарову с его сформировавшимся в конкретном месте мировоззрением и мышлением, государство Армения действовало тем же образом.
Вопрос в том, что инициатива о новом ПЕРЕВОЗЧИКЕ с армянским флагом на хвостовом оперении исходит от не менее чем Багдасаров антинационального и антиармянского деятеля, каковым является глава Союза армян России Ара Абрамян. У последнего всё валится из рук, не хуже чем у Багдасарова. А сваленный самолет… это, типа, трагедия в Сочи в 2006 году, когда от самолета «Армавиа» мы находили в море куски человеческих тел и фюзеляжа даже самого беспроблемного «баса» (320-го).
Так что проблема не в «суперджете», а в людях, которые в погоне за мнимой властью или баблом рискуют жизнями граждан Армении и не только. И лично я только рад, что в этой теме «дальше обсуждения дело не пошло». У «Свободы», конечно, другие приоритеты.