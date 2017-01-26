Рубен Грдзелян, , 15:14 — REGNUM

Наводящая на нехорошие мысли фраза проскользнула на днях в официальном сообщении Министерства промышленности и торговли РФ относительно встречи главы ведомства Дениса Мантурова с армянскими министрами. В частности, речь идет о том, что «в настоящее время реализуется ряд мероприятий по совместному проекту АО «Гражданские самолеты Сухого» и АО «Согласие» по выводу на рынок авиаперевозок национального армянского оператора с использованием самолета SSJ 100».

В первую очередь странно здесь видеть словосочетание «национального армянского оператора», поскольку Армения отказалась от данной идеи, отдав 2-милионный рынок на откуп идее «открытого неба». То есть находящимся вне конкуренции с местными крупным иностранным перевозчикам. В первую очередь, по объективным соображениям, российским, поскольку основной поток пассажироперевозок из/вне Армении завязан на Россию.

В связи с этим речь может идти только об армянском перевозчике с участием российского капитала, не имеющим в Армении никаких преференций, что противоречило бы политике «открытого неба» (если правительство Армении не отступит от продвижения этой провальной для национальной авиационной отрасли идеи). С другой стороны, даже не имея преимуществ в Армении, экономика совместной авиакомпании может стать эффективной при условии получения равных условий работы в российских аэропортах. В настоящее время российские аэропорты и навигация демпингуют иностранных перевозчиков в пользу национальных. Установив единые тарифы для российских и армянских перевозчиков, российская сторона может приблизить возможность конкуренции между ними, которая в настоящем не просматривается ни в какой перспективе.

Интересной может стать и идея использования «Суперджетов». Первая серийная машина еще в 2011 году была передана обанкротившейся впоследствии армянской компании с национальными преференциями «Армавиа». Тем самым последняя допустила очередную ошибку (последнюю), поскольку, находясь в плачевном финансовом состоянии по причине худого менеджмента, стала эксплуатировать еще не обкатанный в коммерции тип воздушного судна. В связи с этими двумя факторами на «Суперджет» и его производителей со стороны собственника лилось в СМИ много критики. С тех пор SSJ устранил первоначальные недостатки, свойственные новой машине, а «Армавии» не стало.

С 2011 года, когда началось серийное производство SSJ-100, ЗАО «ГСС» произвела в серию 105 машин, из которых до 95 бортов поставлено заказчикам в Таиланд, Италию, Мексику, Лаос, Казахстан, Ирландию и собственно в Россию. Максимальное количество машин было произведено в 2014 году — 35, после чего, в связи санкциями Запада против РФ, производство упало до трех самолетов в 2016 году. Немногим более 50% комплектующих самолета приобретается в США и Франции, да и иностранные заказы занимают немалую долю. К тому же много вопросов остается к производителю по части финансовой эффективности как проекта SSJ-100, так и «Объединенной авиастроительной компании».

В этих условиях производитель заинтересован в новых заказах. Хотя для армянской авиакомпании хватит всего лишь и пары-тройки бортов (в любом случае доминирующие на армянском рынке российские авиакомпании сильно не потеснятся), но и они сегодня для «ГСС» стали важны. С этой точки зрения «ГСС» будет заинтересован в предоставлении льготных условий на эксплуатацию для потенциального перевозчика.

Так что идея создания нового армянского перевозчика с российским капиталом, работа которого завязана на SSJ-100 и российское направление, имеет вполне реальную возможность эффективной экономики. Но только не с компанией «Согласие» и ее собственником, печально известным главой армянской диаспоры в России Арой Абрамяном.

Статьями о безответственной позиции многочисленных «согласий» Абрамяна и возглавляемого им союза изобилует не только российская пресса. Деятельность российского предпринимателя вызывает немало вопросов и на его родине. То Абрамян решает войти в политику Армении и принять участие в выборах, то передумывает, подняв шумиху. Выкидывает людей из своих домов на улицу под соусом «приоритетный государственный интерес» и забрасывает на многие годы стройку в самом центре Еревана по причине многочисленных судебных исков. Имя его то и дело фигурирует в различных сомнительных схемах государственных и межгосударственных масштабов («имущество в обмен долга» между Арменией и Россией).

Допуск Абрамяна с его «согласиями» в сферу авиации гарантирует как минимум провал предприятия. Провал — аналогичный банкротству «Армавиа», у бывшего собственника которого схожие с Абрамяном методы работы и мировосприятие. Реализация идеи обговоренного министрами Караяном и Мантуровым предприятия чревата очередным ударом по сфере армянской авиации, имиджу России в Армении, «Суперджету» и его производителю.

Читайте ранее в этом сюжете: Что светит главе Союза армян России в армянской политике