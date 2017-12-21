Разговоры о привлечении инвесторов, об улучшении инвестиционного климата на Дальнем Востоке сегодня слышны с самых высоких трибун. Для поддержки инвесторов создано столько всевозможных агентств, центров и корпораций, что все и не упомнишь. Все эти ведомства арендуют дорогую недвижимость, заказывают в свои офисы дорогую мебель, проводят дорогие форумы, презентации… Словом, всё для того, чтобы привлечь, наконец, инвесторов на Дальний Восток, содержать который за счёт федерального бюджета становится всё накладней. Если инвесторы не идут в ДФО сами, заманивать их отправляются в Москву, где кормят икрой и крабами и обещают золотые горы, налоговые льготы, полное отсутствие бюрократических преград и прочие «чудеса». И вот — инвестор приходит. И он готов вкладывать деньги (свои деньги!) в дальневосточный регион. И всё вроде поначалу получается: и место под строительство ему отводят без проблем, и в региональной прессе хвалят, и в отчетах чиновников он упоминается с умилением, почти как близкий и любимый родственник. А потом… Потом начинается реальная дальневосточная жизнь.

Хабаровск

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Вот лишь несколько примеров того, что инвесторам, решившим вложить свои, а зачастую и заёмные средства в ДФО, стоит сто раз отмерить, а только потом принимать решение.

История первая: «Тюрьма народу нужнее «Счастья»: УФСИН

История не нова. Продолжается давно и разоряет инвестора — ООО «УИП».

Примерно год назад инвестор начал в Кировском микрорайоне Хабаровска строительство современного торгового центра с детским городком, кофейнями, пиццериями — словом, «Счастье» — оно и есть счастье. И строительство согласовали все власти всех уровней, и стройка началась, и денег инвестор уже вложил немерено. Но стройку неожиданно, сквозь забранные частой решеткой узкие оконца, вдруг разглядело руководство квартирующего рядом СИЗО. И последовала череда судебных исков с решениями не в пользу инвестора: «Стройку снести». Основание: нарушение требований безопасности. Подчеркнём особо: стройка на момент возникновения претензий УФСИН была почти завершена. Раньше ни руководство СИЗО, ни руководство УФСИН по Хабаровскому краю, ни власти, ни архитекторы, ни градостроители, землемеры и прочий многочисленный чиновный люд стройку не видели в упор? Не видели тяжелую технику, не слышали шум? Или задача стояла — разорить инвестора?

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Многочисленные суды, очередной завершился на днях, признали: разрешение на строительство «Счастья» было выдано незаконно.

Процессы тянутся 2 года! Стройка, в которую инвестор вложил деньги, стоит! Власти Хабаровска и Хабаровского края безмолвствуют. Чем всё это закончится для инвестора — неизвестно.

О том, чтобы наконец перенести из центра города давно осточертевшую всем тюрьму — речи не идет.

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История вторая: «Проблемных долгостроев Хабаровску добавили с «божьей помощью»

Это может показаться невероятным, но всё тот же инвестор — ООО «УИМ», воодушевлённый заклинаниями властей о безоблачном инвестклимате в регионе, решил вложить деньги в еще одно строительство в Хабаровске: в жилой комплекс «Грани».

Pictame.com Проект ЖК Грани

Современный жилой комплекс начали строить на берегу Амура. Из окон новостройки открывается внушительный вид на Спасо-Преображенский кафедральный собор. И тут строительству воспротивилось… духовенство. По мнению митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира, «ЖК «Грани» закроет собор и разрушит целостность архитектурно-исторического ансамбля».

Застройщик предложил компромисс: уменьшить этажность, увеличив площадь застройки. Но в епархии и это предложение категорически отвергли, сообщило ИА «Амурмедиа».

Тут стоит сделать одно, очень важное, замечание. Мэрия Хабаровска проект утвердила. Инвестор потратил 200 млн рублей — своих миллионов рублей! — на расселение жильцов безобразных аварийных бараков, которые находились на месте будущего ЖК «Грани». Мэрия Хабаровска возрадовалась и… отказала инвестору в выдаче разрешения на строительство:

«Епархия против!».

Теперь инвестор судится с мэрией ещё и по этому проекту.

А вы, господа из мэрии, где раньше были? Как вы согласовывали проект? Где ваш «безоблачный» инвестиционный климат? Где ваши, многократно растиражированные в СМИ и отчетах «наверх», меры поддержки инвесторов? Вам мало бунтов и голодовок обманутых дольщиков в Хабаровске? У вас каждый житель обеспечен комфортным жильем? А если инвестор разорится и не сможет платить зарплату своим работникам? К сотням работяг, ожидающих месяцами выплаты заработной платы, добавятся еще? И, наконец, какой инвестор пойдет в регион, где существуют вот такие риски?

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История третья: Про молочные реки, кисельные берега и бюрократию

Эта история — из другого дальневосточного региона — Сахалинской области. Там сегодня разворачивается не менее трагичная для инвестора история.

В апреле 2016 года в островной регион пришёл инвестор: ООО «Нечерноземье». Пришёл и предложил построить современную роботизированную молочно-товарную ферму на 560 голов фуражного скота. В региональном минсельхозе инвестора привечали, руку жали, рисовали радужные картины. Проект одобрил губернатор. Инвестору предложили земли сельхозпредприятия «Тимирязевское» — 740 га в долгосрочную аренду. Инвестор под новый проект создал новое предприятие — ООО «Молоко Востока».

Инвестор заключал договора, тратил миллионы… А потом… Потом выяснилось, что на землях, отведенных инвестору, квартирует некий рыбный цех. И уходить он не хочет. А потом и региональное минимущества сообщило без объяснения причин, что проект — не согласовывает.

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А в Корпорации развития Сахалинской области инвестору заявили:

«Ваши потерянные затраты в размере 16 млн рублей — это ваши риски при участии в таких проектах».

Здорово, не правда ли?

Правда, несколько позже ситуацией с этой Корпорацией развития заинтересовался губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Заинтересовался настолько, что уволил её руководителя. Может, и судьба инвестора станет интересна главе региона?

«Инвесторы обратились уже к федеральному инспектору по Сахалинской области Сергею Будкину. Там проводится работа. Мы, со своей стороны тоже держим ситуацию на контроле, будем выяснять позицию областных властей», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Но пока суть да дело — инвестпроект стоит. А инвестор теряет деньги и время.

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Gazprom-neft.ru Самоподъемная буровая установка. Сахалин

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиции в экономику Хабаровского края рухнули ниже уровня 2010 года. Падение фиксируют сами региональные власти. На Сахалине гордятся инвестициями в нефтегазовые проекты. Однако уровень инвестиций в ненефтегазовые отрасли ниже ожидаемого. В ходе рабочей поездки в Сахалинскую область полпред президента в ДФО Юрий Трутнев акцентировал внимание на необходимость привлечения в островную экономику инвесторов, которые реализуют проекты на свои средства, а не на средства бюджета. Пока, если говорить о сельском хозяйстве, в регионе реализуются крупные инвестпроекты в рамках ТОР «Южная». Проекты масштабны, хороши и призваны напоить молоком и накормить мясом жителей Сахалина и Курил. Но финансирует проекты бюджет — в объёме 10 млрд рублей. А инвестору, который не хочет брать денег из казны — от ворот поворот?

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