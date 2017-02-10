Тюрьма Хабаровску нужнее «Счастья»

Хабаровск, , 11:40 — REGNUM Многообещающие инвестиционные проекты в Хабаровске, которые могли бы дать городу новые рабочие места, а бюджету — столь необходимые налоги, то и дело натыкаются на непреодолимые препятствия, а бизнес все чаще поглядывает в сторону, противоположную региону, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Не видать Хабаровску «Счастья»

Жители Кировского района Хабаровска давно мечтали, что помимо военных объектов, заводов и мрачного здания краевого Следственного изолятора у них появится современный торговый центр и детский городок, ориентированный, ко всему, еще и на малышей-инвалидов.

Строительство торгового центра с оптимистичным названием «Счастье» наконец началось. Бизнес-структура получила все необходимые согласования, строительство велось споро. Но когда до окончания стройки оставалось совсем немного, «Счастью» воспротивилось могущественное ведомство — УФСИН. На том основании, что новый торговый центр располагается в непосредственной близости к СИЗО. УФСИН обратилось в суд с требованием стройку прекратить, а построенное — убрать.

Началась череда судебных процессов. Стройка заморожена.

«Когда об этом стало известно, городское сообщество возмутилось. Люди стали требовать убрать тюрьму из центра города. По мнению горожан, перенос мрачной тюрьмы на окраину куда уместнее, нежели ликвидация перспективного торгового центра с кинозалом и прочими элементами современной жизни. К нам обращались люди, редакция получила просто шквал писем и телефонных звонков. Но — пока безрезультатно. УФСИН стоит на своем. Стройка заморожена, предприниматель несет убытки — по 15 миллионов рублей в месяц. При этом все разрешительные документы застройщик получил, законов не нарушал. И что ему теперь делать не знает», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор ИА Амурмедиа Андрей Швецов.

К аквапарку — через уголовное дело и вмешательство полпреда

Первый в истории дальневосточной столицы аквапарк все-таки будет построен. Может быть. Правда, этому радостному известию предшествовала череда скандалов, участником которой стала мэрия Хабаровска.

Южно-корейский инвестор и российская компания «Невада» решили построить в Хабаровске аквапарк. Однако погрязли как в болоте во всевозможных препятствиях, которые, по их мнению, чинили им в администрации краевого центра. В результате южно-корейский инвестор заявил, что сворачивает в Хабаровском крае все проекты, на общую сумму более 15 миллиардов рублей. После этого в ситуацию вынужден был вмешаться полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Юрий Трутнев на закрытом совещании с региональными властями раскритиковал городскую администрацию, пообещав наказывать чиновников за необоснованные отказы инвесторам. Информация о поручении прокуратуре попала в СМИ, разгорелся скандал.

В итоге губернатор края Вячеслав Шпорт поручил главному контрольному управлению проверить причины отказа в строительстве аквапарка. В конце декабря прессу успокоили новостью, что край, город и хабаровские инвесторы сели за стол переговоров и что компромисс будет найден. Правда, новые очертания многострадального проекта пока так и не озвучивают, не известно даже — вернется ли корейский инвестор, об участии которого прежде, как заявляли в мэрии, им даже и не сообщали», — сообщила краевая газета «Хабаровский экспресс».

К делу о строительстве аквапарка уже подключилась краевая прокуратура. Правда, пока не ясно чем это обернется — то ли появлением аквапарка, то ли очередным вялотекущим судебным процессом.

ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин, выступая на июньском экономическом форуме в Санкт-Петербурге, особо подчеркнул, что губернаторы будут нести личную ответственность за инвестиционный климат в своих регионах. Тема повышения инвестиционной привлекательности российских регионов обсуждалась в сентябре на заседании Госсовета.