Служба безопасности Украины 20 декабря задержала прямо на рабочем месте помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Гройсман обратился к правоохранителям со словами благодарности за «профессионализм и бдительность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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На видеозаписи задержания, опубликованном на YouTube-канале украинского телеканала «Прямой», видно, что несколько мужчин ведут Ежова к автомобилю. По словам представителя правительства Украины в Верховной раде Вадима Денисенко, СБУ давно следила за Ежовым — информация о его якобы противоправной деятельности была «известна».

Ежов, ранее работавший в посольстве Украины в США и в президентской администрации, сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Его обвиняют по статье «Госизмена», предусматривающей санкции до 15 лет лишения свободы. По версии СБУ, чиновник якобы был завербован российской разведкой и передавал ей информацию, касающуюся работы правительства Украины.

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СБУ

О том, что во властных структурах Украины действуют «вражеские» — читай, российские — агенты, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он пояснил, что «агенты вражеского государства» действуют во власти, в Раде, в Донбассе и в Закарпатье. Он предложил назвать их хоть как — можно шпионами, можно «пятой колонной», можно «разведчиками».

"Они есть везде, они есть в СМИ, они есть во властных структурах, в правоохранительных органах, в людях, которые позиционируют себя как общественные деятели, в неправительственных общественных организациях», — считает Тука.

По мнению депутата Верховной рады Антона Геращенко, ранее создавшего скандально известный сайт «Миротворец», «врагов Украины» с Россией связывают общий бизнес, общее прошлое и «общая недвижимость».

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Wmur.com Задержание

Ранее в Тольятти правоохранители задержали украинского шпиона по прозвищу Серж, работавшего на судостроительном заводе. Он признался, что был завербован сотрудниками СБУ в 2016 году для сбора сведений о предприятии.

До этого в Крыму были задержаны двое украинских шпионов. Граждане РФ, один из которых проходил военную службу на территории полуострова, собирали и передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, составляющие гостайну.

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В Калининградской области был задержан сотрудник АО «150 Авиационный ремонтный завод», который планировал передать иностранной организации сведения военного характера. Мужчина отсканировал ремонтно-технологическую документацию завода, которая является продукцией военного назначения. В сентябре 2017 года суд признал подсудимого виновным, он был приговорен к лишению свободы на 1 год и пять месяцев.