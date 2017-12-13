Нерушимая дружба Литвы и Белоруссии

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Белоруссия продолжит сотрудничество с Литвой, в том числе в отношении транзита китайских грузов. Об этом стало известно по итогам встречи глав минтранса Литвы и Белоруссии, которая состоялась 15 декабря в литовском Друскининкай. Резкие заявления президента Литвы Дали Грибаускайте в отношении строительства БелАЭС не стали препятствием для этого.

Литовская сторона надеется на белорусские и китайские грузы и готова предоставить удобные условия для транзита.

«Литва и Белоруссия готовы предоставить китайским международным поездам конкурентоспособные услуги для транзита в Европу. Наблюдая за быстро растущими потоками грузов, компания «Литовские железные дороги» готова предложить дополнительные мощности перевозок и погрузки на терминале в Шяштокай», — заявил министр транспорта и коммуникации Литвы Рокас Масюлис.

Белоруссия в свою очередь уверена, что у Литвы есть все шансы замкнуть на себе большую часть китайского транзита, который из Клайпедского порта и перевалочной железнодорожной станции Шяштокай пойдёт дальше в страны ЕС и Скандинавии.

Северный широтный ход

Белоруссия и Литва также обсудили расширение проекта контейнерного поезда «Викинг» — стороны намерены «заинтересовать этим проектом скандинавские страны» и укрепить его положение в регионе Чёрного моря.

Несколькими днями ранее, 13 декабря, в интервью газете «Литовский курьер» посол Белоруссии в Литве Александр Король заявил, что Белоруссия может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой.

Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС. Станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии.

Однако Белоруссия продолжает транспортировку грузов через Клайпеду, и политические заявления так и остаются «пугалками», не подкрепленными никакими реальными действиями.

Matthew Mayer Клайпедский порт

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Россия не теряет надежды на белорусские грузы

Тем временем Россия надеется убедить белорусских экспортеров нефтепродуктов отказаться от прибалтийских портов в пользу российских.

О том, что Россия готова снизить железнодорожный тариф, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

«Мы готовы посмотреть на нашу стоимость стивидорских услуг в портах, сравнить с аналогичными услугами в литовских портах. То есть мы готовы пытаться сформулировать выгодное предложение для белорусских нефтепереработчиков и экспортеров», — сказал Суриков.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что в 2018 году начнутся массовые поставки грузов — на уровне миллиона тонн для окончательной обкатки маршрута.

«Это нормальное конкурентное предложение, которое должно быть более выгодным, чем литовские условия», — заметил посол.

Government.ru НПЗ

О том, что Белоруссия может экспортировать в 2018 году через порты России до 1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных экономических условий, 8 декабря заявил председатель государственного концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Одна из российских компаний уже приобрела две партии бензинов в общем объеме 72 тысячи тонн. Эти объемы будут поставлены в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. Игорь Ляшенко отметил, что белорусская сторона уже заключила соответствующий контракт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Belrynok.by Белорусский НПЗ

Белорусские НПЗ отказываются от услуг «Российских железных дорог» в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

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Арктика: СШХ быть, а «Белкомуру» нет?

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ, которая прошла 14 декабря 2017 года, Владимир Путин подчеркнул важность арктических проектов, таких как «Ямал СПГ» и «Северный широтный ход» (СШХ), которые реализуются на Ямале. Из этих слов складывается вывод о том, что проекту СШХ быть, чего нельзя сказать о «Белкомуре», о котором президент не обмолвился ни словом.

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К тому же 17 декабря стало известно, что Республика Коми выставляет на торги часть своих акций компании «Белкомур». Правительство Республики Коми уверено, что продажа акций поможет привлечь инвестора и даст «значительный стимул для дальнейшего развития и финансирования крупного инфраструктурного проекта».

Однако если выставление акций на торги не «подточено» под покупку кем-то конкретным, например, китайской «Поли Технолоджи», которая уже проявляла интерес к «Белкомуру», о проекте точно можно будет забыть на ближайшие несколько лет.

Rw.by Контейнерный поезд «Викинг»

Китайская компания «Поли Технолоджи» в сентябре 2015 года подписала с компанией ОАО МК «Белкомур» соглашение о совместной реализации строительства магистрали. Китайская сторона озвучивала также и идею инвестирования проекта глубоководного порта в Архангельске, без которого грузы, проходящие по «Белкомуру» (если не появятся другие варианты), не смогут выйти на маршруты Северного морского пути. Однако пока строительство глубоководного порта в Архангельске на высоком уровне не обсуждается.

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«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — железнодорожная магистраль с сообщением Архангельск — Сыктывкар — Пермь (Соликамск). Дорога может связать Урал и Республику Коми напрямую с портами Севморпути и обеспечить кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию.

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Северный широтный ход, общая протяженность которого составит 707 км, соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Магистраль включит в себя несколько железнодорожных участков и объектов: железнодорожный участок Обская — Салехард, железнодорожную линию Салехард — Надым, совмещенные мостовые переходы через реки Обь и Надым, а также подлежащие достройке железнодорожные участки Надым — Пангоды, Пангоды — Новый Уренгой, Новый Уренгой — Коротчаево. Таким образом, СШХ обеспечит Ямалу постоянную связь с «Большой землей». Как отмечают в пресс-службе РЖД, в настоящий момент имеется подтвержденная грузовая база СШХ в объеме 23,1 млн тонн.

Rail Baltica: дорога для российских грузов?

Железнодорожная магистраль Rail Baltica откроет новые возможности, в том числе для российских экспортеров. Об этом рассказал в интервью ТАСС мэр Таллина Таави Аас, передает ИА REGNUM.

«Не исключаю, что для российских экспортеров в Европу откроется дополнительная возможность перевалки для транзита грузов по узкой колее в направлении Европы. Грузы непосредственно для Эстонии, по всей вероятности, будут идти прежними путями», — заявил мэр эстонской столицы.

Rail Baltica

Транспортировка грузов из России через Rail Baltica неразумна как с экономической, так и с политической точки зрения. Железнодорожный маршрут для поставок грузов в Европу уже существует — через Белоруссию. К тому же использование Rail Baltica никак не впишется в планы России по переводу грузов из прибалтийских портов.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении.

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44833 Железная дорога

Литва проиграла борьбу с Еврокомиссией

Государственное предприятие «Литовские железные дороги» заплатит штраф в размере 27,8 млн евро, назначенный Еврокомиссией за нарушение правил конкуренции. Об этом 18 декабря сообщило профильное издание «РЖД-Партнер» со ссылкой на генерального директора госкомпании Мантаса Бартушку. Речь идет о разборе на территории Литвы железнодорожных путей на участке Мажейкяй — Реньге.

«Согласно процедуре, мы должны до 7 января внести деньги по назначенным штрафным санкциям. Так и сделаем», — рассказал Бартушка. По его словам, компания воспользуется для этого внутренними резервами.

Несколькими днями ранее «Литовские железные дороги» подали жалобу в Суд общей юрисдикции ЕС в Люксембурге по поводу решения Еврокомиссии назначить штраф за разобранный участок железной дороги до латвийской станции Реньге.

Компания просила суд сократить назначенный ей штраф в размере почти 28 млн евро, либо вовсе освободить от его уплаты. Ранее правительство Литвы обязало компанию восстановить разобранную в 2008 году ветку от нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй до Реньге.

(сс) calflier001 Литовские железные дороги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штраф в 27,82 млн евро Литва должна заплатить за то, что в 2008 году было принято решение разобрать на территории Литвы железнодорожные пути на участке Мажейкяй — Реньге. В пояснительном документе ЕК отмечает, что таким образом Литва нарушила условия конкуренции, остановив грузовой поток в порты Латвии.

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