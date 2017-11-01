Судьба выжженных домов: во что превратится пепелище?

Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Более-менее стала известна судьба территории в районе Театрального спуска, на которой до 21 августа 2017 года располагались десятки частных домов. Заявление городских чиновников вновь сделано вопреки здравому смыслу, а самое главное — обещаниям губернатора Василия Голубева. Если ранее глава региона призвал чиновников не застраивать территорию пожара, то теперь вопрос решён. Здесь появятся дороги и социальные объекты, сообщает ИА REGNUM.

На официальном портале администрации Ростова-на-Дону опубликовано интервью директора городского департамента координации строительства и перспективного развития Андрея Дикуна, которое чиновник дал каналу «Россия 24».

«18 сентября состоялся градостроительный совет с участием представителей правительства Ростовской области, общественности, правозащитных организаций. Было принято решение о необходимости возведения дорог на этой территории, объектов социальной инфраструктуры. Участки будут выкуплены по рыночной стоимости», — сказал он.

Отметим, в августе 2017 года, сразу же после пожара, глава региона сообщил, что предложил властям города рассмотреть вопрос о том, чтобы не застраивать эту территорию.

«Но существует генплан, и это вопрос проработки. Если есть необходимость, то генплан должен быть скорректирован. На ближайшем совещании городские власти должны доложить», — цитирует Василия Голубева «Ростовское агентство новостей». При этом губернатор уточнил, что генплан города-миллионника «и так предусматривает рекреационную зону на Театральном спуске к Дону».

Видимо, у чиновников память короткая, а потому стоит напомнить, что рекреационная зона — это специально выделяемая территория, предназначенная для организации мест отдыха населения. Она включает в себя парки, сады, городские леса, пляжи.

Что касается компенсаций погорельцам, то региональные власти разрабатывают областной закон, в рамках которого жильцам испепелённых домов будут предоставлены социальные выплаты.

«Важно обратить внимание, что гражданам будут предоставляться социальные выплаты, и они самостоятельно будут приобретать жилье. Для того, чтобы сократить сроки поиска такого жилья, сформирован перечень жилых застроек, расположенных на территории новых жилых районов и в центральной части города», — сказал Дикун.

Особое внимание стоит обратить на «территории новых жилых районов», где элементарная инфраструктура отсутствует напрочь. В микрорайонах нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, ни аптек, иной раз нет и продуктовых магазинов. Сколько времени пришлось биться жителями микрорайона «Левенцовский», чтобы здесь была открыта одна из крупнейших школ города, но и она не смогла охватить всех ребят, проживающих здесь?! Не говоря уже о том, что транспорт к этим самым новым жилым районам ходит до ужаса редко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальной информации, специальная комиссия, обследовавшая дома, признала 163 строения непригодными для восстановления. Ремонту, согласно их заключению, подлежат только 230 жилых помещений. Сами погорельцы называют эти данные ложными. По мнению пострадавших горожан, восстановить можно намного больше строений, просто территория, где произошёл пожар, очень выгодна властям.

Этого мнения придерживается и депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров.

«На сегодняшний день власти предлагают погорельцам, зарегистрированным в сгоревших домах и квартирах, жилищные сертификаты. И аргументируют это тем, что на данной территории нельзя вести новое строительство. Это абсолютно правильно, новое строительство вести нельзя, но на месте пожара нужно восстановить старое», — считает народный избранник.

По его словам, под сгоревшими домами остались целые фундаменты. И на старом фундаменте (и такая практика в городе есть) можно возвести новые негорючие конструкции, стоимость которых обойдётся бюджету гораздо дешевле жилищных сертификатов.

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