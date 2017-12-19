Ходят слухи о том, что президент США Дональд Трамп намерен уволить специального прокурора Роберта Мюллера. В минувшие выходные адвокаты Трампа заявили, что команда Мюллера нарушила правовые нормы. На прошлой неделе республиканские члены Конгресса обрушились на заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна, подвергая сомнению законность действий и объективность Мюллера. Прозвучали призывы провести расследование в отношении самого Мюллера или отправить его в отставку, пишет Ренато Мариотти в статье для The Washington Post.

Роберт Мюллер

Опасение относительно того, что отставка Мюллера подорвет принцип верховенства закона, стало настолько серьезным, что либеральная группа активистов MoveOn.org подготовила план быстрого реагирования для организации протестов, если Мюллера отправят в отставку. Однако в воскресенье, 17 декабря, Трамп заявил, что не собирается отправлять Мюллера в отставку, но рассматривает возможность увольнения заместителя генерального прокурора Розенштейна или самого генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Глава Белого дома осознает, что увольнение Мюллера станет выходом за рамки дозволенного.

Читайте также: Asia Times: Что означает благодарность Путина ЦРУ?

Gage Skidmore Дональд Трамп

Почему Трамп всё-таки не уволит Мюллера? Если он задался целью подорвать расследование дела о российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, то сохранение Мюллера в должности, возможно, является самым лучшим для этого способом.

Отставка Мюллера не привела бы к автоматическому завершению ряда расследований, которые в настоящий момент ведет специальный прокурор. Помимо дела о российском «вмешательстве», также ведется расследование в отношении экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным в лжесвидетельствовании при даче показаний относительно его контактов с послом России в Вашингтоне. Также рассматривают дело о возможном вмешательстве Трампа в процесс расследования по «российскому делу».

Все эти расследования будут продолжены, даже если Мюллер покинет свой пост. Когда министерство юстиции США инициирует расследование, оно не может быть закрыто без соблюдения ряда процедур, чтобы избежать закрытия дела по ненадлежащим причинам. Для завершения даже самого тривиального дела требуется письменное объяснение, в котором приводятся конкретные причины, не противоречащие руководящим принципам министерства юстиции. Для завершения нашумевшего дела потребуется довольно обширный список причин, обуславливающих закрытие дела. Если прокурор решит поспешно прекратить нашумевшее расследование, против него могут выдвинуть обвинения.

Даже если предположить, что все расследования, которыми сейчас занимается команда Мюллера, будут закрыты по мановению волшебной палочки, отчеты, хранящиеся в компьютерной системе ФБР, уж точно никуда не исчезнут. Все документы и доказательства, собранные командой Мюллера, тоже никуда не пропадут, они будут храниться вместе с делом. В министерстве юстиции предусмотрена процедура, согласно которой после завершения того или иного дела необходимо указать срок хранения доказательств. Документы, собранные командой Мюллера, будут храниться долгие годы.

Office of Public Affairs Род Розенштейн

Юридическая команда Трампа знает обо всех этих процедурах и, вероятно, просчитала последствия, с которыми будет связан уход Мюллера. Отставка специального прокурора могла бы привести к тому, что на место Мюллера назначили бы Розенштейна. Также есть вероятность того, что после отставки Мюллера заместитель генерального прокурора мог бы выдвинуть другую кандидатуру.

Что, если Трамп решит уволить Розенштейна и Мюллера или Сешнса и Мюллера? Отставка Мюллера приведет к массовым протестам, что может побудить Конгресс принять новый закон об утверждении должности независимого прокурора. Если Мюллера направят в отставку ненадлежащим образом, он может инициировать судебный иск. Есть вероятность того, что отставка Мюллера могла бы предоставить Трампу возможность поставить вместо Мюллера человека, который должен был бы подорвать расследование. Однако такой вариант развития событий связан с рядом сложностей.

Читайте также: NYT: Новая стратегия Трампа более радикальна, чем стратегия Обамы

Например, если новый специальный прокурор попытается поспешно завершить расследование, то Конгресс и американская общественность могут прийти к выводу, что Трамп и его сторонники действительно причастны к совершению серьезных правонарушений, а отставка Мюллера является попыткой вмешаться в расследование. С другой стороны, если новый специальный прокурор завершит расследование ненадлежащим образом, прокуроры и агенты ФБР могут обвинить его в совершении правонарушения. В этом случае к уголовной ответственности могут быть привлечены все лица, причастные к данному правонарушению.

В любом случае, сохранение Мюллера в должности специального прокурора и продолжение атак против его команды и ФБР — это лучшая стратегия игры для Трампа. Осталось лишь выяснить, достаточно ли у Трампа терпения для того, чтобы следовать данным курсом.